ASTER turun ke level terendah sepanjang masa karena volatilitas Bitcoin, kekhawatiran pembukaan kunci token, dan tekanan jual whale meningkat di seluruh altcoin. ASTER anjlok ke level terendah sepanjang masa yang baru

ASTER Jatuh ke Rekor Terendah Sepanjang Masa: Mengapa Tekanan Jual Mungkin Terus Berlanjut

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/19 18:26
ASTER
ASTER$0.6238-12.23%
MOVE
MOVE$0.03629-9.59%
NEAR
NEAR$1.576-8.47%

ASTER turun ke level terendah sepanjang masa karena volatilitas Bitcoin, kekhawatiran pembukaan token, dan tekanan jual whale yang mengintensifkan di seluruh altcoin.

ASTER anjlok ke level terendah baru sepanjang masa karena volatilitas Bitcoin mengguncang pasar kripto yang lebih luas.

Penurunan ini terjadi setelah pergerakan tajam Bitcoin dari $95.400 ke mendekati $92.000. Penurunan mendadak tersebut memicu reaksi risk-off di seluruh altcoin.

Data pasar dan komentar media sosial menunjuk pada tekanan struktural dan didorong oleh pasokan.

ASTER Menembus Support Kunci saat Volatilitas Bitcoin Melonjak

Komentator pasar Mario Nawfal mengatakan ASTER breakdown saat Bitcoin terjual secara agresif.
Menurut postingan yang dibagikan di X, struktur gagal setelah kehilangan support $0,70 hingga $0,68. 

Harga bergerak cepat ke zona likuiditas rendah dengan volume jual yang tinggi. Trader menggambarkan pergerakan ini sebagai flush yang bersih daripada penurunan bertahap.

ASTER mencapai $0,641 selama penurunan. Pergerakan Bitcoin bertepatan dengan jutaan likuidasi di seluruh pasar. 

Grafik empat jam oleh Nawfal menunjukkan penjualan yang meningkat saat korelasi di seluruh altcoin menguat. Nawfal mencatat bahwa arah harga selanjutnya tergantung pada Bitcoin merebut kembali $93.000.

Data CoinGecko mengkonfirmasi momentum turun. ASTER diperdagangkan pada $0,629 dengan volume 24 jam mendekati $292 juta pada saat berita ini ditulis. 

Token tersebut turun 12,17% dalam satu hari dan 11,21% selama tujuh hari. Volume tinggi menunjukkan distribusi aktif daripada perdagangan tipis.

Pembukaan Token dan Tekanan Pasokan Muncul Kembali

Komentar terpisah dari Mizzella menyoroti kekhawatiran pasokan jangka panjang. 

Mizzella menyatakan bahwa 96 juta token ASTER akan dibuka pada Februari 2026. Pembukaan tambahan akan terjadi setiap kuartal hingga 2035. Peristiwa ini memperluas pasokan yang beredar dan meningkatkan fleksibilitas sisi jual.

Postingan sosial juga merujuk pada sell-off sebelumnya yang terkait dengan peristiwa pembukaan.

Pada Oktober 2025, ASTER turun 50% setelah airdrop fase dua. Peristiwa tersebut merilis sekitar 320 juta token dengan kejelasan vesting yang terbatas. Data blockchain kemudian menunjukkan whale melepas sekitar 4% dari total pasokan.

Mizzella lebih lanjut menunjuk pada konsentrasi token di antara pemegang besar. Konsentrasi seperti itu meningkatkan sensitivitas terhadap penjualan terkoordinasi. Timeline pasokan tetap menjadi fokus berulang di seluruh komentar ASTER.

Bacaan Terkait: Aster DEX Mendominasi Volume Perps saat $ASTER Membangun Momentum Breakout

Metrik Lemah dan Tekanan Kompetitif Menambah Risiko Penurunan

Analisis media sosial juga menyebutkan fundamental yang melemah. 

Mizzella merujuk kontroversi setelah delisting DeFiLlama. Pada saat yang sama, pesaing seperti Lighter mendapatkan volume perdagangan relatif. Pergeseran ini menunjukkan perubahan preferensi pengguna dan likuiditas.

Leverage tinggi juga memperkuat volatilitas. ASTER menawarkan leverage hingga 1001x di platformnya.
Struktur tersebut mempercepat kaskade likuidasi selama pergerakan tajam.

Penurunan mendadak Bitcoin mengintensifkan efek tersebut di seluruh pasangan yang berkorelasi.

Analis yang melacak ASTER terus memantau Bitcoin untuk arah jangka pendek. Pelaku pasar mencatat bahwa stabilisasi di atas $93.000 dapat mengurangi tekanan.

The post ASTER Crashes to All-Time Low: Why Sell Pressure May Persist appeared first on Live Bitcoin News.

