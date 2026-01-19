Akhir dari Trump Trade: Crypto Tumbuh Dewasa

Pertumbuhan masa depan kripto bergeser dari ketergantungan politik pada pemerintahan Trump menuju struktur pasar institusional dan munculnya Bitcoin sebagai aset cadangan mirip emas.

Masuknya institusi meningkatkan standar kinerja untuk industri, mengharuskan altcoin untuk memberikan utilitas yang sesungguhnya daripada mengandalkan spekulasi atau hype politik.

Blockchain menjadi lapisan kepercayaan penting untuk sistem AI otonom, sementara fitur "gamified finance" menyelaraskan kripto dengan preferensi budaya pengguna yang lebih muda.

Ketua Animoca Brands Yat Siu mengatakan fase selanjutnya kripto akan didorong lebih sedikit oleh politik AS dan lebih banyak oleh struktur pasar, karena investor institusional membentuk kembali bagaimana aliran modal melalui sektor ini.

Dalam sebuah wawancara, Siu mengatakan kepada CoinDesk bahwa tahun 2025 mengungkapkan seberapa besar momentum pasar didasarkan pada ekspektasi bahwa Presiden Donald Trump akan memberikan kemenangan regulasi yang cepat dan menyeluruh.

Positif Secara Keseluruhan, Tapi Bukan Prioritas

Siu melanjutkan dengan mengatakan bahwa sikap Trump adalah "positif secara keseluruhan" untuk industri, tetapi bukan prioritas pemerintahan, dan kegagalan pasar untuk terus naik setelah hype politik memudar memaksa reset.

Trump pro kripto, jadi itu positif secara keseluruhan, tentu saja. Tapi kami bukan prioritas utamanya. Saya pikir industri kami sangat berpikir bahwa Trump akan selalu menjadi penyelamat kami, dan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Yat Siu, Ketua Animoca Brands. Yat Siu, Ketua Animoca Brands.

Menurut pandangan Siu, institusi kini menjadi kehadiran permanen dan mendorong Bitcoin ke dalam peran "aset cadangan", mirip dengan emas. Pergeseran itu, menurutnya, meningkatkan standar untuk altcoin, yang perlu menunjukkan utilitas nyata daripada mengandalkan rotasi spekulatif.

Siu juga membingkai kripto dan kecerdasan buatan (AI) sebagai teknologi yang bertemu. Dia berargumen bahwa sistem AI otonom akan memerlukan jalur transaksi yang netral, tahan sensor, dan sistem kepemilikan, dan bahwa blockchain cocok untuk menyediakan lapisan kepercayaan itu. Dengan logika itu, dia mengatakan banyak paparan praktis pengguna terhadap AI mungkin datang melalui aset kripto daripada ekuitas tradisional.

Dia memperluas argumen yang sama terhadap perilaku konsumen, menggambarkan kripto sebagai "gamified finance" yang dibentuk oleh budaya asli online. Misalnya, fitur seperti papan peringkat dan sistem peringkat sosial, katanya, bukanlah sesuatu yang dangkal tetapi sesuai dengan bagaimana pengguna yang lebih muda sudah terlibat dengan status, insentif, dan partisipasi.

Kami pikir seluruh industri kripto pada dasarnya adalah gamified finance dalam bentuk tertentu. Ini bukan memasukkan keuangan ke dalam gaming. Sebaliknya, ini adalah gaming yang datang ke keuangan. Ini benar-benar hanya pemahaman tentang media dan budaya dari generasi itu Yat Siu, Ketua Animoca Brands. Yat Siu, Ketua Animoca Brands.

