Gelombang Berikutnya: Perimeter dan saluran pembuangan

Untuk memahami kondisi terkini token digital di Afrika, seseorang harus menghargai disonansi kognitif yang luar biasa dari menjadi seorang bankir sentral di tahun 2026. Di satu sisi, Anda telah menghabiskan puluhan tahun membangun benteng di sekitar mata uang nasional Anda yang mencakup kontrol modal yang ketat, suku bunga tinggi, dan banyak dokumen. Di sisi lain, siapa pun dengan smartphone murah dan koneksi internet sekarang dapat melewati seluruh benteng itu dengan memegang representasi digital dari surat utang Departemen Keuangan AS.

Tembok Besar regulasi

Di awal tahun 2026, lanskap regulasi di seluruh benua telah bergeser dari kondisi penyangkalan ke kondisi pembangunan batas wilayah yang panik. Jika Anda mencari tema pemersatu, itu adalah formalisasi melalui kelelahan.

Ambil Nigeria, misalnya. Minggu ini saja, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menaikkan persyaratan modal minimum untuk bursa aset digital menjadi ₦2 miliar ($1,4 juta). Ini adalah langkah klasik, yang menyiratkan bahwa jika Anda tidak dapat dengan mudah melarang aktivitas tersebut, Anda menaikkan biaya masuk sampai hanya pemain yang paling "institusional" (baca: patuh dan berkantong tebal) yang tersisa.

Di Kenya, Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) tahun 2025 sekarang menjadi hukum negara. Ini adalah karya rekayasa yang menarik karena membagi tanggung jawab; Bank Sentral (CBK) mengawasi fungsi pembayaran, sementara Otoritas Pasar Modal (CMA) menangani sisi perdagangan dan investasi.

Fatamorgana perbankan sempit

Pertanyaan apakah token-token ini adalah bank sempit adalah di mana hal-hal menjadi berantakan secara filosofis.

Dalam pengertian tradisional, bank sempit adalah lembaga keuangan yang tidak memberikan pinjaman. Ia mengambil $1 Anda, menempatkannya di obligasi jangka pendek yang sangat aman dan memberi Anda tanda terima. Ia tidak melakukan transformasi jatuh tempo; ia tidak mengambil simpanan permintaan Anda dan menggunakannya untuk mendanai proyek dalam jangka waktu lama.

Sebagian besar stablecoin global, yang benar-benar digunakan orang, seperti USDT atau USDC, secara teori, adalah bank sempit. Mereka didukung 1:1 oleh aset likuid. Tetapi bagi regulator Afrika, ini adalah bank sempit yang secara efektif berada di tim yang salah.

Ketika penduduk di lingkungan inflasi tinggi menukar simpanan lokal mereka dengan dolar digital, mereka melakukan "penarikan bank" dalam gerakan lambat.

1. Pengguna mendapatkan produk bank sempit yang mempertahankan nilai.

2. Bank lokal kehilangan simpanan yang akan digunakan untuk meminjamkan kepada bisnis lokal.

3. Departemen Keuangan AS mendapat pemberi pinjaman baru (melalui penerbit token yang membeli surat utang AS).

Inilah mengapa kita melihat dorongan untuk token mata uang lokal. Bank Cadangan Afrika Selatan (SARB) dan SEC Nigeria semakin tertarik pada token yang didukung oleh aset lokal. Logikanya adalah jika Anda menginginkan efisiensi dari buku besar digital, tidak masalah, tetapi Anda harus menyimpan aset pendukung di dalam batas lokal.

Ironi besar dari gelombang regulasi saat ini adalah bahwa ia bertujuan untuk membuat token digital aman dengan membuatnya terlihat persis seperti sistem perbankan yang ingin dihindari orang.

Dengan mewajibkan KYC setingkat bank, dukungan cadangan lokal 1:1, dan penyangga modal yang besar, regulator mengubah token-token ini menjadi Fasilitas Nilai Tersimpan Digital.

Prospek 2026

Afrika saat ini berada dalam fase implementasi, di mana teori undang-undang 2025 bertemu dengan realitas pasar 2026. Impian perbankan sempit secara teknis sedang direalisasikan, tetapi di bawah selimut tebal pengawasan negara.

Hasilnya adalah pasar yang terbagi. Ada batas wilayah berlisensi, di mana bank sempit besar yang patuh menangani perdagangan korporat dan pengiriman uang kelas atas, dan batas wilayah bayangan di mana pasar P2P (peer-to-peer) yang terus menggunakan token global yang tidak diatur karena, bagi pedagang kecil, risiko token global "non-sempit" masih lebih rendah daripada risiko mata uang lokal kehilangan sebagian besar nilainya dalam sebulan.

