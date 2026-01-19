NYSE Tawarkan Perdagangan Saham Tokenisasi Berbasis Blockchain 24/7

Postingan NYSE Menawarkan Perdagangan Saham Tokenisasi Berbasis Blockchain 24/7 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

NYSE, bagian dari Intercontinental Exchange, sedang membangun platform sekuritas tokenisasi berbasis blockchain untuk memungkinkan perdagangan saham dan ETF AS 24/7, menunggu persetujuan regulasi. Sistem ini akan menggunakan mesin pencocokan Pillar milik NYSE dan menyelaraskan saham tokenisasi dengan hak pemegang saham tradisional, dividen, dan tata kelola. Ini merupakan bagian dari strategi lebih luas ICE untuk mendukung pasar sepanjang waktu, dengan bank mitra yang mengerjakan deposit tokenisasi dan sistem kliring. Langkah ini bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur perdagangan dan memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk akses aset digital nonstop.