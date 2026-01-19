Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

BitcoinWorld



Bank-Bank Korea Selatan Dengan Berani Mendorong Stablecoin Won Berbunga yang Revolusioner

SEOUL, Korea Selatan – Januari 2025. Dalam langkah strategis yang siap mendefinisikan ulang lanskap keuangan negara, sektor perbankan Korea Selatan mengkonsolidasikan posisinya untuk mengadvokasi penerbitan mata uang digital yang didukung pemerintah. Yang krusial, bank-bank mendorong model stablecoin won yang akan memungkinkan mereka membayar bunga kepada pemegang, sebuah proposal yang dapat mengubah hubungan fundamental antara keuangan tradisional dan aset digital. Inisiatif ini muncul saat pemerintah Korea Selatan bersiap untuk memberlakukan Undang-Undang Dasar Aset Digital yang penting, menyiapkan panggung untuk pergeseran penting dalam kebijakan moneter dan perbankan konsumen.

Dorongan Strategis untuk Stablecoin Won yang Dipimpin Bank

Menurut laporan eksklusif oleh Electronic Times dan konfirmasi selanjutnya dari sumber industri keuangan, Federasi Bank Korea (KFB) mengatur pengarahan pribadi yang penting untuk para anggotanya pada 15 Januari 2025. Pertemuan ini, yang melibatkan bank-bank komersial besar, berfungsi sebagai titik koordinasi kritis. Agenda difokuskan pada penetapan model terpadu yang berpusat pada bank untuk menerbitkan stablecoin yang dipatok pada won Korea. Selanjutnya, diskusi intensif berpusat pada proposal baru untuk mengizinkan pembayaran bunga dalam kerangka peraturan ini. Akibatnya, pertemuan ini bukan peristiwa terisolasi tetapi bagian dari tinjauan sementara dari proyek penelitian komprehensif. KFB menugaskan proyek ini kepada konsultan global McKinsey & Company, khususnya untuk mengeksplorasi kelayakan dan struktur stablecoin yang didukung won.

Konteks dan Lanskap Regulasi di Korea Selatan

Inisiatif perbankan ini tiba pada saat evolusi regulasi yang signifikan. Undang-Undang Dasar Aset Digital yang akan datang, yang diharapkan diberlakukan pada akhir tahun 2025, akan menyediakan kerangka hukum komprehensif pertama Korea Selatan untuk aset digital. Secara historis, pemerintah Korea Selatan dan otoritas keuangan telah mempertahankan pendekatan yang hati-hati namun semakin terstruktur terhadap cryptocurrency dan stablecoin. Misalnya, peraturan sebelumnya telah berfokus pada kepatuhan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC) untuk bursa kripto. Sekarang, lobi proaktif sektor perbankan menunjukkan keinginan untuk mengamankan peran dominan sejak awal era regulasi baru ini. Pada dasarnya, bank bertujuan untuk mencegah perusahaan fintech non-bank atau penerbit stablecoin global menguasai pasar terlebih dahulu.

Membandingkan Model Stablecoin Global

Proposal Korea Selatan untuk stablecoin berbunga membedakan dirinya dari model global yang ada. Misalnya, stablecoin yang banyak digunakan seperti Tether (USDT) dan USD Coin (USDC) biasanya tidak membayar bunga kepada pemegang; nilainya berasal semata-mata dari janji memegang cadangan fiat yang setara. Sebaliknya, model Korea yang diusulkan lebih mirip dengan rekening tabungan digital berbasis blockchain. Tabel di bawah ini mengilustrasikan perbedaan utama:

Model Stablecoin Penerbit Fitur Bunga Fokus Regulasi Utama USDC / USDT Perusahaan Swasta (Circle, Tether) Tidak Transparansi Cadangan & Kepatuhan Stablecoin MiCA UE Potensial Bank & Lembaga E-Money Berlisensi Mungkin, tunduk pada aturan e-money Perlindungan Konsumen & Stabilitas Keuangan Stablecoin Won Korea yang Diusulkan Bank Komersial Berlisensi Ya (Proposal Inti) Regulasi Perbankan & Integrasi Kebijakan Moneter

Perbandingan ini menyoroti posisi unik yang bank-bank Korea Selatan coba ukir. Model mereka secara inheren memadukan inovasi aset digital dengan sifat berbunga tradisional dari deposito bank.

Dampak dan Implikasi Potensial

Peluncuran yang sukses dari stablecoin berbunga yang diterbitkan bank akan memiliki konsekuensi yang mendalam dan berlapis untuk ekonomi Korea Selatan dan warganya.

Transmisi Kebijakan Moneter: Bank of Korea (BOK) berpotensi menggunakan stablecoin sebagai alat yang lebih langsung untuk menerapkan kebijakan moneter. Misalnya, menyesuaikan tingkat bunga pada stablecoin dapat mempengaruhi likuiditas dan pengeluaran lebih cepat daripada perubahan suku bunga tradisional menyaring melalui sistem perbankan.

Bank of Korea (BOK) berpotensi menggunakan stablecoin sebagai alat yang lebih langsung untuk menerapkan kebijakan moneter. Misalnya, menyesuaikan tingkat bunga pada stablecoin dapat mempengaruhi likuiditas dan pengeluaran lebih cepat daripada perubahan suku bunga tradisional menyaring melalui sistem perbankan. Inklusi Keuangan dan Kompetisi: Won digital yang dapat diakses melalui smartphone dapat memperluas inklusi keuangan. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kompetisi, berpotensi memperkuat dominasi bank-bank incumbent besar atas startup fintech yang lebih kecil.

Won digital yang dapat diakses melalui smartphone dapat memperluas inklusi keuangan. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kompetisi, berpotensi memperkuat dominasi bank-bank incumbent besar atas startup fintech yang lebih kecil. Perlindungan Konsumen dan Risiko: Sementara penerbitan bank menunjukkan pengawasan regulasi yang kuat dan kemungkinan asuransi deposito, ini juga mengikat stabilitas stablecoin langsung pada kesehatan bank penerbit. Ini menciptakan profil risiko yang berbeda dibandingkan dengan stablecoin algoritmik atau yang didukung komoditas.

Sementara penerbitan bank menunjukkan pengawasan regulasi yang kuat dan kemungkinan asuransi deposito, ini juga mengikat stabilitas stablecoin langsung pada kesehatan bank penerbit. Ini menciptakan profil risiko yang berbeda dibandingkan dengan stablecoin algoritmik atau yang didukung komoditas. Pertumbuhan Ekosistem Aset Digital: Stablecoin asli yang terpercaya dapat secara signifikan meningkatkan cryptocurrency domestik dan ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan menyediakan on-ramp yang aman dan teregulasi serta pasangan perdagangan untuk investor Korea.

Analisis Ahli dan Perspektif Industri

Analis teknologi keuangan menginterpretasikan langkah sektor perbankan sebagai strategi pre-emptif. "Bank-bank berusaha membentuk desain regulasi yang menguntungkan mereka sejak hari pertama," jelas seorang peneliti fintech berbasis Seoul yang meminta anonimitas karena hubungan klien. "Dengan mengadvokasi fitur berbunga, mereka memastikan stablecoin selaras dengan model bisnis inti mereka dalam mengambil deposito dan memberikan pinjaman, daripada menjadi token utilitas murni yang dapat melewati mereka sepenuhnya." Perspektif ini menggarisbawahi sifat strategis dari pengarahan KFB. Ini pada dasarnya adalah upaya untuk mempertahankan relevansi dan kontrol dalam dunia keuangan yang semakin digital. Selain itu, keterlibatan McKinsey & Company menandakan bahwa proposal ini didukung oleh penelitian ekonomi dan operasional yang substansial, memberikan kredibilitas yang lebih besar dalam diskusi kebijakan.

Jalan ke Depan: Tantangan dan Pertimbangan

Meskipun ada dorongan terkoordinasi sektor perbankan, beberapa hambatan signifikan tetap ada sebelum stablecoin won berbunga menjadi kenyataan. Pertama, regulator di Komisi Layanan Keuangan (FSC) dan Bank of Korea harus menyetujui konsep tersebut. Mereka perlu menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas keuangan, dengan hati-hati mempertimbangkan bagaimana pembayaran bunga dapat mempengaruhi basis deposito tradisional dan kedaulatan moneter. Kedua, infrastruktur teknis untuk penerbitan, penebusan, dan integrasi yang mulus dengan sistem perbankan dan pembayaran yang ada harus dikembangkan dan diuji dengan kuat. Akhirnya, mencapai konsensus di antara bank-bank komersial besar yang terkadang kompetitif pada model penerbitan tunggal menghadirkan tantangan logistik dan komersialnya sendiri. Bulan-bulan mendatang akan melibatkan negosiasi intensif antara KFB, regulator pemerintah, dan berpotensi pemangku kepentingan lain di ruang aset digital.

Kesimpulan

Dorongan oleh bank-bank Korea Selatan untuk stablecoin won berbunga mewakili momen penting dalam konvergensi keuangan tradisional dan aset digital. Inisiatif ini, yang waktunya strategis menjelang Undang-Undang Dasar Aset Digital, menyoroti tekad industri perbankan untuk memimpin daripada mengikuti dalam perlombaan inovasi keuangan. Proposal untuk membayar bunga membedakan model Korea secara global, berpotensi menciptakan alat baru yang kuat untuk kebijakan moneter dan keuangan konsumen. Saat diskusi regulasi berlangsung selama tahun 2025, hasilnya tidak hanya akan membentuk ekonomi digital Korea Selatan tetapi juga memberikan studi kasus yang diamati dengan seksama untuk negara-negara lain yang mempertimbangkan proyek mata uang digital yang dipimpin bank atau berdaulat serupa. Dunia akan mengamati untuk melihat apakah Korea Selatan dapat berhasil menjembatani kesenjangan antara stabilitas perbankan tradisional dan inovasi era blockchain.

FAQ

Q1: Apa itu stablecoin won?

Stablecoin won adalah jenis cryptocurrency yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil dengan dipatok 1:1 terhadap won Korea Selatan (KRW). Ini menggabungkan manfaat mata uang digital—seperti transaksi yang cepat dan dapat diprogram—dengan stabilitas harga uang fiat tradisional.

Q2: Mengapa bank-bank Korea Selatan ingin menerbitkan stablecoin?

Bank-bank Korea Selatan bertujuan untuk mengamankan peran sentral dalam ekosistem aset digital yang berkembang. Dengan menerbitkan stablecoin sendiri, mereka dapat mempertahankan kontrol atas bagian kunci dari infrastruktur keuangan, mengintegrasikannya dengan layanan mereka yang ada, dan memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perbankan yang ketat sejak awal.

Q3: Bagaimana cara kerja stablecoin berbunga?

Secara fungsional, ini akan beroperasi mirip dengan rekening tabungan digital yang dipegang di bank. Bank penerbit akan menggunakan cadangan yang mendukung stablecoin (KRW yang disetor) untuk pinjaman atau investasi, dan sebagian dari pengembalian akan dibayarkan sebagai bunga kepada pemegang stablecoin, kemungkinan didistribusikan secara otomatis melalui kontrak pintar.

Q4: Apa itu Undang-Undang Dasar Aset Digital?

Undang-Undang Dasar Aset Digital adalah legislasi komprehensif Korea Selatan yang akan datang yang dirancang untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk aset digital, termasuk cryptocurrency, token sekuritas, dan stablecoin. Ini bertujuan untuk melindungi investor, memastikan integritas pasar, dan mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab di sektor tersebut.

Q5: Bagaimana ini berbeda dari Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)?

Stablecoin yang diterbitkan bank yang diusulkan adalah mata uang digital sektor swasta, meskipun sangat diatur. CBDC, yang juga sedang diteliti oleh Bank of Korea, akan menjadi kewajiban digital langsung dari bank sentral. Model yang dipimpin bank lebih mirip dengan digitalisasi uang bank komersial, sementara CBDC akan mendigitalkan uang bank sentral.

