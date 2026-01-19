Cardano Membidik $0,6 di Tengah Terobosan Dual Staking

Harga Cardano bertahan di sekitar 0,40 saat validator bersiap untuk merilis hadiah dalam bentuk NIGHT dan ADA. Operator terbesar memiliki sekitar 10 persen dari total stake.

Harga saat ini berada di 0,3977, pergerakan harian sebesar 2 persen. Metrik desentralisasi telah menarik perhatian baru dari pelaku pasar.

Menurut Cardanians_io di X, delegator akan menerima hadiah staking dalam bentuk token ADA dan NIGHT. Saat Midnight Mainnet diluncurkan, stake pool Cardano akan mampu memvalidasi blok Midnight, mengonfirmasi validator Midnight yang akan datang.

Sumber: Cardanians_io

Distribusi Kekuatan Menentang Norma Industri

Menurut Jaromir Tesar, operator stake-pool terbesar memegang sekitar 10% dari ADA yang didelegasikan, besaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jaringan pesaing. Operator independen memiliki sekitar 90 persen dari stake.

Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menentukan peningkatan jaringan atau regulasi biaya. Mereka mempertahankan keseimbangan kompetitif dalam kumpulan validator dengan ratusan pool, sehingga kegagalan pool besar tidak menghancurkan keandalan jaringan.

Aliran Hadiah Ganda Akan Segera Aktif

Delegasi ADA akan menghasilkan dua sumber pendapatan. Delegator terus menerima ADA dalam validasi Cardano sambil juga mendapatkan token NIGHT dalam aktivitas chain Midnight.

Model ini tidak melibatkan perpindahan dana dan tidak menimbulkan risiko tambahan. Delegator menyajikan delegasi terpadu yang memungkinkan dua jaringan secara bersamaan, memungkinkan pemegang yang lebih kecil mengakses ekosistem tanpa biaya tambahan.

Midnight dibangun di atas infrastruktur keamanan Cardano yang terbukti. Kolaborasi ini didasarkan pada distribusi stake yang ada alih-alih membangun bentuk kepercayaan validator, yang menawarkan basis desentralisasi untuk validasi cross-chain.

Tantangan Pasar Menguji Ketahanan Altcoin

Selama Q1 2026, dominasi Bitcoin memanas. Pembukaan ETF dan ketidakpastian makro mendorong modal ke BTC, dengan likuiditas global tambahan mengalir ke Bitcoin pada bulan Maret, di tempat pertama.

Banyak proyek altcoin dicirikan oleh dilusi treasury dan adopsi yang lambat. Teknologi yang kuat belum dikonversi menjadi keuntungan harga; likuiditas dan kepercayaan lebih dominan dalam nilai pasar dibandingkan prospek pertumbuhan.

Pemulihan ke antara 0,70 dan 0,75 akan membawa ADA ke kisaran 1. Moving average 200 hari adalah resistance kunci, dan rotasi pasar masih memerlukan rotasi pasar yang lebih luas untuk memiliki momentum altcoin yang berkelanjutan.

Desentralisasi Cardano memberikan manfaat struktural berdasarkan dua metode staking. Keragaman validator, mempertahankan keamanan jaringan, dan peluang ekspansi hadiah.