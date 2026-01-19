Lebih dari $1,05 Miliar Token Kripto Diperkirakan Akan Dibuka Minggu Ini

TLDR

Lebih dari $1,054 miliar token kripto akan dibuka kuncinya antara 19 Januari hingga 26 Januari.

BGB memimpin pembukaan cliff unlock dengan 140,56 juta token senilai $528,51 juta, mewakili 7,76% dari pasokan yang disesuaikan.

RAIN mendominasi linear unlock, merilis 9,41 miliar token senilai $85,28 juta, berdampak pada 2,77% dari pasokan yang beredar.

RIVER muncul di kedua kategori, dengan nilai unlock gabungan $148,3 juta dan dampak pasokan lebih dari 22%.

PLUME (41,51%), MBG (23,90%), dan ANIME (13,84%) menunjukkan peningkatan pasokan relatif tertinggi dari cliff unlock.

Antara 19 Januari hingga 26 Januari, pasar kripto bersiap menghadapi pembukaan kunci token kripto besar-besaran. Ini mencakup cliff unlock satu kali dan linear unlock terjadwal. Menurut data Tokenomist, secara gabungan, nilai pembukaan kunci token kripto ini melebihi $1,054 miliar.

Cliff Crypto Token Unlock: BGB Memimpin Rilis Kripto Berbasis Cliff

Menurut ringkasan oleh Wu Blockchain, pembukaan kunci token kripto berbasis cliff terbesar menampilkan BGB, yang merilis 140,56 juta token senilai $528,51 juta, 7,76% dari pasokan rilis yang disesuaikan.

Sumber: X

PLUME membuka kunci 1,42 miliar token senilai $22,41 juta, tetapi dampak pasarnya substansial pada 41,51% dari pasokan. Cliff unlock RIVER mencapai total $74,15 juta dari 2,75 juta token, menandai 8,05% dari pasokan yang beredar.

Token lain seperti ZRO, H, dan ANIME mengikuti dengan ketat, dengan ANIME membuka kunci 835,10 juta token senilai $6,25 juta, memengaruhi 13,84% dari pasokan. MBG menyumbang $19,20 juta dalam unlock, mewakili peningkatan besar 23,90% dalam ketersediaan yang beredar.

XPL merilis 88,89 juta token senilai $11,13 juta, berdampak pada 4,33% dari pasokan yang disesuaikan. SOON dan SOSO membuka kunci $7,04 juta dan $7,34 juta, masing-masing dengan dampak moderat antara 5% dan 6%. UDS mencatat rilis lebih kecil sebesar $13,01 juta, setara dengan 3,42% dari total pasokan yang disesuaikan selama periode pembukaan kunci token kripto.

RAIN Memimpin Linear Crypto Token Unlock Dengan Rilis 9,41 Miliar Token

Linear crypto token unlock mencakup delapan token utama, dengan RAIN memimpin dengan merilis 9,41 miliar token senilai $85,28 juta, 2,77% dari pasokan yang beredar. SOL membuka kunci $64,68 juta, meskipun dampak pasokan proporsional tetap minimal pada 0,09%.

RIVER muncul lagi, merilis $74,15 juta dalam nilai harian, tambahan 14,03% dari pasokan yang beredar. TRUMP dan WLD mengikuti dengan unlock senilai $32,21 juta dan $18,85 juta, berdampak masing-masing 3,16% dan 1,36%.

DOGE menambahkan $12,26 juta dalam token baru dengan hanya 0,06% dilusi pasokan, sementara AVAX merilis $8,85 juta dengan dampak 0,16%. ASTER melengkapi kelompok dengan $7,06 juta dalam rilis linear, 0,42% dari pasokan yang beredar. Dengan lebih dari $1,054 miliar dalam pembukaan kunci token terjadwal, minggu mendatang mewakili jendela likuiditas berdampak tinggi.

Postingan Lebih dari $1,05 Miliar Token Kripto Akan Dibuka Kuncinya Minggu Ini muncul pertama kali di Blockonomi.