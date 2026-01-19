BursaDEX+
Analis kripto The DeFi Investor membagikan topik-topik yang akan dipantau dengan cermat di pasar kripto saat memasuki pekan baru. Pemantauan mingguan yang dipublikasikan analisAnalis kripto The DeFi Investor membagikan topik-topik yang akan dipantau dengan cermat di pasar kripto saat memasuki pekan baru. Pemantauan mingguan yang dipublikasikan analis

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan di Altcoin pada Minggu Baru!

Analis kripto The DeFi Investor membagikan topik-topik yang akan dipantau ketat di pasar kripto saat memasuki minggu baru. Daftar pantauan mingguan yang diterbitkan analis tersebut mencakup tanggal-tanggal penting yang dapat meningkatkan volatilitas harga di banyak proyek, termasuk unlock token, voting tata kelola, airdrop, dan perkembangan makro. Dinyatakan bahwa pengumuman penting diharapkan untuk Pendle Finance (PENDLE) minggu depan. Pengumuman ini diperkirakan terkait dengan roadmap protokol […]

Sumber: Bitcoinsistemi.com

