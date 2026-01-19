Pendiri Binance CZ Membantah Berpacaran dengan Aktris Sydney Sweeney

Poin Utama: Rumor kencan antara CZ dan aktris Sydney Sweeney dibantah oleh CZ sendiri.

CZ melabeli rumor ini sebagai "berita palsu" di media sosial dan mendiskreditkannya.

Tidak ada pergeseran pasar atau dampak terhadap harga cryptocurrency yang diamati dari insiden ini.

Pendiri Binance Changpeng Zhao membantah rumor hubungan dengan aktris Sydney Sweeney di X, menekankan bahwa mereka tidak pernah bertemu dan melabeli klaim tersebut sebagai berita palsu.

Penolakan rumor tersebut menyoroti tantangan dalam menghadapi misinformasi di dunia cryptocurrency, namun aktivitas pasar dan nilai aset tetap tidak terpengaruh, menurut platform perdagangan dan analitik.

CZ Secara Publik Membantah Rumor Kencan dengan Sydney Sweeney

Changpeng Zhao secara terbuka membantah rumor tersebut di X, mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah bertemu Sydney Sweeney. Ini muncul di tengah spekulasi yang menghubungkan pendiri Binance dengan aktris tersebut, yang dia labeli sebagai "berita palsu." CZ menekankan bahwa membedakan berita yang tidak dapat diverifikasi berpotensi meningkatkan kekayaan seseorang. Dia lebih lanjut menyoroti kurangnya kegiatan sosialnya dan perannya yang tidak terpengaruh di dunia crypto setelah baru-baru ini mundur sebagai CEO Binance.

Meskipun terjadi peristiwa ini, tidak ada dampak yang diamati pada pasar atau pergeseran finansial besar dalam lanskap cryptocurrency. Penolakan tersebut tidak memicu perubahan signifikan dalam nilai token atau reaksi institusional. Insiden ini menggarisbawahi volatilitas dan kerentanan narasi publik yang melibatkan tokoh crypto berprofile tinggi. Reaksi komunitas tetap minimal karena tidak ada pernyataan resmi dari tokoh kunci atau bursa lainnya yang dicatat.

Pemimpin Cryptocurrency Menghadapi Tantangan Non-Pasar

Tahukah Anda? Rumor tentang CZ berkencan dengan Sydney Sweeney merupakan penyimpangan dari diskusi cryptocurrency biasa, menggambarkan beragam tantangan yang dihadapi para pemimpin crypto dalam mengelola narasi publik di luar pasar finansial.

Ethereum (ETH) mempertahankan stabilitas dengan harga saat ini $3,346 dan kapitalisasi pasar 403,843,239,662. Yang menonjol, ETH mengalami kenaikan harga 1,26% selama 24 jam. Menurut CoinMarketCap, ini terus mempertahankan dominasi pasar sebesar 12,48%, pembaruan terakhir pada 22:37 UTC tanggal 18 Januari 2026.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 22:37 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menunjukkan bahwa laporan yang tidak dapat diverifikasi dapat memiliki dampak yang lebih luas di luar keuangan pasar, berpotensi mengubah persepsi komunitas. Rumor tersebut menggarisbawahi tekanan regulasi dan menyoroti tantangan PR bagi tokoh crypto di mana cerita pribadi dapat menutupi perkembangan terkait pasar.