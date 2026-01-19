AIG dan CVC Mengumumkan Kemitraan Strategis

NEW YORK & LONDON–(BUSINESS WIRE)–American International Group, Inc. (NYSE: AIG) dan CVC hari ini mengumumkan kemitraan strategis yang dirancang untuk mendukung tujuan investasi jangka panjang AIG dalam kemitraan dengan kemampuan luas CVC dalam solusi asuransi dan inovasi pasar swasta.

Kemitraan strategis ini mencakup pembentukan akun terkelola terpisah berskala besar ("SMA") di seluruh strategi kredit CVC, dan peluncuran platform evergreen sekunder ekuitas swasta CVC dengan AIG sebagai investor utama.

Bersama-sama, inisiatif ini mencerminkan ambisi bersama untuk membangun hubungan jangka panjang yang berfokus pada skala, keselarasan, dan solusi khusus untuk investor Institusional dan Kekayaan Pribadi global. Perusahaan-perusahaan tersebut berharap untuk mengeksplorasi area kolaborasi tambahan dari waktu ke waktu.

Platform Evergreen Sekunder Ekuitas Swasta CVC

Dalam kemitraan ini, CVC akan membentuk platform evergreen sekunder ekuitas swasta dengan AIG bertindak sebagai investor utama, menyumbang hingga $1,5 miliar dari portofolio ekuitas swasta AIG yang ada. Ini akan memberikan skala langsung dan portofolio awal untuk strategi evergreen sekunder ekuitas swasta CVC dan memungkinkan AIG untuk mengelola dan mentransisikan eksposur ekuitas swasta lamanya secara efisien.

SMA Strategis di Seluruh Kredit CVC

Secara paralel, AIG bermaksud mengalokasikan hingga $2 miliar untuk SMA dan Dana yang dikelola oleh CVC, dengan $1 miliar awal akan digunakan hingga 2026. SMA akan memberikan AIG akses yang disesuaikan ke strategi kredit swasta dan likuid yang terdiversifikasi sesuai dengan tujuan regulasi, efisiensi modal, dan pengembalian investasinya. Kemitraan ini menekankan kemampuan CVC untuk merancang dan mengelola mandat besar yang disesuaikan untuk perusahaan asuransi global, memanfaatkan platform kredit terintegrasi dan kemampuan originasi yang luas di seluruh Eropa dan AS.

Rob Lucas, CEO CVC, mengatakan:

"Kemitraan kami dengan AIG adalah dukungan kuat atas kemampuan CVC untuk melayani kebutuhan yang berkembang dari institusi asuransi global dalam skala besar. Komponen SMA menunjukkan kedalaman platform kredit kami dan kemampuan kami untuk memberikan solusi khusus yang efisien modal bagi perusahaan asuransi di seluruh dunia. Pada saat yang sama, transaksi sekunder memberikan fondasi yang menarik untuk kendaraan sekunder evergreen ekuitas swasta kami, menyusul peluncuran produk evergreen kredit dan ekuitas swasta kami tahun lalu."

Peter Zaffino, Chairman & CEO AIG, mengatakan:

"CVC adalah manajer investasi global kelas dunia yang sangat dihormati dengan kemampuan mendalam di bidang kredit dan pasar swasta. Kemitraan ini menandai kolaborasi pertama kami dengan manajer aset yang berkantor pusat di Eropa dan mendukung strategi AIG untuk mengelola portofolio investasi kami secara aktif sambil bekerja dengan mitra terbaik untuk mengakses peluang yang terdiferensiasi. Kami berharap dapat memanfaatkan keahlian investasi CVC dan nilai jangka panjang yang akan kami ciptakan melalui kemitraan strategis kami."

Tentang CVC

CVC adalah manajer pasar swasta global terkemuka dengan jaringan 30 lokasi kantor di seluruh EMEA, Amerika, dan Asia, dengan aset yang dikelola sekitar €201 miliar. CVC memiliki tujuh strategi pelengkap di seluruh ekuitas swasta, sekunder, kredit, dan infrastruktur, di mana dana CVC telah mengamankan komitmen lebih dari €243 miliar dari beberapa dana pensiun terkemuka di dunia dan investor institusional lainnya. Dana yang dikelola atau diadvisi oleh strategi ekuitas swasta CVC diinvestasikan di sekitar 150+ perusahaan di seluruh dunia, yang memiliki penjualan tahunan gabungan lebih dari €165 miliar dan mempekerjakan hampir 600.000 orang. Untuk informasi lebih lanjut tentang CVC, silakan kunjungi: https://www.cvc.com/. Ikuti kami di LinkedIn.

