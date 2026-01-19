Jett Nisay, pendukung keluhan pemakzulan Marcos, adalah kontraktor pekerjaan umum

Jernie Jett Nisay, anggota kongres yang mendukung pengaduan pemakzulan pertama terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., adalah seorang kontraktor.

Nisay memiliki JVN Construction and Trading, yang telah terdaftar di Departemen Perdagangan dan Industri sejak Januari 2022. Perusahaan ini berbasis di Central Luzon.

Pencarian cepat di database Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya menunjukkan perusahaan tersebut telah memenangkan proyek pekerjaan umum senilai P73 juta pada tahun 2021 dan 2022, sebelum Nisay terpilih sebagai anggota kongres.

Ketiga proyek tersebut bekerja sama dengan Kantor Teknik Distrik ke-2 Bataan.

Pada November tahun lalu, Nisay termasuk di antara delapan anggota parlemen yang namanya dirujuk oleh Komisi Independen untuk Infrastruktur dan DPWH ke Kantor Ombudsman untuk pengajuan tuduhan penjarahan dan korupsi.

Nisay adalah bagian dari mayoritas di masa jabatan barunya di Kongres, mewakili Pusong Pinoy, sebuah kelompok daftar partai yang berbasis di Bataan. Pernyataan kontribusi dan pengeluaran (SOCE) yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2022 menyatakan P7,5 juta dalam kontribusi, termasuk P3 juta dari Nisay sendiri.

Nisay adalah anggota dari 11 komite di Kongres ke-19, termasuk dua di antaranya ia menjabat sebagai wakil ketua, yaitu pertanian dan olahraga, serta pengembangan pemuda dan olahraga.

Pada masa jabatan keduanya, Nisay pindah ke minoritas dan saat ini menjabat sebagai wakil pemimpin minoritas untuk Kongres ke-20. Posisi tersebut memberinya keanggotaan ex-officio dan hak suara di semua komite.

Di Kongres ke-19, Nisay termasuk di antara 215 anggota parlemen yang menandatangani pengaduan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte.

Pengaduan pemakzulan terhadap Marcos yang didukung oleh Nisay pada Senin, 19 Januari, menuduh korupsi dan gratifikasi, pelanggaran Konstitusi yang dapat dipersalahkan, dan pengkhianatan kepercayaan publik, menurut ABS-CBN News.

Waktu pengaduan tersebut terjadi dengan latar belakang skandal korupsi pengendalian banjir, kontroversi terbesar yang dihadapi Presiden Marcos. – Rappler.com

