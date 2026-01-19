NASA Beralih ke Blockchain karena Penerbangan Otonom Meningkatkan Risiko Keamanan

Alih-alih membangun tembok siber yang lebih tinggi, lembaga ini sedang bereksperimen dengan sesuatu yang lebih radikal: menghilangkan titik kegagalan tunggal sepenuhnya.

Poin-Poin Penting NASA sedang menguji blockchain sebagai cara untuk menghilangkan titik kegagalan tunggal dalam keamanan siber penerbangan.

Sistem data terdesentralisasi dapat membuat komunikasi pesawat jauh lebih sulit dirusak selama penerbangan.

Teknologi ini mungkin menjadi fondasi untuk mengelola drone otonom dan lalu lintas udara perkotaan masa depan.

Pekerjaan ini berawal dari kekhawatiran yang berkembang di kalangan penerbangan dan kedirgantaraan. Seiring langit menjadi lebih ramai dengan drone, taksi udara, dan akhirnya pesawat sepenuhnya otonom, data yang menjaga koordinasi mereka menjadi sama kritisnya dengan mesin atau radar. Satu aliran data yang rusak, sinyal GPS palsu, atau tautan komunikasi yang dibajak dapat berdampak ke seluruh jaringan ruang udara.

Untuk mengatasi risiko tersebut, para insinyur di NASA sedang mengeksplorasi apakah sistem bergaya blockchain dapat berfungsi sebagai fondasi baru untuk keamanan lalu lintas udara.

Mengubah data penerbangan menjadi kebenaran bersama

Uji coba terbaru berlangsung di Ames Research Center, tetapi konsepnya jauh melampaui satu laboratorium atau satu drone. Alih-alih menyimpan data penerbangan dalam sistem terpusat yang harus terus dilindungi, eksperimen ini mendistribusikan informasi ke berbagai node yang tersinkronisasi.

Selama penerbangan langsung menggunakan drone Alta-X, data penerbangan standar – posisi, waktu, telemetri, dan detail operasional – dicatat secara bersamaan di seluruh jaringan terdesentralisasi ini. Setiap pembaruan harus dikonfirmasi oleh sistem secara keseluruhan sebelum diterima. Jika satu node memberikan data yang diubah atau mencurigakan, secara otomatis ditolak oleh yang lain.

Secara praktis, ini berarti penyerang perlu mengkompromikan banyak sistem sekaligus untuk mengubah informasi penerbangan tanpa terdeteksi, bukan memanfaatkan satu titik masuk yang lemah.

Uji stres sistem di udara

Tim NASA tidak membatasi pengujian pada kondisi ideal. Jaringan blockchain sengaja diberi tekanan dengan gangguan siber yang disimulasikan saat drone sedang beroperasi. Menurut temuan internal, sistem terus memvalidasi dan mempertahankan data yang akurat, bahkan ketika komponen individual terganggu.

Hasil ini signifikan karena keamanan siber penerbangan secara tradisional berfokus pada pertahanan perimeter – menjaga penyusup keluar. Pendekatan NASA mengasumsikan pelanggaran akan terjadi dan merancang sistem sehingga pelanggaran tidak secara otomatis menyebabkan kegagalan.

BACA LEBIH LANJUT: $7 Triliun Tabungan China Akan Memasuki Pasar

Mengapa ini penting untuk ruang udara masa depan

Waktu eksperimen ini bukan kebetulan. Perencana ruang udara mengharapkan lonjakan lalu lintas ketinggian rendah di atas kota, didorong oleh drone pengiriman, layanan darurat, dan taksi udara listrik. Di ketinggian yang lebih tinggi, platform otonom dan semi-otonom juga diharapkan tumbuh.

Dalam lingkungan seperti itu, sistem kontrol terpusat menjadi semakin rapuh. Arsitektur berbasis blockchain menawarkan alternatif di mana kepercayaan terus diverifikasi, bukan diasumsikan.

Selain keamanan, model ini dapat menyederhanakan koordinasi antara pilot manusia, sistem otomatis, dan regulator dengan menciptakan catatan peristiwa tunggal yang tahan terhadap gangguan dan dibagikan di seluruh jaringan.

Sebuah fondasi, bukan produk jadi

NASA tidak memposisikan blockchain sebagai solusi siap pakai untuk sistem lalu lintas udara masa depan. Teknologi ini masih menghadapi tantangan terkait kecepatan, skalabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur yang ada. Namun, eksperimen ini menunjukkan bahwa teknologi ini dapat menjadi lapisan inti di bawah jaringan penerbangan masa depan.

Daripada bereaksi terhadap ancaman siber setelah terjadi, pekerjaan NASA menunjuk pada sistem ruang udara yang secara inheren tahan terhadap manipulasi. Jika disempurnakan, pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa seiring pesawat menjadi lebih cerdas dan lebih otonom, data yang membimbing mereka tetap dapat dipercaya – bahkan dalam lingkungan digital yang bermusuhan.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan NASA Beralih ke Blockchain karena Penerbangan Otonom Menimbulkan Risiko Keamanan muncul pertama kali di Coindoo.