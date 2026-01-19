Lebih dari $1,05 Miliar Token Kripto Diperkirakan Akan Dibuka Minggu Ini

Antara 19 Januari hingga 26 Januari, pasar kripto bersiap menghadapi pembukaan kunci token kripto besar-besaran. Ini mencakup cliff unlock satu kali dan linear unlock terjadwal. Menurut data Tokenomist, secara gabungan, nilai pembukaan kunci token kripto ini melebihi $1,054 miliar.
Menurut ringkasan oleh Wu Blockchain, pembukaan kunci token kripto berbasis cliff terbesar menampilkan BGB, yang merilis 140,56 juta token senilai $528,51 juta, 7,76% dari pasokan rilis yang disesuaikan.Sumber: X
PLUME membuka kunci 1,42 miliar token senilai $22,41 juta, tetapi dampak pasarnya substansial pada 41,51% dari pasokan. Cliff unlock RIVER mencapai total $74,15 juta dari 2,75 juta token, menandai 8,05% dari pasokan yang beredar.
Token lain seperti ZRO, H, dan ANIME mengikuti dengan ketat, dengan ANIME membuka kunci 835,10 juta token senilai $6,25 juta, memengaruhi 13,84% dari pasokan. MBG menyumbang $19,20 juta dalam unlock, mewakili peningkatan besar 23,90% dalam ketersediaan yang beredar.
XPL merilis 88,89 juta token senilai $11,13 juta, berdampak pada 4,33% dari pasokan yang disesuaikan. SOON dan SOSO membuka kunci $7,04 juta dan $7,34 juta, masing-masing dengan dampak moderat antara 5% dan 6%. UDS mencatat rilis lebih kecil sebesar $13,01 juta, setara dengan 3,42% dari total pasokan yang disesuaikan selama periode pembukaan kunci token kripto.
Linear crypto token unlock mencakup delapan token utama, dengan RAIN memimpin dengan merilis 9,41 miliar token senilai $85,28 juta, 2,77% dari pasokan yang beredar. SOL membuka kunci $64,68 juta, meskipun dampak pasokan proporsional tetap minimal pada 0,09%.
RIVER muncul lagi, merilis $74,15 juta dalam nilai harian, tambahan 14,03% dari pasokan yang beredar. TRUMP dan WLD mengikuti dengan unlock senilai $32,21 juta dan $18,85 juta, berdampak masing-masing 3,16% dan 1,36%.
DOGE menambahkan $12,26 juta dalam token baru dengan hanya 0,06% dilusi pasokan, sementara AVAX merilis $8,85 juta dengan dampak 0,16%. ASTER melengkapi kelompok dengan $7,06 juta dalam rilis linear, 0,42% dari pasokan yang beredar. Dengan lebih dari $1,054 miliar dalam pembukaan kunci token terjadwal, minggu mendatang mewakili jendela likuiditas berdampak tinggi.
