Hurun merilis daftar 50 Perusahaan AI Teratas di China, dengan Cambricon memuncaki daftar dengan nilai 630 miliar yuan.

Menurut PANews pada 19 Januari, laporan "2025 Hurun China AI 50" yang dirilis oleh Hurun Research Institute menunjukkan bahwa Cambricon, sebuah perusahaan chip AI, menempati peringkat pertama dengan nilai 630 miliar yuan, meningkat 165% dari tahun sebelumnya; Moore Threads, perusahaan GPU domestik pertama yang go public, menempati peringkat kedua dengan nilai 310 miliar yuan; dan Muxi, salah satu perusahaan GPU high-end pertama di China yang mencapai lokalisasi proses penuh, menempati peringkat ketiga dengan nilai 250 miliar yuan.

