Probabilitas Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Januari adalah 95%.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa, menurut "FedWatch" CME, probabilitas Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada Januari adalah 5%, sementara probabilitas mempertahankan suku bunga tetap adalah 95%. Pada Maret, probabilitas pemotongan suku bunga kumulatif 25 basis poin adalah 20,7%, probabilitas mempertahankan suku bunga tetap adalah 78,4%, dan probabilitas pemotongan suku bunga kumulatif 50 basis poin adalah 0,9%.

