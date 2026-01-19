BursaDEX+
NYSE Tawarkan Perdagangan Saham Tokenisasi Berbasis Blockchain 24/7

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/19 21:34
NYSE Menawarkan Perdagangan Saham Tokenisasi Berbasis Blockchain 24/7

NYSE, bagian dari Intercontinental Exchange, sedang membangun platform sekuritas tokenisasi berbasis blockchain untuk memungkinkan perdagangan saham dan ETF AS 24/7, menunggu persetujuan regulasi. Sistem ini akan menggunakan mesin pencocokan Pillar milik NYSE dan menyelaraskan saham tokenisasi dengan hak pemegang saham tradisional, dividen, dan tata kelola. Ini merupakan bagian dari strategi lebih luas ICE untuk mendukung pasar sepanjang waktu, dengan bank mitra yang mengerjakan deposit tokenisasi dan sistem kliring. Langkah ini bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur perdagangan dan memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk akses aset digital nonstop.

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

Pendahuluan: Pasar keuangan sedang mengeksplorasi penyelesaian berbasis blockchain saat NYSE memajukan platform untuk memperdagangkan saham dan ETF yang ditokenisasi. Didukung oleh ICE,
Crypto Breaking News2026/01/19 22:20
PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa PancakeSwap mengumumkan di platform X bahwa proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE telah disetujui, dan
PANews2026/01/19 22:10
Dua Penambang Bitcoin Solo Berhasil Menambang Blok Penuh Minggu Ini

Dua Penambang Bitcoin Solo Berhasil Menambang Blok Penuh Minggu Ini Minggu ini, dua penambang Bitcoin independen berhasil menambang blok penuh, masing-masing memperoleh sekitar
Crypto Ninjas2026/01/19 23:15