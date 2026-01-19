BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Solana Hits Record $804M Stablecoin Inflows as Analyst Predicts Surge to $300 ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Advertisement &nbsp &nbspPostingan Solana Hits Record $804M Stablecoin Inflows as Analyst Predicts Surge to $300 ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Advertisement &nbsp &nbsp

Solana Mencapai Rekor Arus Masuk Stablecoin $804 Juta saat Analis Memprediksi Lonjakan ke $300 ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 07:37
SURGE
SURGE$0.13962+47.60%
Solana
SOL$133.91-6.01%
Bullish Degen
BULLISH$0.01668-7.84%
Iklan

Solana terus mencatat lonjakan besar dalam arus masuk stablecoin, menandakan peningkatan penggunaan. Baru-baru ini, arus masuk stablecoin di jaringan mencapai $804 juta dalam 24 jam. Sementara itu, analis semakin bullish terhadap harga SOL, dengan salah satunya menyatakan altcoin tersebut dapat melonjak ke $300 dalam waktu dekat. 

Lonjakan Arus Masuk Stablecoin Solana

Data dari Artemis menunjukkan bahwa Solana memimpin blockchain lain dengan arus masuk $804 juta pada 15 Januari. Jaringan telah mempertahankan momentum ini, karena pada saat pers, arus masuk mencapai $532 juta. Ini jauh lebih tinggi dari Tron, yang berada di posisi kedua dengan arus masuk $397 juta.

Sebagai perbandingan, Ethereum telah mencatat arus masuk stablecoin negatif dalam 24 jam terakhir meskipun terjadi lonjakan pertumbuhan dompet baru ke level tertinggi sepanjang masa.

Selain arus masuk, pasokan stablecoin di jaringan Solana juga meningkat secara signifikan. Menurut TokenTerminal, pasokan ini telah mencapai rekor tertinggi $15 miliar, naik 200% dari tahun ke tahun. 

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang menggunakan jaringan, yang dapat mendorong permintaan untuk SOL dan memicu kenaikan harga. Analis sekarang berspekulasi bahwa harga bisa berlipat ganda. 

Iklan

 

Analis Memperkirakan Lonjakan 2x Harga SOL ke $300

Seorang analis di X telah memprediksi bahwa harga Solana akan segera melonjak ke $300 jika menembus zona akumulasi saat ini. Dalam analisisnya, ia mencatat bahwa harga cenderung melompat setiap kali turun, menguji support di zona ini. Oleh karena itu, jika sejarah terulang, harga bisa melonjak ke tertinggi sepanjang masa $300.

(Grafik harga Solana) 

Analis memproyeksikan bahwa target harga ini dapat dicapai pada April jika pembeli memasuki pasar. Namun, selain ritel, institusi juga harus memainkan peran penting dalam meningkatkan permintaan, yang dapat dicapai melalui exchange-traded funds (ETF) spot Solana.

Data dari SoSoValue menunjukkan bahwa ETF SOL telah mencatat arus masuk selama enam minggu berturut-turut. Pada 15 Januari, arus masuk total $8,94 juta, membawa total aset bersih menjadi $1,19 miliar. Aset yang dimiliki oleh produk-produk ini sekarang mewakili 1,49% dari seluruh kapitalisasi pasar Solana. 

Oleh karena itu, jika lonjakan arus masuk stablecoin menandakan meningkatnya penggunaan blockchain Solana, harga bisa naik, dengan institusi memimpin lonjakan permintaan.

Sumber: https://zycrypto.com/solana-hits-record-804m-stablecoin-inflows-as-analyst-predicts-surge-to-300/

Peluang Pasar
Logo SURGE
Harga SURGE(SURGE)
$0.13962
$0.13962$0.13962
+42.81%
USD
Grafik Harga Live SURGE (SURGE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Qatar dan Italia untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan Zona Perdagangan Bebas Misurata, dengan tujuan mengubahnya menjadi hub transshipment regional
Bagikan
Agbi2026/01/19 14:43
Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

BitcoinWorld Bank Korea dengan Berani Mendorong Stablecoin Won Berbunga yang Revolusioner SEOUL, Korea Selatan – Januari 2025. Dalam langkah strategis yang siap untuk
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:25
Setelah Dua Tahun Tanpa Bank, Trader Australia Dapat Memindahkan Fiat di Binance Lagi

Setelah Dua Tahun Tanpa Bank, Trader Australia Dapat Memindahkan Fiat di Binance Lagi

Bursa kripto Binance telah memperkenalkan kembali transfer bank langsung di Australia, dua tahun setelah terputus dari sistem perbankan negara tersebut.Binance Australia
Bagikan
Financemagnates2026/01/19 14:57