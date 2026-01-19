[Rappler's Best] Musim pemakzulan lagi

Komite pita biru Senat melanjutkan hari ini, 19 Januari, sidang dengar pendapat mengenai skandal pengendalian banjir, dan kami mengharapkan kesaksian mengejutkan yang dapat semakin memicu protes jalanan yang akan dilakukan berbagai kelompok dalam beberapa minggu mendatang.

Ya, kita kembali ke kenyataan. Atau versi kita sendiri. Salah satu tokoh sentral dalam skandal ini, Sekretaris Pekerjaan Umum dan Jalan Raya yang mengundurkan diri, Manuel Bonoan, kembali ke negara ini setelah jeda dua bulan di AS. Seorang senator telah menuduhnya memberikan data proyek pengendalian banjir yang salah kepada Malacañang, jadi mari kita lihat bagaimana ini terungkap juga.

Senat dan DPR juga akan melanjutkan sidang seminggu dari sekarang, pada 26 Januari, dengan beberapa anggota parlemen bersiap untuk mengajukan pengaduan pemakzulan lain terhadap Wakil Presiden Sara Duterte, yang lolos dari persidangan tahun lalu melalui putusan Mahkamah Agung yang membuat proses lebih ketat.

Seseorang mendahului mereka pada Senin, 19 Januari, dengan pengajuan pengaduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang didukung oleh Anggota DPR dari Partai Pusong Pinoy, Jett Nisay.

Pengacara Tony La Viña mengatakan dia mengharapkan pengaduan pemakzulan terhadap Duterte akan diajukan pada Februari. Kecuali Presiden Marcos "melakukan semua cara" untuk mewujudkan ini, pengaduan itu pasti akan gagal, kata La Viña kepada John Nery dari Rappler dalam episode terbaru In the Public Square. La Viña juga melihat "kemerosotan lebih lanjut" dari dukungan politik Marcos dan gejolak politik yang lebih dalam di depan. Tonton wawancaranya di sini.

Mantan penasihat politik Ronald Llamas juga berpikir akan ada serangan baru terhadap Wakil Presiden dan sekutunya. Tetapi dia mencatat bahwa nasib manuver politik ini bergantung, antara lain, pada ekonomi yang goyah dan apakah pemerintahan Marcos dapat menghentikan penyusutan pendapatan dan investasi yang lesu. Tonton wawancaranya di sini.

Tapi mengapa sekarang menjadi lebih sulit untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden? Dwight de Leon menjelaskan dalam cerita ini.

Di luar ekonomi dan presiden Amerika yang menyerang wilayah dan ingin membelinya adalah tetangga besar kita yaitu Tiongkok, yang membuka Tahun Baru dengan gemilang melalui perubahan hubungan yang sebelumnya asam dengan Kanada.

Perdana Menteri Mark Carney mengunjungi Beijing minggu lalu, kunjungan pertama oleh perdana menteri Kanada dalam hampir satu dekade, saat dia berupaya membangun kembali hubungan yang rusak dengan Tiongkok, mitra dagang terbesar kedua Kanada setelah AS.

Kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan awal yang akan mengurangi tarif pada kendaraan listrik dari Tiongkok dan kanola dari Kanada.

Penghangatan hubungan datang setelah serangan Presiden AS Donald Trump terhadap Kanada sejak mengambil sumpah pada Januari 2025. Marites Dañguilan Vitug menulis tentang bagaimana kekuatan menengah telah berupaya untuk keluar dari bayangan AS.

Keadaan memang telah berubah bagi kedua negara sejak masa mantan perdana menteri Justin Trudeau, yang bahkan terlibat dalam pertukaran tegang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT G20 2022.

Tetapi terhadap Filipina, sekutu utama Amerika di kawasan, Tiongkok tidak melunak. Obsesi AS saat ini dengan invasi dan kepemilikan — dari Venezuela hingga Greenland (Trump baru saja mengancam sekutu Eropa dengan tarif sampai dia diizinkan membeli wilayah otonom tersebut) — dan rayuannya dengan Taiwan, menambah dorongan pada agresi Tiongkok di wilayah yang mereka anggap milik mereka sendiri.

Minggu lalu, AS dan Taiwan menandatangani kesepakatan yang memotong tarif pada ekspor utama Taiwan dan mendorong investasi baru dalam industri teknologi Amerika.

Ancaman invasi Tiongkok terhadap Taiwan semakin besar dari sebelumnya. Apa yang akan dilakukan Filipina jika itu terjadi? Bea Cupin membahas masalah ini dalam cerita ini.

Pada Jumat, 16 Januari, kedutaan Tiongkok di Filipina mengatakan telah mengajukan protes kepada Malacañang, Departemen Luar Negeri, dan Penjaga Pantai Filipina atas "provokasi jahat" oleh Komodor Jay Tarriela, salah satu juru bicara utama mengenai Laut Filipina Barat. Bea Cupin memberitahu kami alasannya dalam cerita ini.

Tapi, hei, tidak mungkin seburuk itu. Manila akhirnya mengambil keputusan dan mengatakan bahwa mulai 16 Januari, sekarang akan memberikan bebas visa kepada warga negara Tiongkok hingga dua minggu.

Akankah Tiongkok berlari kencang, berpacu, dan berlari sepanjang Tahun Kuda?

Berikut adalah beberapa yang terbaik dari Rappler yang tidak boleh Anda lewatkan:

Val Villanueva menjelaskan mengapa pasar harus khawatir tentang kisah Anggota DPR Distrik 1 Batangas, Leandro Leviste. Isagani de Castro Jr. memberi tahu kami mengapa pembatalan kontrak Solar Philippines milik Leviste penting bagi orang Filipina.

Victor Barreiro Jr. melaporkan bahwa ChatGPT sekarang akan menguji iklan dan memberi tahu kami apa yang diharapkan dari langkah ini. The Conversation mengangkat ancaman manipulasi dalam artikel ini.

Val Villanueva memberikan perspektif tentang ekspansi global Jollibee dan memaparkan tantangan ke depan.

Jairo Bolledo memberi kami pemeriksaan realitas: mengapa akan sulit untuk menjaga Atong Ang di penjara.

Marites Vitug duduk bersama mantan sekretaris anggaran Butch Abad tentang bagaimana proses anggaran yang rusak dapat diperbaiki.

[EDITORIAL] Institusi paling terpercaya ang media. Ano'ng mindshift ito? Pandangan Rappler tentang survei terbaru yang menunjukkan bahwa publik lebih mempercayai media berita daripada institusi pemerintah dalam penyelidikan skandal pengendalian banjir.

Larangan media sosial Australia mengenai 4,7 juta akun remaja di bulan pertama Dan dimulailah, apa yang pemerintah Australia gambarkan sebagai sumber kebanggaan nasional mereka.

[Tech Thoughts] Kekhawatiran lingkungan di tengah meningkatnya permintaan pusat data di PH yang 'terlalu panas' Ada setidaknya 35 pusat data di negara ini. Dan terus bertambah.

Bahkan sebelum longsor, kontroversi menghantui TPA Binaliw Cebu TPA yang dijalankan Razon memiliki drainase dan pengelolaan air hujan yang tidak memadai, antara lain.

Apa yang menanti Alex Eala dalam kampanye terobosan Australian Open? Untuk pertama kalinya, Alex Eala bermain di babak utama Australian Open.

Rappler's Best adalah buletin mingguan pilihan teratas kami yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap Senin. Kunjungi rappler.com/newsletters untuk berlangganan.

Pandangan yang diungkapkan oleh penulis adalah miliknya sendiri dan tidak mencerminkan pandangan atau posisi Rappler.