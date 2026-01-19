Apa arti kesepakatan AS-Taiwan bagi 'perisai silikon' pulau tersebut

HSINCHU, TAIWAN – 16 APRIL: Pintu masuk pabrik Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yang merupakan perusahaan manufaktur kontrak dan desain semikonduktor multinasional Taiwan, di Hsinchu, Taiwan, pada 16 April 2025. Daniel Ceng | Anadolu | Getty Images

Kesepakatan AS-Taiwan yang bertujuan memperluas kapasitas produksi chip di AS tidak mungkin sepenuhnya membebaskan Washington dari semikonduktor paling canggih pulau itu dalam waktu dekat, kata beberapa analis kepada CNBC, membuat apa yang disebut "perisai silikon" sebagian besar tetap utuh untuk saat ini. Taiwan mendominasi produksi chip global, dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company memproduksi sebagian besar chip canggih dunia. Hampir sepertiga dari permintaan global untuk daya komputasi baru diperkirakan diproduksi di Taiwan. Peran sentral pulau ini dalam rantai pasokan semikonduktor global telah menjadikan pelestarian otonomi de facto-nya — dan pencegahan serangan China — sebagai prioritas strategis bagi AS dan sekutunya, sebuah gagasan yang disebut sebagai "Perisai Silikon." Beijing mengklaim kontrol teritorial atas pulau yang dikelola secara demokratis ini. Sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan yang dicapai pada Kamis, pemerintah Taiwan berjanji untuk menjamin kredit senilai $250 miliar kepada perusahaan chip dan teknologinya untuk memperluas kapasitas produksi mereka di AS. Perusahaan-perusahaan Taiwan juga akan menikmati kuota yang lebih tinggi untuk impor chip mereka bebas tarif ke AS. Sebagai imbalannya, Washington akan menurunkan bea pada sebagian besar barang dari Taiwan menjadi 15% dari 20%, dan menghapus tarif pada obat generik dan bahan, komponen pesawat terbang, dan sumber daya alam yang tidak tersedia di dalam negeri. Tujuannya adalah membawa 40% dari seluruh rantai pasokan semikonduktor Taiwan ke AS, kata Menteri Perdagangan Howard Lutnick kepada CNBC pada Kamis. Namun para ahli meragukan rencana tersebut akan mudah, mengingat garis keras Taipei untuk menjaga teknologi paling canggihnya di dalam negeri. "Perisai silikon" Taiwan akan tetap kuat hingga akhir dekade ini, dengan kapasitas canggih paling kritis dunia terkonsentrasi di pulau ini, kata Sravan Kundojjala, seorang analis di SemiAnalysis. Otoritas Taiwan membatasi pabrik fabrikasi TSMC di luar negeri dari mengoperasikan teknologi setidaknya dua generasi di belakang yang dikembangkan di dalam negeri, yang dikenal sebagai aturan N-2.

Sementara TSMC memproduksi chip paling canggihnya menggunakan teknologi 2-nanometer, atau node, di dalam negeri, pabrik Arizona-nya baru-baru ini mulai memproduksi chip 4-nanometer canggih untuk pelanggan AS, dengan rencana untuk meningkatkan ke node 2-nanometer dan A16 pada tahun 2030. Dalam manufaktur semikonduktor, ukuran nanometer yang lebih kecil berarti transistor yang lebih padat, yang meningkatkan kecepatan pemrosesan dan meningkatkan efisiensi energi. Kesenjangan empat hingga lima tahun itu memastikan Taiwan mempertahankan keunggulannya, kata Kundojjala, menambahkan bahwa ekonomi global akan menghadapi "peristiwa tingkat depresi jika Taiwan diserang besok." Seorang juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan pada konferensi pers Jumat bahwa Beijing "dengan tegas menentang segala perjanjian yang ditandatangani antara Taiwan dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China," mendesak AS untuk berpegang pada "prinsip satu-China." Wendell Huang, CFO TSMC, mengatakan kepada CNBC pada Kamis bahwa perusahaan akan terus mengembangkan teknologi paling canggihnya di Taiwan karena kebutuhan akan "kolaborasi yang sangat intensif" antara tim penelitian dan pengembangan domestiknya dan operasi manufaktur. "Kami akan mengirim ratusan insinyur bolak-balik [antara] berbagai lokasi di Taiwan. Oleh karena itu, ini akan tetap di Taiwan ketika kami meningkatkan teknologi paling canggih," kata Huang. Namun, pembuat chip kontrak terbesar dunia ini telah berjanji untuk menginvestasikan $165 miliar ke dalam fasilitas fabrikasi dan pemrosesan chip di AS, bersama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan, memasok pelanggan seperti Nvidia dan Apple. Wu Cheng-wen, yang mengawasi Dewan Sains dan Teknologi Nasional Taiwan, mengatakan kepada Financial Times tahun lalu bahwa sangat penting bagi Taiwan untuk menjaga penelitian dan pengembangan mutakhirnya di dalam negeri dan memastikan bahwa industri domestik tidak akan "dikosongkan." "Jika kami memindahkan R&D kami ke luar negeri, itu akan berbahaya bagi kami," kata Wu dalam wawancara.

Hambatan dengan onshoring AS

Mengalihkan produksi chip dari Taiwan akan sulit, kata para analis. Jalur talenta teknik Taiwan dan kemampuan produksi dalam rantai pasokan semikonduktor, terutama dalam fabrikasi canggih, "tidak dapat direplikasi dalam skala di tempat lain mana pun," kata William Reinsch, penasihat senior di Center for Strategic and International Studies. Kurangnya pekerja terlatih dan biaya produksi yang lebih tinggi telah menyebabkan penundaan dalam pembukaan pabrik TSMC di AS, kata Reinsch, menambahkan bahwa kesepakatan perdagangan baru sedikit mengatasi kendala ini. Dia memperkirakan pemenuhan komitmen investasi yang dijanjikan akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan dan tidak mungkin mencapai tingkat yang dijanjikan. "Ekosistem semikonduktor tidak dapat dipindahkan dalam semalam, jadi perisai silikon mungkin melemah tetapi masih ada dalam waktu dekat," kata Dennis Lu-Chung Weng, profesor madya ilmu politik di Sam Houston State University. "Pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang terjadi setelah Trump: jika pemerintahan AS di masa depan terus mendorong relokasi skala besar, Taiwan kehilangan keunggulan eksklusifnya menjadi kurang menjadi pertanyaan apakah dan lebih menjadi pertanyaan kapan," peringat Weng.