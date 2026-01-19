BursaDEX+
Badan keamanan India mengidentifikasi sistem hawala digital yang menyalurkan dana kripto asing ke Kashmir untuk pembiayaan terorisme. Sindikat menggunakan mule India

Badan-Badan India Ungkap Jaringan Hawala Kripto yang Mendanai Teror di Kashmir

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2026/01/19 14:46
TLDR

  •  Badan keamanan India mengidentifikasi sistem hawala digital yang menyalurkan dana kripto asing ke Kashmir untuk pembiayaan terorisme.
  • Sindikat menggunakan akun mule India untuk menyimpan dana sementara, membayar komisi 0,8%–1,8% kepada pemegang akun.
  •  Pengendali menguasai kredensial bank, memungkinkan mereka untuk melapisi transaksi dan menghapus sumber dana asing.
  • Pemegang dompet bepergian ke kota-kota seperti Delhi dan Mumbai untuk mengonversi kripto menjadi uang tunai menggunakan trader P2P tidak terdaftar.
  • Operator dari China, Malaysia, Myanmar, dan Kamboja membantu penduduk lokal membuka dompet kripto yang tidak dapat dilacak menggunakan VPN.

Pejabat keamanan di India telah mengidentifikasi sistem hawala berbasis kripto yang digunakan untuk membiayai terorisme di Jammu dan Kashmir, dengan operasi yang tersembunyi dari regulator keuangan. Mekanisme ini mencerminkan jaringan hawala informal namun berfungsi sepenuhnya pada aset digital yang menghindari sistem pelacakan pemerintah, melewati infrastruktur keuangan terdaftar.

Akun Mule Hawala Kripto Terungkap

Badan keamanan India melaporkan bahwa operator hawala kripto menggunakan akun mule lokal untuk mengaburkan transfer dana dan menyembunyikan sumber. Akun-akun ini menerima dan menyimpan sementara jumlah besar di bank-bank India sebelum dilapisi melalui beberapa transaksi.

Setiap pemegang akun mule menerima komisi antara 0,8% dan 1,8% karena mengizinkan kredensial mereka digunakan. Sindikat menginstruksikan pemegang akun bahwa aktivitas tersebut aman dan terbatas pada penyimpanan uang untuk periode singkat. Namun, pengendali mempertahankan akses penuh ke kredensial perbankan, termasuk kata sandi dan informasi login.

Sistem ini memungkinkan dana ilegal bergerak tanpa terdeteksi di seluruh wilayah, melewati sistem perbankan formal dan alat pemantauan keuangan. Setelah dana melewati akun mule, mereka tampak sebagai uang lokal yang bersih, menghilangkan asal-usul asing mereka.

Pejabat mengatakan, "Ini secara efektif memutus jejak keuangan, memungkinkan uang asing masuk ke ekonomi lokal sebagai uang tunai yang tidak dapat dilacak." Aktivitas-aktivitas ini terjadi di luar kerangka peraturan apa pun dan tidak dilaporkan kepada badan pemantauan keuangan.

Pengendali Asing Menggunakan Dompet Kripto dan Trader P2P

Otoritas telah mengkonfirmasi bahwa pengendali asing secara langsung mentransfer cryptocurrency ke dompet India menggunakan saluran internasional pribadi. Kripto kemudian secara fisik dikonversi menjadi rupee India dengan mengirim pemegang dompet ke kota-kota besar seperti Delhi dan Mumbai.

Di sana, mereka bertemu dengan trader peer-to-peer (P2P) yang tidak diatur untuk menjual aset digital dengan tarif yang dapat dinegosiasikan. Transaksi ini terjadi tanpa keterlibatan bursa resmi atau lembaga keuangan, memastikan bahwa prosesnya menghindari pengawasan pemerintah. Dana masuk kembali ke ekonomi sebagai uang tunai likuid tanpa asal yang dapat diidentifikasi.

Menurut laporan dari Polisi Jammu dan Kashmir, individu dari negara-negara termasuk China, Malaysia, Myanmar, dan Kamboja mengoperasikan sistem ini. Mereka membantu penduduk lokal membuat dompet anonim menggunakan Virtual Private Networks (VPN), tanpa verifikasi Know Your Customer (KYC).

Layanan VPN saat ini diblokir di Jammu dan Kashmir, tetapi metode pembuatan dompet ini terus meningkat. Polisi setempat mengatakan pendaftaran dompet kripto baru telah bertambah dalam beberapa bulan terakhir, meskipun ada langkah-langkah pengawasan.

Postingan Badan India Mengungkap Jaringan Hawala Kripto yang Mendanai Teror di Kashmir muncul pertama kali di Blockonomi.

