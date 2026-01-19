Harga Bitcoin Anjlok Hampir $4.000 dalam Dua Jam

Harga bitcoin anjlok hampir $4.000 dalam aksi jual tajam di malam hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif baru yang luas pada Eropa pada hari Sabtu.

Sekitar pukul 6 sore EST, aksi jual dalam jumlah besar menghantam pasar kripto memicu gelombang likuidasi paksa di seluruh harga bitcoin dan altcoin.

Mata uang kripto terbesar di dunia turun dari sekitar $95.500 ke titik terendah intraday $91.935 dalam rentang waktu sekitar dua jam, menurut data Bitcoin Magazine Pro.

Penurunan mendadak ini menghapus lebih dari $500 juta posisi long yang menggunakan leverage hanya dalam 60 menit, dengan total likuidasi long kripto mencapai $525 juta selama periode yang sama, menurut data pasar.

Harga bitcoin sejak itu stabil di dekat $92.600, tetapi tetap turun sekitar 2,5% selama 24 jam terakhir.

Aksi jual ini bertepatan dengan ketidakpastian makro yang meningkat setelah Trump mengatakan AS akan memperkenalkan tarif baru pada negara-negara Eropa mulai 1 Februari.

Berdasarkan proposal tersebut, tarif 10% akan diterapkan pada barang dari delapan negara — Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia — naik menjadi 25% pada 1 Juni jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Trump mengaitkan tindakan tersebut dengan upaya AS untuk mengamankan Greenland, meningkatkan ketegangan hubungan transatlantik yang sudah tegang.

Para pemimpin Eropa menolak dengan keras. Dalam pernyataan bersama, negara-negara yang terkena dampak memperingatkan bahwa ancaman tarif berisiko menimbulkan "spiral ke bawah yang berbahaya," sementara Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan Eropa "tidak akan diperah."

Protes dilaporkan terjadi di Denmark dan Greenland selama akhir pekan, menambah dampak politik.

Harga emas juga naik ke rekor tertinggi baru sekitar $4.670 pada saat penulisan.

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi harga bitcoin

Selain itu, Mahkamah Agung AS akan memutuskan kasus yang diamati dengan cermat yang dapat menentukan apakah Presiden Donald Trump memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif yang luas di bawah kekuasaan darurat, keputusan dengan implikasi besar untuk kebijakan perdagangan dan pendapatan federal.

Yang menjadi masalah adalah penggunaan Trump atas International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk menyatakan defisit perdagangan sebagai keadaan darurat nasional dan memungut tarif yang luas, termasuk bea dasar 10% pada sebagian besar impor.

Putusan yang menentang Trump dapat memaksa pemerintah untuk mengembalikan lebih dari $100 miliar tarif yang telah dikumpulkan, merusak asumsi pendanaan yang terkait dengan rencana pertahanan dan anggaran, menurut laporan dari Reuters dan Tax Foundation.

Jika pengadilan menegakkan kewenangan Trump, tarif yang ada akan tetap berlaku dan tindakan di masa depan — seperti bea atas barang-barang Eropa yang terkait dengan Greenland — dapat dilanjutkan. Para importir sudah mempersiapkan kedua hasil tersebut, dengan banyak yang menyimpan kiriman "belum dilikuidasi" untuk mempertahankan klaim pengembalian dana potensial.

Harga bitcoin turun sekitar 3% dari tertinggi tujuh hari sebesar $95.468, dan diperdagangkan dalam kisaran ketat di atas terendah tujuh hari sebesar $92.284. Aset ini memiliki pasokan beredar 19,98 juta BTC, dengan pasokan maksimum dibatasi pada 21 juta.

Kapitalisasi pasar Bitcoin global berada di sekitar $1,85 triliun, turun sekitar 2% pada hari ini, sementara volume perdagangan 24 jam mencapai $32 miliar.