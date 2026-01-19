JV Masdar mengembangkan proyek di Oman dan Montenegro

Konsorsium yang mencakup Masdar dari UEA telah mendapatkan pendanaan untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya independen Ibri III, proyek tenaga surya dan penyimpanan baterai skala utilitas pertama di Oman.

Pembiayaan diperoleh dari Natixis Corporate & Investment Banking Prancis dan First Abu Dhabi Bank UEA, yang akan menutup sebagian besar dari proyek senilai $300 juta, kata Masdar dalam sebuah pernyataan.

Anggota konsorsium lainnya termasuk Al Khadra Partners, Korea Midland Power Company dan OQ Alternative Energy.

Ibri III, yang sedang dikembangkan untuk Nama Power and Water Procurement (Nama), akan berkontribusi pada tujuan Vision 2040 Oman untuk mendiversifikasi sumber daya energi. Ini termasuk target menghasilkan 30 persen listrik dari energi terbarukan pada tahun 2030.

Menggabungkan pembangkit fotovoltaik 500 megawatt dengan sistem penyimpanan energi baterai 100 megawatt-jam, proyek ini akan menghasilkan listrik yang cukup untuk memberi daya sekitar 33.000 rumah, sambil mengurangi emisi karbon dioksida tahunan sebesar 505.000 ton.

Dalam pengumuman terpisah, Masdar dan Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), utilitas listrik nasional Montenegro, sepakat untuk menjajaki usaha patungan untuk mengembangkan proyek energi terbarukan skala besar di Montenegro.

Berdasarkan ketentuan perjanjian, perusahaan-perusahaan akan menyelidiki pengembangan proyek energi bersih di berbagai teknologi, termasuk fotovoltaik surya, angin, tenaga air, sistem penyimpanan energi baterai mandiri dan solusi hibrid.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan energi domestik Montenegro sambil memungkinkan ekspor listrik terbarukan ke Balkan dan Eropa tenggara.

Kolaborasi Masdar dengan EPCG memanfaatkan kehadirannya yang sudah ada di Montenegro melalui investasinya pada tahun 2018 di Krnovo Wind Farm 72 megawatt, yang tetap menjadi proyek angin operasional terbesar di negara tersebut hingga saat ini.

Kemitraan ini juga melengkapi ekspansi dan investasi Masdar yang lebih luas di Eropa tenggara dan tengah melalui platform Yunaninya, Terna Energy, yang diakuisisi tahun lalu.

Minggu lalu ketua Masdar Sultan Al Jaber mengatakan bahwa perusahaan telah mencapai kapasitas global 65GW energi bersih dan menargetkan 100GW pada tahun 2030.

UEA telah berjanji untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan berupaya mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Masdar telah mengembangkan dan bermitra dalam proyek di lebih dari 40 negara, memangkas 14 juta ton karbon dioksida per tahun.

Perusahaan ini dimiliki oleh Taqa milik negara Abu Dhabi (43 persen), Mubadala (33 persen) dan Adnoc (24 persen).