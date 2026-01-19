Hari Ini Bitcoin dan Dolar Jatuh: Inilah Alasannya

Hari ini, baik harga Bitcoin maupun Indeks Dolar mengalami penurunan.

Dinamika yang mendasari penurunan ini berbeda, tetapi dalam jangka menengah, korelasi terbalik tetap aktif.

Oleh karena itu, disarankan untuk menganalisis tren Bitcoin dan dolar secara terpisah, kemudian membandingkan tren jangka menengah di tahap selanjutnya.

Kinerja Bitcoin

Setelah titik terendah fase ini yang dicapai pada 21 November 2025, penurunan harga Bitcoin berhenti, dan fase pergerakan sideways yang berkepanjangan dimulai, berlangsung setidaknya hingga tanggal 1 Januari tahun ini.

Dalam lima hari pertama tahun ini, Bitcoin mencoba rebound awal, mencapai hampir $95.000, tetapi hingga tanggal 10 bulan tersebut, terjadi koreksi yang meniadakan upaya tersebut.

Namun, mulai 12 Januari, upaya lain dimulai yang tampaknya memiliki peluang lebih besar untuk berhasil.

Upaya rebound kedua di tahun 2026 ini dimulai pada $90.000, dan awalnya melonjak hingga hampir $98.000 dua hari kemudian.

Mulai Kamis tanggal 15, koreksi dimulai yang secara teoritis masih bisa berlangsung hingga hari ini, dengan penurunan di bawah $93.000, tetapi ini mungkin juga hanya bersifat sementara.

Faktanya, mulai 25 Desember 2025, lateralisasi yang disebutkan di atas mungkin telah berakhir, dan sebaliknya, fase naik mungkin telah dimulai.

Untuk saat ini, tren naik ini belum terlihat jelas, juga karena harga saat ini sejalan dengan harga 5 Januari, tetapi dengan memplot regresi linear dari tren harga harian dari 25 Desember hingga hari ini, tren tersebut muncul.

Namun, perlu ditambahkan bahwa hari ini, secara teori, harga BTC seharusnya sekitar $95.000 jika mengikuti tren tersebut secara ketat, tetapi karena sebenarnya bergerak dalam saluran naik, bahkan penurunan sementara ke $90.000 tidak akan menyebabkannya keluar.

Tren Dolar

Pada 24 Desember 2025, Indeks Dolar mencapai puncak terendah fase ini.

Dua hari kemudian, fase naik dimulai, yang mungkin telah berakhir hari ini.

Sejujurnya, sejak Kamis, 15 Januari, Indeks Dolar telah mencoba menembus resistensi yang ditetapkan tepat di atas 99,4 poin, tetapi tanpa sukses.

Setelah dua upaya yang tidak berhasil, hari ini tampaknya telah menyerah, karena telah kembali ke level 14 Januari, yaitu di bawah 99,2 poin.

Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa tren naik beberapa minggu terakhir telah berhenti, dan minggu ini mungkin terkonsolidasi di sekitar level 99,0 poin.

Pada Indeks Dolar, sebenarnya ada dua tren yang mendominasi, keduanya lebih kuat dan lebih signifikan dalam kepentingan.

Yang pertama adalah tren jangka panjang, yang sebenarnya dimulai pada akhir 2007 dan karenanya telah berlangsung selama lebih dari 18 tahun. Ini adalah tren naik, kemungkinan mendasari ketidakseimbangan yang meningkat dalam neraca perdagangan AS dengan negara asing, sehingga tampaknya mungkin Presiden Trump ingin mencoba mengakhirinya.

Pada tahap ini, level support di bawah yang mungkin akhirnya berakhir tampaknya ditetapkan sekitar 97,3 poin.

Yang kedua adalah tren jangka menengah, yang dimulai sekitar setahun yang lalu, dan menurun. Poin kuncinya terletak pada apakah tren bearish jangka menengah ini mampu mengakhiri tren bullish jangka panjang.

Hubungan Antara Bitcoin dan Dolar

Dalam jangka menengah, tren harga Bitcoin dalam dolar AS (BTCUSD) cenderung berkorelasi terbalik dengan Indeks Dolar (DXY).

Dalam jangka panjang, bagaimanapun, BTCUSD cenderung berkorelasi dengan rasio USCPI/DXY, di mana USCPI adalah indeks harga konsumen di AS yang secara efektif mengukur inflasi.

Dalam jangka pendek, bagaimanapun, korelasi ini dapat terputus sementara, seperti yang terjadi mulai awal November 2025.

Faktanya, karena krisis likuiditas kecil yang disebabkan oleh penutupan pemerintah AS terpanjang dalam sejarah, harga Bitcoin turun di bulan November saat DXY juga menurun. Secara teori, BTCUSD seharusnya naik, tetapi gagal melakukannya karena krisis likuiditas kecil yang disebutkan di atas.

Divergensi ini melebar hingga 22 November, kemudian stabil mulai hari berikutnya.

Prediksi

Ada kemungkinan bahwa, dalam jangka menengah, divergensi ini dapat diserap, mungkin dengan kenaikan harga Bitcoin.

Faktanya, juga mungkin bahwa Indeks Dolar terus menurun, tetap dalam saluran menurun jangka menengah yang pada akhirnya dapat mengeluarkannya dari saluran naik jangka panjang.

Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa Indeks Dolar mungkin tidak naik secara signifikan selama beberapa minggu mendatang, entah bagaimana memaksa harga Bitcoin untuk meningkat guna menjembatani divergensi.

Memang, jika Indeks Dolar menurun lebih jauh, BTCUSD seharusnya naik lebih banyak hanya untuk mencegah divergensi melebar lebih lanjut.

Namun, sangat penting untuk membedakan dengan jelas antara pergerakan jangka pendek, tren jangka menengah, dan pergeseran jangka panjang.

Dalam jangka pendek untuk Bitcoin, kuncinya adalah tetap dalam saluran naik kecil yang telah ada sejak 26 Januari, sementara untuk Indeks Dolar, perlu masuk kembali ke saluran menurun jangka menengah yang dimulai setahun yang lalu.

Dalam jangka menengah, ini dapat menyebabkan breakout bearish DXY dari saluran naik yang telah berlangsung selama lebih dari 18 tahun, dengan potensi kenaikan lebih lanjut dalam BTCUSD.

Dalam jangka panjang, bagaimanapun, cepat atau lambat Indeks Dolar mungkin rebound dan keluar dari saluran menurun jangka menengah, dan ini dapat mengakibatkan Bitcoin memasuki bear-market. Namun, membuat prediksi jangka panjang selalu sangat sulit dan berisiko, sehingga kemungkinan mereka pada akhirnya terbukti salah cukup signifikan.