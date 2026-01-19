Maya dan JuanHand Mendukung Upaya CICC dalam Memerangi Penipuan Online

Platform layanan keuangan digital Maya dan aplikasi pinjaman online JuanHand telah menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif "Scam Safe" yang dipimpin oleh Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC).

Kampanye ini bertujuan untuk melindungi warga Filipina dari ancaman penipuan online dan penipuan siber yang terus meningkat.

Inisiatif Scam Safe, yang diketuai oleh CICC di bawah Department of Information and Communications Technology (DICT), berfokus pada edukasi publik.

Inisiatif ini berupaya meningkatkan kesadaran tentang taktik penipuan umum dan mempromosikan perilaku online yang lebih aman, terutama karena adopsi layanan keuangan digital terus meningkat di Filipina.

Maya menyatakan bahwa dukungannya terhadap kampanye ini sejalan dengan langkah-langkah keamanan siber yang sudah ada.

Perusahaan memanfaatkan sistem pengamanan, termasuk pemantauan real-time dan kontrol risiko, untuk mengamankan pengguna di seluruh layanan pembayaran, tabungan, dan kreditnya.

Fitur-fitur ini diintegrasikan ke dalam aplikasi untuk mendorong kebiasaan digital yang lebih aman di antara basis pelanggannya.

Toff Rada, Kepala Urusan Korporat Maya, mencatat bahwa kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi ancaman siber.

Dia menekankan bahwa kerja sama membantu menyebarkan informasi secara efektif dan meningkatkan respons keseluruhan terhadap penipuan.

Selain keamanan platform, Maya mengoperasikan kampanye "ScamPatrol" sendiri untuk mengedukasi pengguna dalam mengidentifikasi dan menghindari penipuan.

JuanHand juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, menyoroti komitmennya untuk membantu pengguna tetap waspada terhadap penipuan di ruang pinjaman digital.

Perusahaan mendukung upaya yang mendorong kesadaran dan penggunaan platform keuangan online yang bertanggung jawab.

Kedua perusahaan sepakat bahwa memerangi penipuan online memerlukan tanggung jawab bersama dan kolaborasi berkelanjutan untuk memastikan lingkungan keuangan digital yang lebih aman bagi warga Filipina.

Gambar unggulan: Diedit oleh Fintech News Philippines berdasarkan gambar oleh Frolopiaton Palm melalui Freepik.

