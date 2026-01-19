Ripple Mengatakan 'Kita Sudah Sangat Dekat' saat Senat Mempertimbangkan Kerangka Struktur Pasar Kripto

CEO Ripple Brad Garlinghouse mendesak keterlibatan yang berkelanjutan dan konstruktif dengan Washington saat pembicaraan struktur pasar kripto terhenti, dengan alasan industri ini hampir mencapai kejelasan regulasi dan harus terus mendorong pembuat undang-undang menuju aturan yang dapat diterapkan untuk aset digital AS. CEO Ripple Mendesak Tindakan Kongres, Mengatakan CLARITY Act Kunci Stabilitas Pasar Kripto CEO Ripple Brad Garlinghouse membagikan pada […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.