Caixin: Pengembangan kontrak pintar untuk yuan digital mendukung bahasa yang sepenuhnya Turing-complete seperti Solidity dari Ethereum.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/19 10:50
PANews melaporkan pada 19 Januari, mengutip Caixin.com, bahwa seorang ahli teknis yang akrab dengan yuan digital mengungkapkan bahwa baik kontrak pintar berbasis sistem akun maupun kontrak pintar pada blockchain publik pada dasarnya adalah "kode yang dieksekusi secara otomatis dengan pemicu kondisional," hanya berbeda dalam hal apakah mereka memiliki kelengkapan Turing penuh. Kontrak pintar berbasis sistem akun yuan digital memiliki kelengkapan Turing yang terbatas, dengan pemrograman yang dibatasi secara ketat pada skrip templat yang diizinkan oleh bank sentral, hanya mendukung fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya dan sederhana dengan pemicu kondisional. Desain ini terutama untuk pertimbangan keamanan dan kontrol risiko. Pengembangan kontrak pintar yuan digital mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk bahasa dengan kelengkapan Turing penuh seperti Solidity milik Ethereum, sehingga teknologi itu sendiri bukanlah masalah. Tantangan inti terletak pada merancang mekanisme akses dan audit standar yang dapat diterima oleh sistem keuangan.

