BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
DEX Solana Jupiter memperkenalkan stablecoin JupUSD, meningkatkan likuiditas dan stabilitas keuangan dalam ekosistem Solana.DEX Solana Jupiter memperkenalkan stablecoin JupUSD, meningkatkan likuiditas dan stabilitas keuangan dalam ekosistem Solana.

DEX Solana Jupiter Mengumumkan Peluncuran Stablecoin JupUSD

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/19 13:38
Poin Penting:
  • Solana DEX Jupiter telah meluncurkan stablecoin JupUSD.
  • Peluncuran ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem Solana.
  • Penerimaan pasar awal menunjukkan optimisme yang hati-hati.
solana-dex-jupiter-launches-stablecoin-jupusd Solana DEX Jupiter Meluncurkan Stablecoin JupUSD

Solana DEX Jupiter meluncurkan stablecoin-nya, JupUSD, yang dilaporkan didukung oleh BlackRock BUIDL dan USDC, meskipun belum ada konfirmasi resmi yang tersedia.

Peluncuran JupUSD dapat mempengaruhi dinamika stablecoin dalam ekosistem DeFi Solana, meskipun tantangan verifikasi tetap ada karena tidak adanya data utama dari saluran resmi Jupiter.

Artikel terkait

ETH Terjebak di Netral & Pepe Berdarah Merah, Stage 2 ZKP Burns Menunjuk ke Breakout Masif 7000x

19 Januari 2026

Pi Network Menghadapi Stagnasi di Tengah Kekhawatiran Harga

19 Januari 2026

Bursa terdesentralisasi (DEX) Solana Jupiter telah memperkenalkan stablecoin baru JupUSD, menandai tonggak penting dalam perkembangannya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas keuangan dalam ekosistem Solana.

Pemain kunci yang terkait dengan peluncuran ini termasuk kepemimpinan Jupiter yang tidak disebutkan namanya, tanpa pernyataan langsung yang dibuat secara publik. Ethena Labs berbagi wawasan tentang teknologi blockchain inovatif, memberikan tingkat dukungan dari sektor blockchain yang ada.

Pengenalan JupUSD diharapkan dapat memperkuat jaringan Solana, berpotensi meningkatkan likuiditas. Ini dapat memberikan peluang baru bagi investor, terutama dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Implikasi keuangan sangat signifikan, dengan laporan yang mengisyaratkan infusi $750 juta USDC ke dalam cadangan JupUSD. Aliran modal seperti itu, seperti Laporan memperkirakan cadangan USDC $750 juta beralih ke JupUSD dan $500 juta dari pool perpetual, dapat mengubah dinamika pasar DeFi secara signifikan.

Regulator dan pemain institusional tetap diam, tanpa komentar resmi dari SEC atau CFTC. Skeptisisme bertahan di antara pengamat pasar, menunjukkan kemungkinan pengawasan atau pengawasan lebih lanjut.

Dampak potensial termasuk peningkatan persaingan di antara stablecoin, karena tren terbaru menunjukkan pergeseran menuju aset kustodian yang terdiversifikasi. Perkembangan teknologi masa depan dapat mempercepat integrasi keuangan dalam jaringan lintas platform.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

BitcoinWorld Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas Transaksi besar mengguncang dunia cryptocurrency
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:45
Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Qatar dan Italia untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan Zona Perdagangan Bebas Misurata, dengan tujuan mengubahnya menjadi hub transshipment regional
Bagikan
Agbi2026/01/19 14:43
Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

BitcoinWorld Bank Korea dengan Berani Mendorong Stablecoin Won Berbunga yang Revolusioner SEOUL, Korea Selatan – Januari 2025. Dalam langkah strategis yang siap untuk
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:25