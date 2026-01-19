Analisis Harga Dogecoin: Transfer Whale $500 Juta Menandakan Masalah di Support $0,13

Pasar memecoin telah menunjukkan sifat volatilnya sekali lagi. Setelah memperoleh sekitar $10 miliar dalam kapitalisasi pasar selama hari-hari pembukaan tahun 2026, sektor ini telah menyerahkan sekitar 85% dari keuntungan tersebut dalam waktu seminggu. Pembalikan tajam ini menggarisbawahi profil risiko inheren dari aset digital ini.

Dogecoin tidak luput dari penurunan pasar yang lebih luas. Memecoin populer ini saat ini diperdagangkan sekitar $0,1366, turun 1,45% dalam 24 jam terakhir.

Resistensi Teknikal Menciptakan Hambatan

Level harga $0,15 telah muncul sebagai hambatan yang tangguh untuk DOGE. Sejak jatuh di bawah ambang batas ini pada pertengahan November 2025, token ini telah mencoba untuk merebut kembali pada empat kesempatan terpisah. Setiap upaya telah gagal. Penolakan terbaru terjadi hanya sepuluh hari yang lalu.

Setelah upaya breakout yang tidak berhasil, Dogecoin mengalami enam sesi kerugian berturut-turut. Penurunan mencapai hampir 15% sebelum menemukan support sementara. Pemulihan berikutnya sekitar 9% telah membawa perhatian baru ke level $0,13.

Grafik teknikal mengungkapkan pola breakout yang gagal dan pullback yang cepat. Trader sekarang mengamati apakah $0,13 dapat bertahan sebagai support yang berarti. Aksi harga menunjukkan pasar yang berjuang untuk menetapkan arah yang jelas di tengah sinyal yang bertentangan.

Transfer Whale Besar Menimbulkan Kekhawatiran

Data blockchain terbaru telah menambahkan lapisan ketidakpastian lain pada prospek Dogecoin. Pada 14 Januari, DOGE menguji level resistensi $0,15 sebelum mundur 7% ke $0,13. Pullback ini bertepatan dengan aktivitas on-chain yang signifikan yang menarik perhatian pasar.

WhaleAlerts mendeteksi transfer besar 500 juta token DOGE ke Binance. Pergerakan ini mewakili pergeseran posisi yang cukup besar oleh pemegang besar. Transfer seperti itu ke exchange biasanya mendahului aktivitas penjualan, karena investor memindahkan aset ke platform trading menjelang likuidasi.

Waktu pergerakan whale ini sangat signifikan. Ini terjadi tepat ketika DOGE gagal menembus resistensi, menunjukkan peserta institusional atau bernilai tinggi kekurangan kepercayaan dalam pergerakan naik yang segera. Nilai transaksi melebihi ambang batas untuk rebalancing portofolio tradisional dan menunjukkan exit posisi strategis.