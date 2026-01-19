10 Hari Terakhir di $0,001: Persiapan Peluncuran 50× BlockDAG Membuat Monero dan Chainlink Terlihat Terlambat

Dalam lanskap kripto saat ini, aksi harga sederhana tidak lagi menawarkan gambaran lengkap. Sementara berita utama sering menyoroti reli atau crash, modal kini mengalir ke peluang terstruktur daripada spekulasi jangka pendek.

Pergeseran ini menjadi lebih jelas saat Monero (XMR) menguat karena minat privasi yang diperbarui, Chainlink (LINK) diam-diam mendapat manfaat dari akumulasi kantong besar, dan BlockDAG melewati tahap presale terakhirnya dengan jadwal tetap dan model repricing yang dikonfirmasi.

Setiap aset kini mewakili pendekatan yang berbeda terhadap posisi pasar. Monero mengandalkan kekuatan siklus akhir. Chainlink menandakan pembangunan kembali jangka panjang. BlockDAG (BDAG), bagaimanapun, memperkenalkan kerangka kerja tetap dengan jendela masuk yang tertutup yang beroperasi secara independen dari kondisi pasar.

Bagi mereka yang menganalisis kripto terbaik untuk 2026, perbedaan ini menjadi penting. Pergerakan jangka pendek mungkin memudar atau berbalik. Tetapi koin yang mendekati peristiwa repricing permanen yang telah ditentukan, seperti BlockDAG, menawarkan bentuk kejelasan yang langka. Kejelasan itu kini membentuk bagaimana investor melihat peluang di fase siklus ini.

Reli Harga Monero Menunjukkan Permintaan Kuat – Tetapi Membawa Risiko Entry yang Tinggi

Reli harga Monero (XMR) baru-baru ini telah menjadi salah satu yang paling menonjol di bulan Januari. XMR melonjak hampir 40% selama sebulan terakhir, sempat mendekati $600, dan mendorong total kapitalisasi pasar di atas $10 miliar. Peningkatan tajam dalam open interest futures, mencapai $177 juta, menyoroti meningkatnya kepercayaan trader, terutama karena minat terhadap aset yang berfokus pada privasi tumbuh di tengah meningkatnya tekanan regulasi.

Dari perspektif teknis, XMR tetap berada di atas moving average utamanya, menunjukkan dukungan berkelanjutan untuk tren naik. Namun, indikator momentum kini menandakan kondisi overbought, membuat reli lebih rentan terhadap pullback. Penurunan menuju wilayah $525 hingga $500 dapat memberikan basis yang lebih sehat untuk kelanjutan daripada pembalikan, menawarkan pendatang terlambat pengaturan risiko yang lebih menguntungkan.

Kenaikan Monero menggarisbawahi permintaan yang terus meningkat untuk fitur privasi dalam teknologi blockchain. Namun, trade-off untuk masuk selama kekuatan seperti itu adalah sensitivitas yang lebih tinggi terhadap koreksi harga cepat atau pembongkaran leverage.

Paus Chainlink Berakumulasi saat LINK Memasuki Fase Pemulihan Tenang

Tidak seperti lonjakan harga yang terlihat di XMR, kisah di balik aktivitas paus Chainlink (LINK) adalah salah satu posisi strategis jangka panjang. Data on-chain kini mengonfirmasi bahwa dompet baru telah menarik lebih dari 400.000 LINK, senilai lebih dari $5,5 juta, menandakan kepercayaan yang diperbarui dari pemegang besar. Volume perdagangan harian juga meningkat lebih dari 60%, sementara Reserve Chainlink menambahkan hampir 88.000 LINK, mendorong total kepemilikan di atas 1,5 juta token.

Meskipun aktivitas ini, LINK tetap di dekat $13, masih jauh di bawah level tertinggi sebelumnya. Namun, akumulasi pada level ini menunjukkan bahwa pemegang besar sedang bersiap untuk pemulihan harga masa depan berdasarkan fundamental yang membaik, bukan spekulasi jangka pendek. Pertumbuhan pendapatan protokol dan tokenomics yang ditingkatkan menambah keyakinan lebih lanjut.

Tahap pemulihan ini lebih lambat dan lebih metodis. Investor yang berfokus pada Chainlink bertaruh pada kekuatan pasar yang lebih luas dan peningkatan utilitas dari waktu ke waktu. Meskipun potensi jangka panjang tetap utuh, fase saat ini lebih menguntungkan kesabaran daripada pengembalian cepat.

BlockDAG Mendekati Entry Pasarnya – Harga $0,001 Menciptakan Titik Keputusan yang Langka

BlockDAG menghadirkan struktur yang sangat berbeda dari Monero dan Chainlink. Alih-alih bereaksi terhadap pergeseran pasar, ia mengikuti jadwal peluncuran yang telah ditentukan sebelumnya, yang kini memasuki tahap akhirnya.

Dengan hanya 10 hari tersisa hingga batas waktu presale 26 Januari, BDAG tetap dihargai $0,001, menawarkan satu kesempatan terakhir sebelum harga listing meningkat menjadi $0,05 pada 16 Februari. Ini menciptakan jendela repricing 50× yang terkunci.

Model tetap ini menawarkan lebih dari sekedar potensi keuntungan; ia menawarkan kepastian. Proyek ini telah mengumpulkan $443 juta, membangun basis 312.000+ pemegang, dan mengaktifkan lebih dari 3,5 juta penambang mobile X1. Ini bukan metrik spekulatif. Mereka mencerminkan ekosistem yang berfungsi bahkan sebelum listing exchange.

BlockDAG secara teknis canggih, menggabungkan arsitektur hybrid DAG dan Proof-of-Work Layer-1. Ini mendukung pembuatan blok paralel, hingga 1.400 transaksi per detik, dan kompatibilitas EVM penuh, memungkinkan pengembang untuk memigrasikan dApps berbasis Ethereum tanpa harus menulis ulang kode inti. Detail ini penting karena mereka mengurangi gesekan saat peluncuran dan membantu mempercepat adopsi awal.

Dengan penjualan perangkat penambang sekarang ditutup, pasokan yang beredar di masa depan akan semakin ketat, meningkatkan dampak permintaan selama peluncuran publik. Setelah 26 Januari berlalu, BlockDAG akan memasuki pasar terbuka secara permanen. Tidak akan ada jendela yang diperpanjang atau rute entry alternatif di $0,001. Sejak saat itu, permintaan pasar akan menetapkan harga.

Mengapa Struktur Mungkin Lebih Penting Daripada Momentum di 2026

Masing-masing dari ketiga aset ini menyoroti jenis peluang yang berbeda. Monero menunjukkan kekuatan momentum tematik, tetapi membawa tantangan waktu setelah pergerakan tajam.

Chainlink mencerminkan posisi pandangan jangka panjang yang diperhitungkan yang dapat terbayar, tetapi hanya dengan kerangka waktu yang diperpanjang. BlockDAG, sebaliknya, menawarkan entry yang sangat terstruktur, sensitif terhadap waktu dengan ketidakpastian yang terbatas dan partisipasi yang signifikan sudah ada.

Ketika mencari kripto terbaik untuk 2026, banyak investor mencari cerita berpotensi tinggi. Namun, mereka sering masuk setelah cerita tersebut bergerak. BlockDAG adalah salah satu dari sedikit proyek yang saat ini menawarkan kejelasan dan skala sebelum penemuan harga dimulai.

Ini bukan hanya tentang prediksi. Ini tentang posisi. Investor diminta untuk membuat keputusan biner, bertindak selama jendela tetap dengan biaya yang diketahui, atau menunggu dan menerima harga yang didorong pasar. Dalam hal itu, kepastian menjadi sinyal paling persuasif dari semuanya.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

The post Final 10 Days at $0.001: BlockDAG's 50× Launch Setup Leaves Monero and Chainlink Looking Late appeared first on 36Crypto.