Eropa Bereaksi terhadap Tarif Trump saat Crypto Anjlok: $875 Juta Lenyap

TLDR

Presiden Trump mengumumkan tarif terhadap delapan negara Eropa, meningkatkan ketegangan dan memicu reaksi pasar.

Pasar kripto mengalami likuidasi sebesar $875 juta dalam 24 jam setelah pengumuman tarif.

Harga Bitcoin turun 3% menjadi $92.000 karena trader berusaha mengurangi eksposur risiko selama kondisi pasar yang volatile.

Posisi long menyumbang 90% dari likuidasi, dengan bursa besar seperti Bybit dan Binance terdampak.

Para pemimpin Eropa dengan cepat mengecam tarif tersebut, dengan beberapa mengancam langkah pembalasan terhadap AS.

Pengumuman oleh Presiden Donald Trump untuk memberlakukan tarif yang meningkat terhadap delapan negara Eropa menyebabkan crash kripto, menghasilkan likuidasi sebesar $875 juta dalam 24 jam. Bitcoin turun 3%, mencapai $92.000, saat trader bergegas mengurangi eksposur risiko. Kejutan tarif mendadak mengguncang pasar global, menyebabkan volatilitas pasar yang signifikan selama periode perdagangan libur.

Pengumuman Tarif Mengguncang Pasar Global

Pada 19 Januari, Presiden Trump mengungkapkan melalui Truth Social bahwa Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia akan menghadapi tarif 10% mulai 1 Februari. Tarif akan naik menjadi 25% pada 1 Juni kecuali kesepakatan tercapai untuk pembelian lengkap Greenland. Para pemimpin Eropa dengan cepat mengecam langkah tersebut, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan aktivasi "trade bazooka" UE sebagai pembalasan.

Pasar saham AS juga bereaksi negatif terhadap berita tersebut, dengan futures untuk S&P 500 dan Nasdaq turun masing-masing 0,7% dan 1%. Futures ekuitas Eropa yang lebih luas turun 1,1%, menunjukkan sentimen risk-off yang meluas. Emas melonjak 1,5%, mencapai rekor tertinggi, saat investor mencari keamanan dalam logam mulia. Sementara itu, dolar AS melemah 0,3% terhadap yen Jepang.

Crash Kripto Memicu Likuidasi Masif

Saat berita tarif muncul, pasar kripto mengalami likuidasi masif, dengan $875 juta terhapus dalam satu hari. Mayoritas likuidasi berasal dari posisi long, dengan $788 juta dalam likuidasi dibandingkan dengan $83 juta dari posisi short. Penutupan paksa terjadi sebagian besar di bursa kripto leverage seperti Hyperliquid, Bybit, dan Binance, di mana posisi long menyumbang lebih dari 90% dari posisi yang dilikuidasi.

Open interest futures Bitcoin, yang telah mengalami pemulihan 13% dari level terendah awal Januari, kini menghadapi tekanan baru. Analis menunjukkan bahwa pelepasan masif posisi leverage dapat menghasilkan dukungan yang lebih kuat untuk rally di masa depan, meskipun terjadi guncangan langsung. Analis CryptoQuant Darkfost menyatakan, "Open interest menunjukkan tanda-tanda pemulihan bertahap, menunjukkan kembalinya selera risiko secara perlahan," tetapi berita tarif mengancam untuk membalikkan momentum ini.

Para Pemimpin Eropa Bereaksi terhadap Ancaman Tarif

Para pemimpin Eropa dengan cepat bersatu menentang tarif, dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melabeli langkah tersebut "sepenuhnya salah." Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menekankan bahwa Swedia tidak akan "diperas" oleh AS. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memperingatkan bahwa invasi AS ke Greenland dapat meningkatkan ketegangan dengan Rusia, berpotensi merusak NATO.

Sebagai tanggapan, Parlemen Eropa bergerak untuk menunda ratifikasi kesepakatan perdagangan UE-AS dari Juli 2025, dengan anggota parlemen Jerman Manfred Weber menyatakan bahwa tarif 0% perjanjian untuk produk AS harus ditunda. Prancis, pada gilirannya, mendorong aktivasi mekanisme anti-koersi untuk membatasi akses perdagangan AS. Kebuntuan diplomatik yang meningkat ini dapat memiliki konsekuensi luas bagi ekonomi global dan pasar kripto.

Ketegangan geopolitik terus berkembang saat AS dan Eropa berhadapan soal perdagangan dan wilayah. Namun, untuk saat ini, crash kripto dan dampaknya terhadap pasar global tetap menjadi perhatian utama investor.

Postingan Eropa Bereaksi terhadap Tarif Trump saat Kripto Crash: $875 Juta Hilang pertama kali muncul di CoinCentral.