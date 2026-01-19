Hal-Hal yang Harus Diperhatikan di Altcoin pada Minggu Baru!

Analis kripto The DeFi Investor membagikan topik-topik yang akan dipantau ketat di pasar kripto saat memasuki minggu baru. Daftar pantauan mingguan yang diterbitkan analis tersebut mencakup tanggal-tanggal penting yang dapat meningkatkan volatilitas harga di banyak proyek, termasuk unlock token, voting tata kelola, airdrop, dan perkembangan makro. Dinyatakan bahwa pengumuman penting diharapkan untuk Pendle Finance (PENDLE) minggu depan. Pengumuman ini diperkirakan terkait dengan roadmap protokol […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.