Spend.net Meluncurkan Cashback di Semua Kategori Kartu Kripto

Platform keuangan Spend.net telah mengumumkan fitur baru untuk penggunanya. Semua kategori kartu kripto virtual kini dilengkapi dengan reward cashback. Ini menjadikan kartu virtual Spend.net sebagai alat universal untuk membeli traffic iklan maupun pembelian sehari-hari. Berdasarkan ketentuan baru, pengguna menerima cashback 1% untuk semua pembelian online yang dilakukan dengan kartu universal, sementara kartu untuk media buying menawarkan rate cashback yang lebih tinggi yaitu 2%. Semua reward cashback dikreditkan secara otomatis dan ditampilkan secara real-time di akun pribadi pengguna. Pengguna dapat menggunakan dana cashback untuk pembelian lebih lanjut, kampanye iklan, atau menguji hipotesis pemasaran.

Spend.net menawarkan dua kategori kartu kripto virtual: kartu universal untuk pengeluaran online umum, dan solusi pembayaran khusus untuk iklan di platform seperti Meta, TikTok, dan lainnya. Penerbitan kartu jenis apa pun di platform ini gratis.

Mari kita lihat biaya dan fitur terbaru Spend.net.

Struktur biaya yang transparan:

0% untuk transaksi

0% untuk penolakan

0% untuk operasi penukaran

0% untuk penarikan dari kartu atau akun

0% untuk pengembalian dana

0% untuk pengisian ulang akun dengan jumlah mulai dari $50

Fitur utama:

Cashback 1% untuk semua pembayaran, cashback 2% untuk pembayaran iklan

Penerbitan kartu gratis

Biaya pengisian kartu yang dapat disesuaikan

Top-up melalui kripto (USDT, BTC)

Penerbitan kartu tanpa batas

Registrasi cepat melalui akun Google atau email

Dukungan pelanggan 24/7

Alat kolaborasi tim bawaan akan segera tersedia

Semua kartu layanan ini memiliki jangkauan geografis yang luas, karena beroperasi pada sistem pembayaran Visa/Mastercard, dan mematuhi standar. Kartu-kartu ini dilengkapi dengan teknologi 3D Secure dan memastikan keamanan data pembayaran.

Sejalan dengan kebijakan platform, Spend.net memprioritaskan perlindungan data pribadi pengguna selama proses verifikasi sambil mempertahankan anonimitas penuh.

Layanan ini menawarkan berbagai kartu untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Ini menjadikan Spend.net sebagai solusi universal tidak hanya untuk pembayaran di platform iklan tetapi juga untuk transaksi di semua kategori pengeluaran online utama.

Freelancer dan bisnis kecil dapat menggunakan kartu Spend.net untuk membayar langganan SaaS, layanan cloud, dan alat digital profesional. Pengguna individu dapat menggunakan kartu untuk pembelian di marketplace, layanan streaming, atau toko online. Cashback 1% untuk pengeluaran ini adalah salah satu penawaran terbaik di pasar fintech.​

Selain cashback, Spend.net memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan rate komisi secara manual untuk mengisi akun mereka. Pengguna dapat memilih antara cryptocurrency seperti BTC dan USDT, dan mereka juga dapat mengatur persentase biaya pengisian, yang rata-rata 2%.

Selain itu, layanan ini menawarkan biaya nol untuk transaksi, penolakan, penukaran mata uang, penarikan, dan pengembalian dana. Top-up akun juga bebas biaya untuk deposit $50 atau lebih.

Alat manajemen tim bawaan akan segera diluncurkan. Spend.net mengumumkan bahwa pengguna akan dapat membuat tim dan menetapkan tugas serta peran dalam akun pribadi mereka. Analitik biaya terperinci dan riwayat transaksi juga akan segera tersedia, bersama dengan laporan yang dapat diunduh dalam format CSV dan XLS. Platform ini berfokus pada antarmuka minimalis dan intuitif yang dirancang untuk pengguna dari semua tingkat pengalaman.

Untuk mengakses semua fitur platform, pengguna harus mendaftar melalui akun Google atau formulir email dan kata sandi standar. Setelah registrasi, pengguna memberikan informasi kontak dan dapat segera menerbitkan kartu dalam jumlah tidak terbatas. Kartu tidak memerlukan aktivasi tambahan dan siap digunakan segera.​

Untuk menghemat waktu, pengguna harus menentukan jumlah kartu yang diperlukan — baik itu 5, 50, atau bahkan 100 — di jendela khusus dan klik "Issue cards".

Dukungan teknis 24/7 tersedia melalui live chat di akun pribadi pengguna. Waktu respons rata-rata di bawah lima menit, dengan dukungan yang disediakan dalam bahasa Inggris.​

Sebagai kesimpulan, dapat dicatat bahwa tren perluasan fungsionalitas kartu kripto, seperti yang ditunjukkan oleh pembaruan layanan Spend.net, mengkonfirmasi meningkatnya penggunaan kartu cryptocurrency. Adaptasi platform terhadap kebutuhan pengguna menyoroti keserbagunaan kartu cryptocurrency. Pengguna layanan dapat mengharapkan cashback tidak hanya untuk pengeluaran media buying tetapi juga untuk pembelian pribadi.

Dalam konteks meningkatnya permintaan untuk instrumen pembayaran terdesentralisasi, perluasan kemampuan mereka membuat kartu virtual semakin populer untuk transaksi sehari-hari. Cashback memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan sambil berbelanja, dan fitur kartu cryptocurrency memastikan keamanan dan anonimitas.