Veem dan Coins.ph Perluas Kemitraan untuk Pembayaran Lintas Batas

Penulis: FintechnewsSumber: Fintechnews
2026/01/19 12:12
Penyedia pembayaran global Veem dan platform dompet digital Filipina Coins.ph telah mengumumkan perluasan kemitraan mereka untuk meningkatkan kemampuan transaksi lintas batas dari Amerika Utara ke Filipina.

Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran korporat dan pembayaran kontraktor dengan memperkenalkan metode penyelesaian baru, termasuk stablecoin.

Berdasarkan perjanjian yang diperluas, Coins.ph akan terus berfungsi sebagai penyedia pembayaran lokal untuk Veem.

Kemitraan ini dirancang untuk memfasilitasi pengiriman dana yang lebih cepat dan lebih hemat biaya bagi bisnis di Amerika Serikat dan Kanada yang mengirim uang ke Filipina.

Perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sedang menjajaki opsi penyelesaian digital, seperti USDC, untuk lebih menyederhanakan prosesnya.

Inisiatif ini menargetkan segmen pekerja remote Filipina, pekerja lepas, dan perusahaan outsourcing yang terus berkembang dan memerlukan pembayaran internasional yang tepat waktu.

Transfer bank internasional tradisional sering melibatkan biaya tinggi dan periode penyelesaian beberapa hari.

Sebaliknya, solusi terintegrasi memungkinkan Veem untuk mempertahankan likuiditas USD sementara Coins.ph mengelola kepatuhan lokal dan konversi mata uang, memastikan dana mencapai penerima melalui saluran lokal pilihan mereka, termasuk lebih dari 100 bank dan e-wallet.

Marwan Forzley, CEO dan Co-Founder Veem, mencatat bahwa model ini menawarkan alternatif yang dapat diskalakan untuk sistem perbankan tradisional.

Wei Zhou, CEO Coins.ph, menekankan manfaat bagi ekonomi gig lokal.

Gambar unggulan oleh via Freepik.

Postingan Veem dan Coins.ph Memperluas Kemitraan untuk Pembayaran Lintas Batas muncul pertama kali di Fintech News Philippines.

