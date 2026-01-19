Prediksi Harga Dash (DASH) 2026–2030: Bisakah DASH Meraih Kembali $150 Segera?

Dash menunjukkan kelanjutan bullish yang kuat, menembus secara decisif di atas resistance pertengahan rentang.



Momentum RSI menandakan kekuatan, meskipun konsolidasi jangka pendek mungkin muncul.



Prospek jangka panjang tetap bullish, dengan $150 muncul sebagai target realistis jika struktur bertahan.



Dash (DASH) telah memasuki awal 2026 dengan momentum bullish yang diperbarui, melakukan breakout decisif dari fase konsolidasi yang berkepanjangan. Saat ini diperdagangkan mendekati $87,09, DASH telah mencatat kenaikan harian yang solid, didukung oleh volatilitas yang meluas dan peningkatan partisipasi pembeli. Pergerakan ini telah mendorong harga di atas moving average kunci, sementara indikator momentum mengkonfirmasi bahwa bulls berada dalam kendali penuh.

Rally telah mengangkat DASH jauh di atas Simple Moving Average 20 hari, menandakan pergeseran struktural dari akumulasi ke ekspansi tren. Meskipun indikator jangka pendek menunjukkan pasar mungkin sedikit stretched, pengaturan teknis yang lebih luas menunjukkan potensi kenaikan yang berkembang jika zona support kunci tetap utuh. Kekuatan yang diperbarui dalam DASH datang di tengah kebangkitan yang lebih luas dalam altcoin berkapitalisasi besar, memposisikannya sebagai salah satu aset yang lebih menarik secara teknis memasuki 2026. Namun, keberlanjutan akan bergantung pada bagaimana harga bereaksi selama konsolidasi jangka pendek setelah kenaikan tajam ini.

Baca Juga: Prediksi Harga PEPE (PEPE) 2026–2030: Bisakah PEPE Mempertahankan Rally Breakout-nya?

Sentimen dan Momentum Pasar

Sentimen pasar seputar DASH telah berubah secara decisif menjadi bullish karena pembeli mendominasi aksi harga harian. Ukuran candlestick bullish baru-baru ini menunjukkan akumulasi yang genuine daripada lonjakan spekulatif. Volatilitas yang meningkat, seperti yang tercermin oleh Bollinger Bands yang meluas, mendukung pandangan bahwa DASH sedang bertransisi ke fase yang didorong momentum.

Meskipun optimis, rally tajam sering mengundang profit-taking jangka pendek. Trader dengan cermat mengamati apakah DASH dapat mempertahankan lower yang lebih tinggi selama pullback, yang akan memperkuat kelanjutan bullish dan meningkatkan kepercayaan pada kenaikan yang berkelanjutan.

Tinjauan Pasar Saat Ini

Per sesi terbaru, DASH diperdagangkan sekitar $87,09, mencatat kenaikan harian yang kuat sekitar 0,73%. Harga telah dengan jelas merebut kembali dan bergerak di atas SMA 20 hari, mengkonfirmasi pergeseran tren jangka pendek yang bullish.

Breakout juga telah membawa DASH di atas mid-Bollinger Band dan menuju upper band, menyoroti momentum kenaikan yang kuat. Meskipun ini mengkonfirmasi dominasi pembeli, perdagangan yang berkelanjutan di dekat upper band sering mengarah pada konsolidasi. Rentang sideways di atas zona breakout akan memperkuat struktur bullish.

Analisis Teknikal

Dari sudut pandang teknikal, DASH tetap tegas bullish, meskipun tanda-tanda awal kelelahan jangka pendek muncul. Akselerasi harga telah melampaui rata-rata dasarnya, mencerminkan kondisi yang didorong momentum. Bagaimana pasar berperilaku selama fase pendinginan akan sangat penting dalam menentukan daya tahan tren.

Bollinger Bands

Bollinger Bands pada chart harian menunjukkan ekspansi yang jelas, menandakan volatilitas yang meningkat dan mengkonfirmasi breakout. Harga diperdagangkan di atas SMA 20 hari (sekitar low-$50s), sementara upper band terus miring ke atas.

Pengaturan ini mengkonfirmasi keyakinan bullish yang kuat tetapi juga menunjukkan bahwa harga mungkin temporarily stretched. Konsolidasi di atas wilayah $75–$80 akan mewakili reset teknis yang sehat dan dapat membentuk basis untuk leg kenaikan berikutnya.

Perilaku RSI

Relative Strength Index (RSI) telah melonjak ke wilayah bullish, dengan pembacaan mendekati 74, menunjukkan momentum yang kuat. Meskipun ini mencerminkan tekanan pembelian yang agresif, ini juga menempatkan DASH mendekati kondisi overbought.

Dalam tren yang kuat, RSI dapat tetap elevated untuk periode yang diperpanjang. Pullback yang menjaga RSI di atas zona 60–65 akan menandakan kekuatan yang berkelanjutan, sementara penurunan di bawah 55 dapat menunjukkan momentum yang melemah dan koreksi yang lebih dalam.

Level Support dan Resistance

Support langsung untuk DASH terletak di zona $75–$80, yang selaras dengan area breakout baru-baru ini dan rata-rata jangka pendek yang naik. Bertahan di atas rentang ini akan mempertahankan struktur bullish. Support tambahan berada di dekat $65, level psikologis dan teknikal dari konsolidasi sebelumnya.

Pada sisi atas, resistance langsung terletak di dekat $90, diikuti oleh tanda psikologis $100. Break decisif di atas $100 dapat membuka pintu ke $120 dan $150, dengan yang terakhir muncul sebagai target jangka menengah kunci jika momentum bullish bertahan.

Sumber: Tradingview

Prediksi Harga DASH (2026–2030)

Tahun Harga Minimum Harga Rata-rata Harga Maksimum 2026 $65 $95 $120 2027 $80 $115 $150 2028 $100 $145 $190 2029 $130 $185 $240 2030 $170 $230 $300

2026

Pada 2026, DASH diperkirakan akan mengalami volatilitas yang meningkat setelah breakout-nya. Jika harga mempertahankan support di atas zona $75, aset dapat stabil pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan akhir 2025. Konsolidasi bertahap diikuti oleh ekspansi momentum dapat mendorong DASH menuju rentang $100–$120.

2027

Pada 2027, peningkatan partisipasi pasar dan adopsi kripto yang lebih luas dapat mendukung uptrend yang lebih terstruktur. Jika sentimen tetap menguntungkan, DASH dapat bergerak menuju $150, didukung oleh kepercayaan holder yang lebih kuat dan volatilitas downside yang berkurang.

2028

Pada 2028, DASH dapat mengambil manfaat dari rotasi altcoin siklus dan minat spekulatif yang diperbarui. Meskipun volatilitas kemungkinan akan tetap elevated, kondisi yang menguntungkan dapat memungkinkan DASH mencapai wilayah $190, menandai tonggak pemulihan yang signifikan.

2029

Saat DASH lebih matang pada 2029, aksi harga dapat stabil di atas $130, dengan pullback semakin dipandang sebagai peluang akumulasi. Pertumbuhan likuiditas yang berkelanjutan dapat mendukung rally menuju $240 selama fase pasar bullish.

2030

Pada 2030, kinerja jangka panjang DASH akan bergantung pada adopsi yang berkelanjutan, relevansi jaringan, dan siklus kripto yang lebih luas. Dalam kondisi yang menguntungkan, DASH dapat memasuki fase pertumbuhan yang diperbarui dan berpotensi diperdagangkan mendekati atau di atas $300, didukung oleh likuiditas yang semakin dalam dan kepercayaan investor jangka panjang.

Kesimpulan

Dash memasuki 2026 dalam posisi teknis yang kuat setelah breakout decisif di atas level resistance kunci. Meskipun kondisi overbought jangka pendek menunjukkan kemungkinan konsolidasi, tren yang lebih luas tetap bullish selama DASH bertahan di atas support breakout-nya.

Jika DASH berhasil membangun momentum saat ini dan menavigasi fase konsolidasi secara konstruktif, pergerakan menuju $150 dan lebih tinggi menjadi semakin dapat dicapai selama tahun-tahun mendatang.

FAQ

1. Apa sentimen pasar saat ini untuk DASH pada 2026?

Sentimen pasar adalah bullish, didukung oleh breakout yang jelas, volatilitas yang meluas, dan indikator momentum yang kuat.

2. Apakah DASH saat ini overbought?

Pembacaan RSI mendekati 74 menunjukkan DASH mendekati wilayah overbought, yang khas selama fase bullish yang kuat.

3. Bisakah DASH merebut kembali $150 segera?

Jika DASH mempertahankan support di atas $75 dan menembus di atas $100, $150 menjadi target realistis pada 2027–2028.

4. Apa level kunci yang harus diperhatikan?

Support kunci terletak di $75 dan $65, sementara resistance terletak di dekat $90 dan $100.

5. Apa prospek jangka panjang untuk DASH?

Dengan kondisi pasar yang menguntungkan, DASH dapat terus mengalami apresiasi hingga 2030, berpotensi diperdagangkan di atas $250–$300.

Baca Juga: Prediksi Harga Pi Network 2026–2030: Bisakah PI Mencapai $0,30 Segera?

Postingan Prediksi Harga Dash (DASH) 2026–2030: Bisakah DASH Merebut Kembali $150 Segera? muncul pertama kali di 36Crypto.