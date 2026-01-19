Postingan Mengapa Bitcoin Turun Hari Ini dan Kapan Harga BTC Bisa Pulih pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Harga Bitcoin hari ini mengalami penjualan tajam, turun ke $92.000 karena pasar kripto global menurun hampir 3%. Penurunan mendadak ini mengejutkan para trader, tetapi data on-chain dan struktur pasar menunjukkan bahwa langkah ini mungkin lebih merupakan reset leverage daripada awal pembalikan tren penuh.

Mengapa Harga Bitcoin Turun Hari Ini?

Penurunan Bitcoin didorong oleh meningkatnya ketegangan perdagangan global. Uni Eropa mengumumkan hampir $100 miliar tarif balasan, yang langsung mendorong investor ke mode risk-off. Akibatnya, Bitcoin turun hampir 3%, sementara emas melonjak melewati $4.660, tanda jelas bahwa uang berpindah dari aset berisiko ke safe haven.

Pasar semakin terguncang setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengancam tarif baru yang menargetkan delapan negara Eropa. Ini menambah ketidakpastian di seluruh pasar global dan meningkatkan tekanan jual pada kripto.

Ini memicu lebih dari $850 juta likuidasi kripto, sebagian besar dari trader bullish yang terpaksa keluar dari posisi mereka. Kekhawatiran perang dagang dan likuidasi massal mengubah pullback normal menjadi penjualan Bitcoin yang tajam.

Pemicu utama datang dari pasar tradisional. Futures saham AS dibuka lebih rendah di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan AS-UE, yang langsung menekan aset berisiko. Kripto bereaksi seketika.

Saat Bitcoin tergelincir di bawah support kunci dekat $93.000, cascade likuidasi besar-besaran terjadi.

Menurut CoinGlass, 241.209 trader dilikuidasi dalam 24 jam terakhir, menghasilkan kerugian pasar sebesar $863,97 juta. Kerugian tunggal terbesar adalah posisi BTC-USDT senilai $25,83 juta di Hyperliquid.

Dalam waktu hanya satu jam, lebih dari $545 juta posisi long dilikuidasi, mengubah pullback normal menjadi flash crash yang kejam.

Baca Juga: Mengapa Harga Bitcoin, Ethereum dan XRP Anjlok Hari Ini?

Exchange dan Whale Menambah Tekanan

Data blockchain juga menunjukkan tekanan jual berat dari pemain besar:

Insider menjual 22.918 BTC



Coinbase menjual 2.417 BTC



Bybit menjual 3.339 BTC



Binance menjual 2.301 BTC



Wintermute menjual 4.191 BTC



Secara total, lebih dari $4 miliar Bitcoin dijual dalam waktu singkat, mengintensifkan kepanikan dan mendorong harga menembus zona support tanpa pantulan yang berarti.

Breakdown Teknis: Support Gagal Cepat

Secara teknis, Bitcoin gagal menutup minggu di atas level support penting $94.000, yang melemahkan kepercayaan pasar. Begitu harga tergelincir di bawah $93.000, banyak perintah stop-loss trader dipicu, menyebabkan penjualan semakin cepat. Akibatnya, Bitcoin dengan cepat turun dari sekitar $95.467 ke $92.284 hanya dalam beberapa jam – penurunan 3,3%.

Penurunan ini disertai dengan lonjakan mendadak dalam aktivitas perdagangan, menunjukkan bahwa banyak trader bergegas keluar dari posisi mereka dalam kepanikan, bukan menjual dengan tenang untuk profit. Bitcoin juga tidak memantul di area support yang diharapkan, membuktikan bahwa penjualan paksa yang berat sedang mengendalikan. Penurunan cepat dan lurus seperti ini biasanya terjadi selama likuidasi massal, bukan koreksi pasar normal.

Data On-Chain Menandakan Kelelahan Penjualan

Meskipun penurunan tajam, data blockchain menunjukkan bahwa sebagian besar penjual jangka pendek mungkin sudah selesai menjual. Selama berminggu-minggu, pembeli Bitcoin baru-baru ini menjual dengan rugi, menunjukkan ketakutan di pasar. Selama crash, tekanan jual ini memuncak, yang biasanya terjadi ketika pemegang lemah akhirnya menyerah.

Sekarang data menunjukkan perubahan. Penjual baru-baru ini tidak lagi bergegas keluar, dan tekanan jual mereda. Pergeseran ini sering muncul di dekat bottom jangka pendek, bukan di puncak besar. Selama tren ini berlanjut, ini menunjukkan bahwa penurunan harga sedang dibeli oleh investor yang lebih kuat daripada didorong lebih rendah oleh penjualan panik.

Baca Juga: Prediksi Harga Bitcoin 2026, 2027 – 2030: Seberapa Tinggi Harga BTC Akan Naik?

Kapan Harga Bitcoin (BTC) Akan Naik Kembali?

Secara teknis, tanda-tanda pantulan jangka pendek mulai muncul. Bitcoin sempat turun di bawah garis support naik yang penting tetapi dengan cepat bergerak kembali di atas level terendah intraday-nya, menunjukkan bahwa pembeli masuk untuk mempertahankan area ini. Ini biasanya sinyal positif setelah penurunan tajam.

Struktur harga masih menunjukkan low yang lebih tinggi dalam jangka pendek, yang berarti uptrend yang lebih luas belum jelas terpatahkan. Jika Bitcoin terus mempertahankan support ini, pemulihan menuju zona $94.500 hingga $96.000 dimungkinkan.

Namun, untuk kepercayaan yang lebih kuat, Bitcoin perlu bergerak kembali di atas $95.000 dan bertahan di sana. Ini akan mengonfirmasi bahwa crash terutama disebabkan oleh likuidasi, bukan perubahan tren yang sebenarnya. Jika support gagal, risiko penurunan yang lebih dalam meningkat.