Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

SAHAM FILIPINA turun lebih lanjut pada hari Senin karena investor mengambil keuntungan dari kenaikan pasar baru-baru ini, dengan kekhawatiran geopolitik dan peso yang lemah menekan sentimen.

Indeks Philippine Stock Exchange (PSEi) turun 0,41% atau 26,89 poin ditutup pada 6.437,78, sementara indeks semua saham turun 0,22% atau 8,13 poin untuk ditutup pada 3.644,20.

"PSEi ditutup lebih rendah untuk memulai minggu ini, dibebani oleh penjualan sesi akhir. Pengambilan keuntungan terus berlanjut karena investor terus mengunci keuntungan. Sentimen pasar tetap berhati-hati, dengan indeks masih diperdagangkan pada level overbought," kata Kepala Penjualan Regina Capital Development Corp. Luis A. Limlingan dalam pesan Viber.

"Pasar lokal turun karena investor mencatat keuntungan di menit-menit terakhir hari perdagangan setelah reli empat minggu," kata Manajer Riset Philstocks Financial, Inc. Japhet Louis O. Tantiangco dalam pesan Viber.

Indeks utama dibuka pada sesi Senin di 6.478,73, naik dari penutupan Jumat di 6.464,67. Indeks naik ke level tertinggi 6.491,32 tetapi penjualan menit terakhir menyebabkannya ditutup pada level terendah intraday.

"Kekhawatiran atas ancaman tarif AS terhadap negara-negara Eropa tertentu untuk mendapatkan Greenland juga meredam sentimen. Akhirnya, kelemahan peso terhadap dolar AS membebani pasar," tambah Mr. Tantiangco.

Pasar saham merosot di Asia pada hari Senin setelah Presiden AS Donald J. Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan pada delapan negara Eropa hingga AS diizinkan membeli Greenland, lapor Reuters.

Nikkei Jepang turun 0,8%, dan indeks terluas MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang turun 0,1%.

Mr. Trump mengatakan dia akan memberlakukan pungutan impor tambahan 10% mulai 1 Februari pada barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia dan Inggris, naik menjadi 25% pada 1 Juni jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Negara-negara besar Uni Eropa mengutuk ancaman tarif atas Greenland sebagai pemerasan, dan Prancis mengusulkan untuk merespons dengan berbagai tindakan balasan ekonomi yang sebelumnya belum diuji.

Sementara itu, peso turun sembilan centavo untuk ditutup pada P59,44 terhadap dolar pada hari Senin, data dari Bankers Association of the Philippines menunjukkan.

Sebagian besar indeks sektoral ditutup lebih rendah. Keuangan turun 1,22% atau 26,79 poin menjadi 2.163,87; pertambangan dan minyak turun 0,67% atau 117,08 poin menjadi 17.197,38; perusahaan holding turun 0,65% atau 33,85 poin menjadi 5.125,18; dan properti turun 0,11% atau 2,66 poin menjadi 2.359,55.

Sementara itu, layanan naik 0,55% atau 14,02 poin menjadi 2.550,09; dan industri naik sedikit 0,01% atau 0,95 poin menjadi 9.160,32.

Saham yang turun lebih banyak dari yang naik, 112 berbanding 87, sementara 67 saham ditutup tidak berubah.

Nilai perputaran turun menjadi P5,19 miliar pada hari Senin dengan 2,25 miliar saham diperdagangkan dari P7,25 miliar dengan 1,83 miliar saham yang berpindah tangan pada hari Jumat.

Penjualan bersih asing sebesar P30,34 juta dibandingkan dengan pembelian bersih P377,05 juta yang terlihat pada hari Jumat. — A.G.C. Magno dengan Reuters