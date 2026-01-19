OKX Memperkenalkan Smart Account untuk Trading On-Chain yang Efisien

Poin Utama: OKX meluncurkan Smart Account, meningkatkan efisiensi trading.

Fitur baru mencakup alat Scanner dan Tracker.

Mengintegrasikan manajemen strategi real-time untuk pengguna.

Pada 18 Januari, CEO OKX Star mengumumkan peluncuran Smart Account di OKX Web3, meningkatkan efisiensi dan kecerdasan dalam trading on-chain untuk pengguna.

Peluncuran ini berpotensi mengubah cara trader mengidentifikasi peluang dan mengelola strategi, meskipun dampak pasar spesifik masih belum diungkapkan.

OKX Meluncurkan Alat Trading Canggih dengan Smart Account

Model Smart Account yang dikembangkan oleh OKX mengintegrasikan alat canggih seperti Scanner dan Tracker untuk memfasilitasi trading on-chain yang lebih efisien.

menandai langkah strategis menuju peningkatan pengalaman pengguna dan operasi trading di platform OKX Web3.

Pengguna kini memperoleh kemampuan yang lebih baik untuk melacak trader sukses, mengidentifikasi kondisi pasar, dan mengelola strategi mereka sendiri. Pengenalan fitur-fitur ini merupakan langkah menuju efisiensi proses trading dan memberikan wawasan berharga tentang tren pasar.

Meskipun peluncuran ini telah diakui dalam komunitas trading, komentar atau reaksi resmi dari pemain pemerintah atau institusional yang lebih luas masih minimal. Pemimpin industri belum secara publik menilai dampak penuh dari alat-alat baru ini terhadap kebiasaan trading.

Stabilitas Pasar dan Dampak Potensial Smart Account

Tahukah Anda? OKX sebelumnya meluncurkan fitur Smart Account pada Agustus 2023, yang berfokus pada penyederhanaan transaksi dan kemudahan akses ke teknologi Web3 tanpa memerlukan token native untuk biaya transaksi.

Per 18 Januari 2026, CoinMarketCap melaporkan harga USDT Tether tetap stabil di $1,00. Kapitalisasi pasar mempertahankan posisi kuat di $186,94 miliar, dengan dominasi pasar sebesar 5,79%. Meskipun ada peluncuran terbaru, USDT mengalami perubahan harga minimal, mempertahankan stabilitas selama 90 hari terakhir.

Tether USDt(USDT), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 21:37 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu menyarankan bahwa integrasi model Smart Account dapat mendorong peningkatan partisipasi pengguna dalam trading terdesentralisasi, yang berpotensi mempengaruhi dinamika pasar dan likuiditas. Evolusi dalam alat trading ini dapat membuka jalan bagi inovasi teknologi masa depan dalam industri. Jason Lau, Chief Innovation Officer, OKX, menyatakan, "Tujuan kami adalah memberikan pengguna kami gateway Web3 yang paling mudah diakses, aman, dan kuat. Fitur Smart Account akan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini."