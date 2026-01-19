Turki merencanakan tender pertama ladang angin lepas pantai pada 2026

Turki berharap untuk menerbitkan tender ladang angin lepas pantai pertamanya pada akhir tahun 2026 setelah memasang 2 gigawatt (GW) instalasi energi angin baru tahun lalu.

"Kita dapat mengharapkan untuk melihat turbin angin lepas pantai pertama pada tahun 2030-2031, karena kementerian energi telah bekerja secara intensif selama beberapa tahun," kata Ibrahim Erden, presiden Asosiasi Energi Angin Turki (Tureb), kepada kantor berita milik negara Anadolu.

Tureb bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal dan internasional untuk mengembangkan lokasi ladang angin lepas pantai yang potensial dan mekanisme tender, serta mengamankan pembiayaan untuk proyek tersebut, katanya.

Ankara menawarkan 2.350 megawatt (MW) proyek kepada investor melalui dua tender tahun lalu, kata Erden, mengharapkan pemasangan kapasitas 1.000MW hingga 1.500MW setiap tahun.

Minat investor asing secara bertahap meningkat, katanya, menambahkan bahwa investor global harus diizinkan untuk berinvestasi di bidang lain selain sumber energi terbarukan.

Bacaan lebih lanjut:

Turki akan meningkatkan penyimpanan listrik

Dorongan energi terbarukan Turki didukung oleh Bank Dunia

Turki dan Masdar UEA hampir menyelesaikan kesepakatan $1 miliar

Pada tahun 2016, pemerintah Turki memperkenalkan strategi 'Yeka', sebuah proses tender untuk mengidentifikasi zona khusus berpotensi tinggi untuk proyek tenaga surya dan angin, kemudian melelangnya melalui perjanjian pembelian tenaga listrik jangka panjang (15-20 tahun) yang kompetitif.

Pada bulan September, menteri energi Alparslan Bayraktar mengatakan Turki berencana untuk menerima tawaran untuk proyek energi terbarukan baru dengan kapasitas gabungan 2GW pada akhir tahun.

Ankara telah memulai diskusi dengan Acwa Power Arab Saudi tentang proyek yang akan menghasilkan 5GW tenaga surya.