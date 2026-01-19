Litecoin (LTC) Melemah Setelah Penutupan Mingguan Bearish karena Resistance $71,40 Membatasi Pemulihan

Litecoin (LTC) menunjukkan tekanan jual setelah penutupan mingguan yang lemah, menandakan prospek hati-hati untuk cryptocurrency ini. Level support kunci akan menentukan apakah akan pulih atau turun lebih lanjut. Analis menekankan bahwa mengatasi resistance sangat penting untuk momentum naik.

Pada saat penulisan, Litecoin (LTC) diperdagangkan pada $70,00. Saat ini diperdagangkan dengan total volume pasar $1,20 miliar. Kapitalisasi pasar LTC berada di $5,38 miliar. Turun 6,49% dalam 24 jam terakhir.

Sumber: CoinMarketCap Sumber: CoinMarketCap

Litecoin Menghadapi Tekanan saat Bulls Berjuang

Analisis teknikal juga diberikan oleh analis crypto CRYPTOWZRD. Dia menunjukkan bahwa Litecoin mengakhiri minggu dengan nada bearish, karena tekanan jual terlihat mencapai puncaknya di akhir minggu. Dia juga menjelaskan bahwa penting untuk bertahan di atas $71,40 untuk bergerak lebih tinggi.

Sumber: X Sumber: X

Selain itu, grafik untuk LTC ditutup merah pada hari itu, serta pasangan LTC/BTC, yang anjlok minggu ini. Diperkirakan untuk kebangkitan potensial ini dimulai, diperlukan pergerakan positif untuk LTC/BTC.

Support utama untuk LTC saat ini terletak di $68,00, di mana terdapat kemungkinan pembalikan tren yang diperlukan agar harga menargetkan level resistance $80,00.

Potensi Reli Jangka Pendek Litecoin

Untuk periode waktu yang lebih pendek, pasar Litecoin telah bergerak dalam rentang sebelum jatuh sebelum transisi ke grafik mingguan baru, konsisten dengan pasar Bitcoin. Kunci untuk melanjutkan tren naik terlihat pada penembusan resistance di $71,40.

Momentum Mingguan Litecoin Masih Lemah

Litecoin juga menghadapi tekanan dalam grafik mingguan. Relative Strength Index (RSI) untuk mata uang ini berada di 36,08, yang tetap lebih rendah dari garis tengah 50 dan menunjukkan kurangnya minat beli. Harga juga tetap lebih rendah dari MA Ribbon, dan Simple Moving Averages (SMAs) untuk mata uang ini berada di $96,34 (20 SMA), $91,87 (50 SMA), $90,47 (100 SMA), dan $82,69 (200 SMA).

Sumber: TradingView

Indikator momentum, Moving Average Convergence Divergence (MACD), juga menggambarkan gambaran bearish. Garis MACD berada di -7,69, yang berada di bawah garis sinyal yang berada di -5,23. Keduanya berada di bawah level nol. Histogram berwarna merah di -2,46. Ini menunjukkan bahwa tidak ada momentum naik di pasar saat ini.

Secara keseluruhan, LTC menghadapi fase kritis. Pantulan yang mungkin dari level support $68,00 dapat menawarkan peluang pemulihan; namun, sampai saat itu, penting untuk tetap berhati-hati sampai harga bergerak di atas $80,00.

