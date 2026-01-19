Seorang paus (investor besar) membeli lebih dari 42.000 ETH dalam satu hari, diduga terus menambah posisi dengan leverage tinggi.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa, menurut @ai_9684xtpa, alamat 0x81D…74246 menarik total 42.452,79 ETH dari Binance dalam dua transaksi terpisah hari ini. Basis biaya saat ini sekitar $3.237,26, menghasilkan kerugian mengambang sekitar $1,477 juta. Akun ini sebelumnya telah meminjam $45 juta USDT, menunjukkan kemungkinan menggunakan leverage untuk terus meningkatkan kepemilikan ETH-nya. Peringkat kesehatan posisi saat ini adalah 1,35.

