Gugatan SEC terhadap Ripple tidak dapat dibuka kembali tanpa undang-undang baru atau persetujuan presiden

Sengketa hukum yang berkepanjangan antara Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Ripple Labs tidak dapat dibuka kembali atas isu-isu inti yang sama, menurut seorang pengacara berbasis Australia yang mengikuti kasus ini dengan cermat.

Pengacara Bill Morgan menjelaskan bahwa doktrin res judicata kini melarang litigasi tambahan mengenai apakah XRP itu sendiri merupakan sekuritas, serta pembahasan lebih lanjut tentang penjualan historis XRP oleh Ripple antara tahun 2013 dan 2020.

Pernyataannya menyusul kritik terhadap SEC oleh legislator AS atas keputusan lembaga tersebut untuk meninggalkan berbagai tindakan penegakan terkait kripto, seperti yang ditujukan terhadap Ripple.

Morgan menyatakan bahwa res judicata mencakup claim preclusion dan issue preclusion, yaitu setelah pengadilan memberikan putusan akhir atas suatu perkara, maka pihak-pihak yang sama tidak dapat menggugat kembali perkara tersebut di masa depan. Dia menyatakan bahwa strategi litigasi SEC dalam kasus Ripple menyebabkan peninjauan yudisial yang begitu luas sehingga di masa depan, hal itu akan membatasi pilihan lembaga tersebut.

Bagaimana strategi SEC membentuk putusan pengadilan

Menurut Morgan, SEC menyusun gugatannya dengan membagi aktivitas XRP Ripple ke dalam beberapa kategori luas. Ini termasuk penjualan institusional, penjualan terprogram di pasar sekunder, dan bentuk distribusi XRP lainnya. Pada saat yang sama, regulator memajukan teori bahwa XRP itu sendiri merupakan sekuritas.

Karena penyusunan ini, pengadilan diharuskan menganalisis status hukum XRP itu sendiri sebelum memeriksa berbagai kategori penjualan. Morgan menggambarkan pendekatan ini sebagai strategi berisiko tinggi, mencatat bahwa jika pengadilan telah menentukan bahwa XRP itu sendiri adalah kontrak investasi, maka tidak perlu menilai fakta dan keadaan dari setiap kategori secara terpisah.

Dalam skenario tersebut, setiap penawaran atau penjualan XRP oleh Ripple akan diperlakukan sebagai transaksi sekuritas.

Sebaliknya, Hakim Distrik AS Analisa Torres memutuskan pada Juli 2023 bahwa XRP, dengan sendirinya, bukanlah kontrak investasi. Temuan ini memungkinkan pengadilan untuk membedakan antara penjualan institusional dan penjualan terprogram atau pasar sekunder, yang mengarah pada kesimpulan hukum terpisah untuk setiap kategori. Akibatnya, SEC kehilangan klaim utama yang terkait dengan transaksi XRP di luar penjualan institusional langsung.

Morgan mencatat bahwa SEC tidak menantang temuan spesifik bahwa XRP itu sendiri bukan kontrak investasi ketika mengajukan banding atas bagian dari keputusan Hakim Torres. Dia mengatakan bahwa kelalaian tersebut semakin memperkuat masalah ini untuk tujuan litigasi di masa depan.

Res judicata membatasi kebangkitan klaim masa lalu

Dalam argumennya, Morgan menyatakan bahwa, karena pengadilan telah memutuskan substansi masalah-masalah ini, SEC tidak dapat menggugat kembali. Ini akan mencakup pernyataan apa pun oleh Ripple mengenai penjualan XRP yang dilakukan antara 2013 dan 2020. Berdasarkan prinsip res judicata, kasus-kasus tersebut dianggap tertutup.

Ini terjadi setelah Demokrat DPR mengkritik Ketua SEC Paul Atkins karena meninggalkan lebih dari selusin kasus penegakan kripto, termasuk yang menyangkut Ripple dan Binance. Legislator meminta lembaga tersebut untuk terus melakukan litigasi terhadap aktor lain, termasuk Justin Sun.

Morgan menanggapi kritik tersebut dengan mengatakan bahwa kasus yang sudah ditutup tidak dapat diaktifkan kembali setelah putusan akhir telah dijatuhkan.

Dia lebih lanjut menyatakan bahwa SEC melemahkan dirinya sendiri dengan berpendapat secara umum bahwa XRP itu sendiri dan beberapa kelompok penjualan XRP oleh Ripple adalah sekuritas. Metode ini memungkinkan pengadilan untuk mengeluarkan keputusan rinci, menghasilkan penetapan yang mengikat yang membatasi kebijaksanaan hukum regulator.

Apa yang masih bisa dilakukan SEC

Meskipun Morgan menegaskan bahwa kasus Ripple secara hukum telah selesai, dia menambahkan bahwa SEC tidak dapat melakukan apa pun di masa depan. Lembaga tersebut memiliki pilihan untuk terus mengklaim penjualan XRP yang dilakukan setelah 2020, serta distribusi selanjutnya oleh Ripple.

Litigasi baru apa pun akan dibatasi oleh issue preclusion yang timbul dari putusan Hakim Torres tahun 2023, terutama kesimpulan bahwa XRP itu sendiri bukan sekuritas. Morgan menambahkan bahwa ini membatasi argumen yang dimiliki SEC.

Kritikus lain menyarankan bahwa SEC dapat membuka kembali kasus tersebut jika undang-undang berubah. Morgan menjawab bahwa ini akan melibatkan, setidaknya, tindakan oleh keputusan kongres langsung, seperti pengesahan undang-undang baru, dan persetujuan presiden.

