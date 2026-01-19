BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Platform layanan keuangan digital Maya dan aplikasi pinjaman online JuanHand telah menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif "Scam Safe" yang dipimpin oleh Cybercrime InvestigationPlatform layanan keuangan digital Maya dan aplikasi pinjaman online JuanHand telah menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif "Scam Safe" yang dipimpin oleh Cybercrime Investigation

Maya dan JuanHand Mendukung Upaya CICC dalam Memerangi Penipuan Online

Penulis: FintechnewsSumber: Fintechnews
2026/01/19 16:36
Scamcoin
SCAM$0.000603+22.31%
CyberConnect
CYBER$0.7167-5.48%
RWAX
APP$0.0002776+12.52%

Platform layanan keuangan digital Maya dan aplikasi pinjaman online JuanHand telah menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif "Scam Safe" yang dipimpin oleh Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC).

Kampanye ini bertujuan untuk melindungi warga Filipina dari ancaman penipuan online dan penipuan siber yang terus meningkat.

Inisiatif Scam Safe, yang diketuai oleh CICC di bawah Department of Information and Communications Technology (DICT), berfokus pada edukasi publik.

Inisiatif ini berupaya meningkatkan kesadaran tentang taktik penipuan umum dan mempromosikan perilaku online yang lebih aman, terutama karena adopsi layanan keuangan digital terus meningkat di Filipina.

Maya menyatakan bahwa dukungannya terhadap kampanye ini sejalan dengan langkah-langkah keamanan siber yang sudah ada.

Perusahaan memanfaatkan sistem pengamanan, termasuk pemantauan real-time dan kontrol risiko, untuk mengamankan pengguna di seluruh layanan pembayaran, tabungan, dan kreditnya.

Fitur-fitur ini diintegrasikan ke dalam aplikasi untuk mendorong kebiasaan digital yang lebih aman di antara basis pelanggannya.

Toff Rada, Kepala Urusan Korporat Maya, mencatat bahwa kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi ancaman siber.

Dia menekankan bahwa kerja sama membantu menyebarkan informasi secara efektif dan meningkatkan respons keseluruhan terhadap penipuan.

Selain keamanan platform, Maya mengoperasikan kampanye "ScamPatrol" sendiri untuk mengedukasi pengguna dalam mengidentifikasi dan menghindari penipuan.

JuanHand juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, menyoroti komitmennya untuk membantu pengguna tetap waspada terhadap penipuan di ruang pinjaman digital.

Perusahaan mendukung upaya yang mendorong kesadaran dan penggunaan platform keuangan online yang bertanggung jawab.

Kedua perusahaan sepakat bahwa memerangi penipuan online memerlukan tanggung jawab bersama dan kolaborasi berkelanjutan untuk memastikan lingkungan keuangan digital yang lebih aman bagi warga Filipina.

Gambar unggulan: Diedit oleh Fintech News Philippines berdasarkan gambar oleh Frolopiaton Palm melalui Freepik.

Postingan Maya and JuanHand Back CICC's Drive to Fight Online Fraud muncul pertama kali di Fintech News Philippines.

Peluang Pasar
Logo Scamcoin
Harga Scamcoin(SCAM)
$0.000603
$0.000603$0.000603
+22.06%
USD
Grafik Harga Live Scamcoin (SCAM)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

Pendahuluan: Pasar keuangan sedang mengeksplorasi penyelesaian berbasis blockchain saat NYSE memajukan platform untuk memperdagangkan saham dan ETF yang ditokenisasi. Didukung oleh ICE,
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/19 22:20
PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa PancakeSwap mengumumkan di platform X bahwa proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE telah disetujui, dan
Bagikan
PANews2026/01/19 22:10
Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

SAHAM FILIPINA turun lebih lanjut pada hari Senin karena para investor mengambil keuntungan dari kenaikan pasar baru-baru ini, dan dengan kekhawatiran geopolitik serta peso yang melemah
Bagikan
Bworldonline2026/01/19 21:00