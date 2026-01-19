Pendukung Trove Mencari Pengembalian Dana Setelah Perubahan Mendadak Dari Hyperliquid ke Solana

Trove mengalihkan fokusnya dari Hyperliquid ke Solana setelah mengamankan lebih dari 11,5 juta dolar dalam dana terkait Hyperliquid.

Trove Markets telah memicu kemarahan komunitasnya menyusul perubahan mendadak pada bursa perpetual terdesentralisasinya, yang beralih dari Hyperliquid ke Solana, setelah mengumpulkan lebih dari $11,5 juta untuk peluncurannya yang berbasis pada model Hyperliquid. Para pendukung kini menuntut pengembalian dana saat TGEP proyek semakin dekat.

Penjualan token TROVE diperkirakan akan berlangsung antara 8 Januari hingga 11 Januari, dan penjualan generasi token juga diperkirakan akan berlanjut pada hari Senin pukul 4:00 sore UTC. Meskipun demikian, Trove mengakui bahwa perpindahan ke Solana dan penanganan permintaan pengembalian dana bisa memakan waktu tambahan.

Trove pertama kali mengungkapkan perubahan tersebut dalam postingan hari Jumat di X. Tak lama setelahnya, salah satu pengembang proyek, yang dikenal sebagai "Unwise," menjelaskan bahwa mitra likuiditas telah menarik 500.000 token Hyperliquid (HYPE) yang dibutuhkan Trove untuk meluncurkan produknya di infrastruktur Hyperliquid.

"Ini mengubah batasan kami," kata Unwise. "Kami tidak lagi membangun di rel Hyperliquid, jadi kami membangun kembali perp DEX di Solana dari awal."

Keluar dari Hyperliquid memicu reaksi keras

Pengumuman tersebut mengejutkan banyak pendukung. Pada bulan November, Trove mengumpulkan $20 juta terpisah untuk membeli 500.000 token HYPE yang diperlukan untuk model staking HIP-3 Hyperliquid. Stake tersebut berfungsi sebagai jaminan keamanan yang dapat dipotong yang diperlukan untuk meluncurkan pasar perpetual di Hyperliquid, yang membuat roadmap asli proyek sangat bergantung pada ekosistem tersebut.

Akibatnya, kritikus berpendapat bahwa Trove mengumpulkan modal berdasarkan asumsi teknis dan ekosistem tertentu yang tidak lagi berlaku. Beberapa pendukung segera beralih ke X untuk menuntut pengembalian dana daripada roadmap yang direvisi.

"Kembalikan dana semua orang ASAP dan kumpulkan lagi dengan kondisi baru Anda," tulis pengguna X NMTD.HL. "Orang-orang tidak berinvestasi dalam ICO Anda agar Anda meluncurkan di Solana."

Pengguna lain, HYPEconomist, menggaungkan sentimen yang sama. "Anda mengumpulkan uang untuk membangun di Hyperliquid. Kembalikan dan kumpulkan lagi di Solana jika itu yang diinginkan komunitas Anda."

Yang lain telah meminta Trove untuk menjelaskan niat mereka dengan opsi pengembalian dana setelah TGE dan bagaimana pembangunan ulang Solana berdampak pada janji-janji yang ada.

Trove terus maju dengan pembangunan ulang Solana

Terlepas dari semua kritik ini, Trove bertekad untuk bekerja di Solana dan membantu membangun produk mereka berupa bursa koleksi tanpa batas berbasis perpetual exchange. Platform ini bertujuan untuk mendukung perdagangan aset seperti kartu Pokémon dan skin Counter-Strike 2, sebuah niche yang Bitwise proyeksikan pada September bisa tumbuh menjadi pasar senilai $21,4 miliar.

Trove mengatakan perubahan ke Solana memungkinkan tim untuk membangun kembali tanpa batasan yang diberlakukan oleh persyaratan staking dan likuiditas Hyperliquid. Namun, tim belum merinci bagaimana mereka berencana mengganti struktur modal yang terkait dengan stake HYPE asli.

Aktivitas on-chain memunculkan pertanyaan baru

Menambah kontroversi, investigator blockchain ZachXBT dan akun Hyperliquid News menandai beberapa transfer terkait Trove yang melibatkan token HYPE. Pengamatan tersebut mengandalkan data dari block explorer Hyperliquid, Hypurrscan, dan telah memicu spekulasi tentang bagaimana token yang dikumpulkan untuk peluncuran Hyperliquid didistribusikan setelah perubahan tersebut.

Sejauh ini, Trove belum secara publik menangani transfer yang ditandai. Cointelegraph menghubungi untuk komentar tetapi tidak menerima respons segera.

Dengan TGE yang semakin dekat, Trove menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk memperbaiki kepercayaan publik dan menjelaskan dengan jelas bagaimana struktur pengembalian dana proyek dan roadmap Solana saling terkait. Hasilnya mungkin menentukan bagaimana proyek-proyek masa depan mengkomunikasikan perubahan dalam dunia ekonomi token yang kini skeptis.

