Postingan PBOC menetapkan kurs referensi USD/CNY pada 7,0051 vs. 7,0078 sebelumnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada hari Senin, People's Bank of China (PBOC) menetapkan

PBOC menetapkan kurs referensi USD/CNY di 7,0051 vs. 7,0078 sebelumnya

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 10:17
Pada hari Senin, People's Bank of China (PBOC) menetapkan kurs tengah USD/CNY untuk sesi perdagangan mendatang di 7,0051 dibandingkan dengan penetapan Jumat di 7,0078 dan estimasi Reuters 6,9689.

FAQ PBOC

Tujuan utama kebijakan moneter People's Bank of China (PBoC) adalah untuk menjaga stabilitas harga, termasuk stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral China juga bertujuan untuk menerapkan reformasi keuangan, seperti membuka dan mengembangkan pasar keuangan.

PBoC dimiliki oleh negara Republik Rakyat China (RRC), sehingga tidak dianggap sebagai lembaga otonom. Sekretaris Komite Partai Komunis China (PKC), yang dinominasikan oleh Ketua Dewan Negara, memiliki pengaruh kunci terhadap manajemen dan arah PBoC, bukan gubernurnya. Namun, Tuan Pan Gongsheng saat ini memegang kedua jabatan tersebut.

Tidak seperti ekonomi Barat, PBoC menggunakan rangkaian instrumen kebijakan moneter yang lebih luas untuk mencapai tujuannya. Alat utamanya mencakup Reverse Repo Rate (RRR) tujuh hari, Medium-term Lending Facility (MLF), intervensi valuta asing, dan Reserve Requirement Ratio (RRR). Namun, Loan Prime Rate (LPR) adalah suku bunga acuan China. Perubahan LPR secara langsung mempengaruhi suku bunga yang harus dibayarkan di pasar untuk pinjaman dan hipotek serta bunga yang dibayarkan atas tabungan. Dengan mengubah LPR, bank sentral China juga dapat mempengaruhi nilai tukar Renminbi China.

Ya, China memiliki 19 bank swasta – sebagian kecil dari sistem keuangan. Bank swasta terbesar adalah pemberi pinjaman digital WeBank dan MYbank, yang didukung oleh raksasa teknologi Tencent dan Ant Group, menurut The Straits Times. Pada tahun 2014, China mengizinkan pemberi pinjaman domestik yang sepenuhnya dikapitalisasi oleh dana swasta untuk beroperasi di sektor keuangan yang didominasi negara.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/pboc-sets-usd-cny-reference-rate-at-70051-vs-70078-previous-202601190115

