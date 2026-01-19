Bagaimana Levvy Box mengubah kemacetan Lagos menjadi tambang emas iklan mobile

Lalu lintas Lagos jarang berhenti, begitu juga dengan perhatian. Levvy Box, platform periklanan mobilitas berbasis di Lagos, bertaruh bahwa waktu yang dihabiskan di jalan adalah waktu yang dapat ditangkap oleh merek. Awalnya dikonsep sebagai solusi GovTech untuk mendigitalkan pungutan transportasi, perusahaan ini telah beralih ke monetisasi pergerakan di seluruh kota.

Menggunakan kotak berkilau dan bercahaya yang dipasang di atap kendaraan, Levvy Box mengubah mobil ride-hailing dan armada lainnya menjadi papan reklame bergerak, memastikan merek tetap terlihat secara konstan oleh warga Lagos saat mereka bepergian melalui lalu lintas, perumahan, pasar, dan pusat kehidupan malam di seluruh kota.

Angka-angka menunjukkan bahwa hal ini mungkin berhasil. Perusahaan yang mulai beroperasi penuh pada Agustus 2025 ini mengklaim bahwa dalam lima bulan, mereka menghabiskan lebih dari 1,42 juta menit di jalan-jalan Lagos, menjangkau 43.780 penumpang, menghasilkan 2,35 juta menit waktu tampilan merek, dan menempuh lebih dari 1,16 kilometer di seluruh kota.

Levvy Box, yang didirikan oleh Olamigoke Kumuyi, Ayomide Ishola, dan Goodness Chinemelum, tidak bermaksud membangun perusahaan periklanan. Produk aslinya, yang awalnya diluncurkan sebagai Levvy pada Maret 2023, dikonsep sebagai platform GovTech yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan membendung kebocoran pendapatan. Dalam fase uji coba awalnya, platform ini beroperasi terutama sebagai portal untuk melacak pendapatan pemerintah dan portal pelacakan aktivitas untuk bus komersial di Lagos, yang sering disebut secara lokal sebagai Korope dan Danfos.

Ide tersebut masuk akal di atas kertas. Dalam praktiknya, ide ini menemui masalah pada awal 2023 ketika memulai pembicaraan dengan cabang Lagos dari National Union of Road Transport Workers (NURTW), yang mengendalikan bus komersial. Seiring perkembangan produk, para pendiri bersama menghadapi penolakan.

"Kami seharusnya berkoordinasi dengan mereka, tetapi ada penolakan dari beberapa pemangku kepentingan pemerintah pada saat itu, yang mencegah solusi ini terwujud, terutama karena hal ini mengancam untuk menghilangkan peran berbagai perantara," kata CEO Levy Box, Olamigoke Kumuyi. "Mereka memilih untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem manual berbasis tunai mereka daripada mengadopsi sistem digital."

Akhirnya, dukungan NURTW memudar pada September 2023. Tanpa dukungan institusional, visi GovTech asli Levvy runtuh.

Mempertahankan lapisan mobile

Alih-alih tutup, Kumuyi mengambil inspirasi dari perusahaan periklanan atap taksi digital berbasis di New York, Halo Group dan Adobe Firefly pada bulan Desember dengan keyakinan bahwa mobilitas itu sendiri masih berharga. Jika reformasi pemerintah diblokir, mungkin sektor swasta menawarkan jalan yang lebih realistis ke depan.

"Saya memasuki dunia Periklanan dari sana, mendaftar ke Advertising Regulatory Council of Nigeria (ARCON) pada April 2024, menulis ujian untuk menjadi anggota dan kemudian mulai bertemu orang-orang di industri ini dan berbicara dengan mereka, belajar dari mereka, mendengar tentang perusahaan-perusahaan yang mencobanya sebelum kami dan bagaimana mereka gagal, dan ini adalah bagian dari poin data yang membantu kami melalui 2024 karena kami juga menjalankan pengujian secara bersamaan," kata Kumuyi.

Saat melakukan pitching ke perusahaan, satu pertanyaan terus muncul dalam pertemuan: Bagaimana kami menjangkau lebih banyak orang? Meskipun dominasi Google, Meta, YouTube, dan influencer marketing, banyak merek Nigeria berjuang dengan saturasi.

Get The Best African Tech Newsletters In Your Inbox Select your country Nigeria Ghana Kenya South Africa Egypt Morocco Tunisia Algeria Libya Sudan Ethiopia Somalia Djibouti Eritrea Uganda Tanzania Rwanda Burundi Democratic Republic of the Congo Republic of the Congo Central African Republic Chad Cameroon Gabon Equatorial Guinea São Tomé and Príncipe Angola Zambia Zimbabwe Botswana Namibia Lesotho Eswatini Mozambique Madagascar Mauritius Seychelles Comoros Cape Verde Guinea-Bissau Senegal The Gambia Guinea Sierra Leone Liberia Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali Niger Benin Togo Other Select your gender Male Female Others TC Daily TC Events TC Scoop Subscribe Subscribe

Iklan digital menjadi semakin mahal, ramai, dan bising. Biaya rata-rata per klik di Google Ads naik menjadi $4,66 pada 2024, naik dari $4,22 pada 2023, peningkatan 10% tahun ke tahun. Yang lebih mencolok adalah bahwa 86% industri mengalami kenaikan biaya pada 2024, yang berarti ini tidak terbatas pada beberapa sektor yang sangat kompetitif; ini adalah tren luas yang menyeluruh.

Perhatian terfragmentasi, tetapi orang-orang masih bergerak melalui kota, menciptakan peluang yang jelas untuk iklan out-of-home.

Kumuyi beralih ke pembuatan platform periklanan mobile, Levvy Box, dimulai pada 2024.

"Saya kemudian mendaftarkannya pada Mei 2024, sementara kami mulai menguji, riset dan pengembangan hingga kami sepenuhnya meluncurkan dengan armada 10 mobil pada Agustus 2025," katanya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Agustus 2025 dengan kampanye pertamanya untuk Fedan Investment Limited (FIL), merek aksesori mobile di Nigeria.

Iklan out-of-home (OOH), yang menjangkau orang di luar rumah mereka, mengalami minat yang diperbarui. Pasar OOH secara keseluruhan tumbuh sekitar 4% hingga 5,6% secara global pada 2024. Sementara media tradisional lainnya (seperti cetak dan siaran TV) mengalami penurunan, OOH mencapai rekor tertinggi karena peningkatan urbanisasi dan kembalinya tingkat perjalanan pra-pandemi, menurut laporan Statista.

Di Nigeria, pasar OOH dinilai sebesar $154,40 juta pada 2025 dan diproyeksikan mencapai $309,60 juta pada 2030. Permintaan untuk papan reklame, perabot jalan, dan iklan transit telah berkembang, bahkan ketika sektor periklanan yang lebih luas tetap ramai dan birokratis.

"Permintaan terus meningkat," kata Kumuyi. "Merek menginginkan lebih banyak jangkauan, lebih banyak visibilitas di mana-mana."

Eksperimen awal dan kegagalan cepat

Pada awal 2024, Levvy mulai bereksperimen dengan iklan mobile menggunakan kendaraan ride-hailing seperti Uber dan inDrive. Terinspirasi oleh iklan taksi terkoordinasi di kota-kota seperti New York, tim awalnya menguji layar atap digital.

Eksperimen ini gagal dengan cepat. Perangkat rusak. Komponen melengkung karena panas. Jalan yang buruk, mengemudi yang tidak menentu, dan masalah daya mengungkapkan realitas yang keras.

"Nigeria merendahkan kami," kata Kumuyi. "Anda tidak bisa menyalin dan menempel apa yang Anda lihat di luar negeri."

Kegagalan tersebut memaksa perubahan dalam pemikiran. Levvy berhenti memandang dirinya sebagai perusahaan periklanan dan mulai beroperasi sebagai bisnis operasi dan distribusi.

Tantangan inti bukan lagi kreativitas atau penjualan, tetapi waktu operasi, keandalan, dan logistik di salah satu lingkungan perkotaan paling sulit di dunia, Lagos.

"Lingkungan, perilaku manusia, kondisi kendaraan, harga dan daya beli, asuransi, keterbukaan terhadap hal-hal baru, peraturan dan manajemen keselamatan, kecelakaan dan kerusakan yang disebabkan oleh struktur jalan yang buruk dan mengemudi yang sembrono," kata Kumuyi. "Semua ini kami temukan selama pengujian kami."

Tampilan digital ditinggalkan demi iklan atap statis, yang dirancang khusus untuk kondisi jalan Nigeria. Tim menguji berbagai bahan, termasuk aluminium, plastik, dan logam, menyempurnakan bentuk kotak untuk aerodinamika dan keseimbangan berat, dan mengoptimalkan sudut pandang. Paparan sinar matahari, kerusakan jalan, dan kemudahan pemasangan semuanya membentuk produk akhir.

Setelah beberapa prototipe, Levvy memproduksi kotak sesuai spesifikasinya sendiri dan mengimpornya dari China.

Kendaraan bermerek Levvy Box. Sumber Gambar: Levvy Box.

Distribusi dipecahkan melalui kemitraan. Levy Box saat ini beroperasi melalui pengemudi independen dan pengaturan mobilitas terstruktur.

"Karena alasan hukum, kami tidak dapat mengungkapkan nama mitra pada tahap ini," kata Kumuyi. "Hingga saat ini, kami telah merekrut lebih dari 1.000 pengemudi, dengan subset yang diterapkan secara aktif yang terus berkembang."

Operator mobilitas, yang membentuk fondasi distribusi Levvy Box. Kemitraan merek diikuti setelahnya dan lebih banyak lagi yang masih akan datang.

Kemitraan resmi pertama dengan operator mobilitas, yang membentuk fondasi distribusi Levvy Box, diluncurkan pada Agustus 2025 dengan hanya 10 kendaraan. Dalam bulan-bulan berikutnya, Levvy memperbaiki pemahamannya tentang perilaku pengemudi, persyaratan peraturan, dan dinamika rute.

Secara bertahap, model operasional menjadi stabil. Kumuyi menunjuk distribusi, operasi, keandalan dan waktu operasi produk, dan adopsi pengemudi sebagai empat penunjuk bahwa model ini telah stabil, menghasilkan model yang dapat diulang yang sekarang sedang dikembangkan perusahaan melalui Project M3.

Uji tekanan

Uji tekanan yang sebenarnya datang dengan Moonshot by TechCabal, salah satu konferensi teknologi terbesar di Afrika, kampanye terbesar Levvy pada saat itu. Aktivasi membutuhkan 60 kendaraan—10 penempatan atap dan 50 penempatan di dalam mobil—dan menjangkau 15.840 penumpang dalam 9.600 perjalanan.

Di tengah kampanye, kerusuhan pengemudi di seluruh platform ride-hailing mengancam eksekusi. Sebagai tanggapan, Levvy memanfaatkan komunitas pengemudi informal yang telah dilibatkan Kumuyi selama pengujian sebelumnya. Dalam beberapa minggu, perusahaan memperluas kumpulan pengemudi aktifnya menjadi lebih dari 400.

Get The Best African Tech Newsletters In Your Inbox Select your country Nigeria Ghana Kenya South Africa Egypt Morocco Tunisia Algeria Libya Sudan Ethiopia Somalia Djibouti Eritrea Uganda Tanzania Rwanda Burundi Democratic Republic of the Congo Republic of the Congo Central African Republic Chad Cameroon Gabon Equatorial Guinea São Tomé and Príncipe Angola Zambia Zimbabwe Botswana Namibia Lesotho Eswatini Mozambique Madagascar Mauritius Seychelles Comoros Cape Verde Guinea-Bissau Senegal The Gambia Guinea Sierra Leone Liberia Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali Niger Benin Togo Other Select your gender Male Female Others TC Daily TC Events TC Scoop Subscribe Subscribe

Ekspansi tersebut terbukti sangat penting. Hal ini menstabilkan kampanye Moonshot dan meletakkan dasar untuk jaringan operasional yang lebih luas, yang menurut perusahaan sejak itu telah berkembang menjadi lebih dari 1.000 kendaraan yang dapat diterapkan di seluruh Lagos.

Kesepakatan Moonshot juga memperjelas lintasan pertumbuhan Levvy. Hal ini memvalidasi konsep, mempercepat visibilitas dan kehadiran pasar, dan menetapkan panggung untuk fase ketiga yang berfokus pada kapasitas dan skala, yang memuncak pada Project M3, rencana untuk menerapkan 1.000 kotak pada akhir 2026.

Di dalam mobil: keintiman daripada tayangan

Iklan di dalam mobil menjadi lini produk kedua Levvy, tetapi eksperimen awal dengan layar digital terbukti terlalu rapuh dan mahal. Perusahaan ini malah mengembangkan penempatan perawatan rendah dan tahan kerusakan yang ditempatkan langsung dalam garis pandang penumpang.

Perubahan desain tersebut menghasilkan keterlibatan yang lebih lama dan lebih intim. "Hanya Anda dan merek untuk seluruh perjalanan," kata Kumuyi. "Anda tidak bisa melewatkannya."

Levvy juga menangani salah satu tantangan persisten iklan out-of-home: pengukuran. Melalui kemitraan data, perusahaan melacak perjalanan, jarak yang ditempuh, dan perkiraan waktu di jalan, menggunakan data mobilitas untuk menghitung paparan dan waktu tampilan. Metrik ini mendukung kinerja 2025-nya, 1,16 juta kilometer yang ditempuh dan 2,35 juta menit paparan merek.

Meskipun traksi ini, Levvy tetap bootstrapped. Kumuyi dengan sengaja menghindari pendanaan ventura, memilih untuk membiayai ekspansi melalui pendapatan, deposit klien, dan reinvestasi. Dengan 1.000 kendaraan bermerek Levvy Box lagi yang direncanakan untuk 2026, perusahaan memposisikan dirinya untuk fase pertumbuhan berikutnya.

Regulasi tetap tidak merata. Ekosistem OOH Nigeria terfragmentasi, dengan lembaga seperti Advertising Regulatory Council of Nigeria (ARCON) sering dikritik karena persetujuan iklan yang lambat dan fleksibilitas kreatif yang terbatas. Kumuyi percaya sistem ini membaik, tetapi secara bertahap.

"Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh," katanya. Levvy Box berencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya Big Beautiful Box pada Februari 2026, lebih besar dari unit saat ini dan dirancang untuk memberikan merek kebebasan lebih besar untuk menyesuaikan desain yang ditampilkan di kendaraannya.