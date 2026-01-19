Solana Mencapai Rekor Arus Masuk Stablecoin $804 Juta saat Analis Memprediksi Lonjakan ke $300 ⋆ ZyCrypto

Iklan

Solana terus mencatat lonjakan besar dalam arus masuk stablecoin, menandakan peningkatan penggunaan. Baru-baru ini, arus masuk stablecoin di jaringan mencapai $804 juta dalam 24 jam. Sementara itu, analis semakin bullish terhadap harga SOL, dengan salah satunya menyatakan altcoin tersebut dapat melonjak ke $300 dalam waktu dekat.

Lonjakan Arus Masuk Stablecoin Solana

Data dari Artemis menunjukkan bahwa Solana memimpin blockchain lain dengan arus masuk $804 juta pada 15 Januari. Jaringan telah mempertahankan momentum ini, karena pada saat pers, arus masuk mencapai $532 juta. Ini jauh lebih tinggi dari Tron, yang berada di posisi kedua dengan arus masuk $397 juta.

Sebagai perbandingan, Ethereum telah mencatat arus masuk stablecoin negatif dalam 24 jam terakhir meskipun terjadi lonjakan pertumbuhan dompet baru ke level tertinggi sepanjang masa.

Selain arus masuk, pasokan stablecoin di jaringan Solana juga meningkat secara signifikan. Menurut TokenTerminal, pasokan ini telah mencapai rekor tertinggi $15 miliar, naik 200% dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang menggunakan jaringan, yang dapat mendorong permintaan untuk SOL dan memicu kenaikan harga. Analis sekarang berspekulasi bahwa harga bisa berlipat ganda.

Analis Memperkirakan Lonjakan 2x Harga SOL ke $300

Seorang analis di X telah memprediksi bahwa harga Solana akan segera melonjak ke $300 jika menembus zona akumulasi saat ini. Dalam analisisnya, ia mencatat bahwa harga cenderung melompat setiap kali turun, menguji support di zona ini. Oleh karena itu, jika sejarah terulang, harga bisa melonjak ke tertinggi sepanjang masa $300.

Analis memproyeksikan bahwa target harga ini dapat dicapai pada April jika pembeli memasuki pasar. Namun, selain ritel, institusi juga harus memainkan peran penting dalam meningkatkan permintaan, yang dapat dicapai melalui exchange-traded funds (ETF) spot Solana.

Data dari SoSoValue menunjukkan bahwa ETF SOL telah mencatat arus masuk selama enam minggu berturut-turut. Pada 15 Januari, arus masuk total $8,94 juta, membawa total aset bersih menjadi $1,19 miliar. Aset yang dimiliki oleh produk-produk ini sekarang mewakili 1,49% dari seluruh kapitalisasi pasar Solana.

Oleh karena itu, jika lonjakan arus masuk stablecoin menandakan meningkatnya penggunaan blockchain Solana, harga bisa naik, dengan institusi memimpin lonjakan permintaan.