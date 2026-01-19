Oshkosh Defense akan Memamerkan JLTV yang Telah Terbukti di Medan Perang pada Konferensi Kendaraan Lapis Baja Internasional

Satu-satunya OEM yang menawarkan JLTV yang sepenuhnya dikerahkan langsung ke negara-negara sekutu melalui Penjualan Komersial Langsung; Memperkuat kemitraan Inggris dan Eropa melalui modernisasi kolaboratif

FARNBOROUGH, Inggris–(BUSINESS WIRE)–Oshkosh Defense, LLC, sebuah bisnis Oshkosh Corporation [NYSE: OSK], akan memamerkan platform Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) di Konferensi International Armoured Vehicles (IAV), 20-22 Januari 2026, di Stan D8. Perusahaan akan menyoroti bagaimana JLTV yang telah terbukti di medan tempur beradaptasi dengan tuntutan operasional yang berkembang dan persyaratan modernisasi di seluruh pasukan sekutu.

Dengan lebih dari 24.000 kendaraan yang diproduksi untuk Angkatan Bersenjata AS dan mitra koalisi di seluruh dunia, Oshkosh JLTV adalah satu-satunya kendaraan taktis ringan yang sepenuhnya dikerahkan dan teruji tempur yang tersedia untuk pelanggan internasional. Sebagai satu-satunya produsen peralatan asli (OEM) yang berwenang memasok JLTV secara langsung ke negara-negara sekutu melalui Penjualan Komersial Langsung (DCS), Oshkosh memberikan perlindungan, mobilitas, dan keandalan yang terbukti tanpa risiko pengembangan—didukung oleh komitmen terhadap kemitraan kolaboratif untuk inisiatif modernisasi.

"Platform Oshkosh JLTV memberikan kemampuan adaptasi dan interoperabilitas yang dibutuhkan sekutu kami untuk melakukan modernisasi secara efektif," kata Pat Williams, Chief Programs Officer di Oshkosh Defense. "Arsitektur terbuka dan antarmuka yang telah terbukti secara signifikan mengurangi beban integrasi dan memungkinkan penerapan cepat sistem misi, senjata, sensor, dan solusi perlindungan—semuanya dalam jadwal yang dipercepat dengan risiko lebih rendah."

Operator sekutu saat ini termasuk Amerika Serikat, Belanda, Montenegro, Slovenia, Slovakia, Belgia, Lithuania, Makedonia Utara, Israel, Brasil, Mongolia, dan Rumania. Dengan mengerahkan platform yang telah terbukti ini, negara-negara ini mendapat manfaat dari peningkatan interoperabilitas selama latihan gabungan dan operasi bersama.

Sebagai pemimpin global dalam desain dan produksi kendaraan militer, Oshkosh Defense tetap berkomitmen untuk mendukung modernisasi sekutu dan menghadirkan kendaraan taktis ringan yang paling mampu dan terbukti yang tersedia saat ini.

Tentang Oshkosh Defense

Oshkosh Defense adalah pemimpin global dalam desain, produksi, dan pemeliharaan kendaraan militer terbaik di kelasnya, solusi teknologi, dan sistem mobilitas. Oshkosh mengembangkan dan menerapkan teknologi yang muncul yang memajukan keselamatan dan kesuksesan misi. Menetapkan standar industri untuk mempertahankan kesiapan armada, Oshkosh memastikan setiap solusi didukung di seluruh dunia sepanjang seluruh siklus hidupnya.

Oshkosh Defense, LLC adalah bisnis Oshkosh Corporation [NYSE: OSK]. Pelajari lebih lanjut tentang Oshkosh Defense di https://oshkoshdefense.com/.

Tentang Oshkosh Corporation

Di Oshkosh (NYSE: OSK), kami membuat peralatan inovatif yang kritis untuk misi guna membantu pahlawan sehari-hari memajukan komunitas di seluruh dunia. Berkantor pusat di Wisconsin, Oshkosh Corporation mempekerjakan lebih dari 18.000 anggota tim di seluruh dunia, semua bersatu di balik tujuan bersama: untuk membuat perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Produk Oshkosh dapat ditemukan di lebih dari 150 negara di bawah merek JLG®, Pierce®, MAXIMETAL, Oshkosh® S-Series , Oshkosh® Defense, McNeilus®, IMT®, Jerr-Dan®, Frontline Communications, Oshkosh® Airport Products, Oshkosh AeroTech dan Pratt Miller. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi oshkoshcorp.com.

®, Semua nama merek yang dirujuk dalam siaran berita ini adalah merek dagang dari Oshkosh Corporation atau perusahaan anak perusahaannya.

