Upbit Mengungguli Pesaing sebagai Pusat Likuiditas Kripto Utama Korea Selatan, Temuan Riset

Likuiditas di bursa mata uang kripto Korea Selatan terlihat sederhana di permukaan, tetapi Kaiko Research menemukan bahwa di balik volume headline terdapat struktur pasar yang jauh lebih bernuansa—dan terkadang tidak memaafkan. Likuiditas Kripto Korea Selatan Itu Rumit—Kaiko Research Menjelaskan Alasannya Dalam laporannya, "The State of Liquidity on Korean Crypto Markets," Kaiko Research mendefinisikan likuiditas bukan sebagai […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.