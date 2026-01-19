BursaDEX+
XRP lebih jauh tertinggal dari BNB dalam hal kapitalisasi pasar.

Mengapa Harga Ripple Turun Hari Ini dan Apa Selanjutnya untuk XRP?

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/19 16:52
Token lintas batas asli Ripple bergabung dengan pasar cryptocurrency lainnya dalam koreksi harga awal Senin pagi, turun di bawah $2,00 untuk pertama kalinya sejak 2 Januari.

Selain itu, token tersebut anjlok ke harga terendah sejak awal tahun di $1,84 sebelum memulihkan sebagian kerugian ke $1,97 saat ini. Ini berarti aset tersebut telah anjlok lebih dari 23% sejak tertinggi $2,41 pada 6 Januari.

XRPUSD Jan 19. Source: TradingViewXRPUSD Jan 19. Source: TradingView

Secara alami, alasan paling mungkin untuk bencana harga ini tampaknya terkait dengan ketegangan geopolitik yang meningkat antara AS dan Uni Eropa. Seperti dijelaskan selama akhir pekan, delapan negara UE mengirim pasukan ke Greenland untuk misi pengintaian setelah Presiden AS Trump kembali menegaskan pentingnya negaranya membeli pulau tersebut.

POTUS merespons dengan serangkaian tarif baru terhadap negara-negara yang mengirim personel militer, sementara UE mengadakan pertemuan darurat dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak blok tersebut untuk menggunakan "bazooka perdagangan" mereka, yang belum pernah digunakan sebelumnya.

Pasar crypto tetap datar selama akhir pekan ketika sebagian besar perkembangan ini terjadi, tetapi turun tajam pada Senin pagi ketika pasar Asia dan beberapa pasar berjangka dibuka. BTC jatuh dari lebih dari $95.000 menjadi di bawah $92.000 sebelum memulihkan sebagian posisi.

Sebagian besar altcoin terpukul lebih keras, begitu juga dengan XRP. CryptoWZRD memperingatkan bahwa token Ripple ditutup bearish terhadap BTC, menyusul penurunan pasar karena dampak tarif. Analis memperingatkan bahwa XRP perlu bertahan di atas $1,975 "untuk mendapatkan momentum kenaikan lebih lanjut," yang merupakan area tepat yang sedang diuji token saat ini.

Postingan Mengapa Harga Ripple Turun Hari Ini dan Apa Selanjutnya untuk XRP? muncul pertama kali di CryptoPotato.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

