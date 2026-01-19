Pengkhianatan atau Bisnis? Trove Keluar dari Hyperliquid Menuju Solana

Trove Markets mengejutkan investor dengan tiba-tiba meninggalkan bursa perpetual berbasis Hyperliquid untuk Solana hanya beberapa jam sebelum peluncuran token pada 18 Januari 2026. Keputusan mendadak ini menyusul keputusan mitra likuiditas untuk menutup posisi 500.000 token HYPE. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penjualan lebih dari $10 juta dalam token.

Sebagai tanggapan, pendiri pseudonim yang dikenal sebagai "unwise," mengumumkan di X bahwa mereka perlu membangun kembali proyek di Solana karena hilangnya dukungan Hyperliquid. Pengumuman ini datang bersamaan dengan masalah sebelumnya, seperti transfer $45.000 yang dipersengketakan yang disorot oleh investigator ZachXBT dan pembayaran yang tidak diungkapkan kepada influencer.

Alasan di Balik Keputusan Keluar

Trove Markets adalah bursa terdesentralisasi (DEX) baru yang beroperasi di jaringan Hyperliquid, yang mengkhususkan diri dalam perdagangan aset tidak likuid seperti kartu Pokémon, jam tangan mewah, skin CS2, dan saham dengan leverage hingga 10x. Selama fase pengujian, DEX mencapai hasil yang mengesankan, memproses lebih dari $1 miliar dalam perdagangan dan menarik 24.000 pengguna dalam sebulan.

Investor berpartisipasi dalam Initial Coin Offering (ICO) senilai $11,5 juta dari 8 hingga 11 Januari, dengan valuasi yang sepenuhnya terdilusi sebesar $20 juta, mengharapkan dukungan penuh dari Hyperliquid dan memerlukan 500.000 token HYPE untuk mengakses pasar. Namun, ketika mitra likuiditas menarik dukungan mereka karena sentimen negatif, tim terpaksa menjual beberapa kepemilikan HYPE mereka menggunakan metode time-weighted average price (TWAP).

Menurut Unwise, perubahan mendadak Hyperliquid secara signifikan mengubah rencana awal bursa, karena Solana menawarkan manfaat infrastruktur yang berbeda yang tidak selaras dengan kebutuhan spesifik investor awal.

Keputusan Keluar Mendapat Reaksi Keras

Namun, keputusan terbaru Trove Markets telah memicu reaksi negatif yang kuat dari komunitasnya, dengan banyak komentar di X yang menyatakan ketidakpuasan. Pengguna menyebut perubahan ini sebagai "bait-and-switch" dan menuntut pengembalian dana. Mereka menekankan bahwa dana yang mereka kontribusikan dimaksudkan untuk produk Hyperliquid, bukan untuk pembangunan kembali di Solana yang tidak memiliki jadwal yang jelas.

Pengguna terkemuka telah mengkritik tim karena menipu. Data on-chain dan masalah masa lalu, seperti perubahan tak terduga pada tenggat waktu ICO yang menyebabkan kerugian $73.000 di Polymarket, telah semakin mengikis kepercayaan. Meskipun beberapa orang percaya bahwa ekosistem DeFi Solana yang berkembang dapat memberikan manfaat jangka panjang, kebanyakan orang merasa ini merusak kredibilitas proyek.

Sementara itu, tim telah berjanji untuk membagikan detail kontrak dan informasi distribusi saat peluncuran, tetapi tuduhan penyalahgunaan dana masih berlanjut. Para penggemar telah membuat seruan kuat untuk akuntabilitas yang lebih besar dalam upaya penggalangan dana terdesentralisasi.

