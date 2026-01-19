Inisiatif tokenisasi sekuritas NYSE membawa Wall Street ke infrastruktur pasar yang sepenuhnya on-chain

Bursa paling terkenal di Wall Street sedang mempersiapkan era baru infrastruktur pasar, saat proyek sekuritas tertoken NYSE bergerak dari konsep ke implementasi konkret.

NYSE mengungkapkan platform digital untuk perdagangan dan penyelesaian tertoken

New York Stock Exchange, bagian dari Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE), telah mengumumkan pengembangan platform baru untuk perdagangan dan penyelesaian on-chain sekuritas tertoken, yang akan meminta persetujuan regulasi. Inisiatif ini, yang diungkapkan di New York, bertujuan untuk menggabungkan efisiensi jaringan blockchain dengan perlindungan regulasi bursa sekuritas nasional.

Venue digital bursa yang akan datang dirancang untuk memberikan pengalaman perdagangan tertoken dengan operasi 24/7, penyelesaian instan, pesanan berdasarkan jumlah dolar bukan jumlah saham, dan pendanaan berbasis stablecoin. Selain itu, pesanan akan diproses menggunakan mesin pencocokan pillar canggih NYSE, sementara proses pasca-perdagangan akan dijalankan pada sistem berbasis blockchain.

Arsitektur platform akan mendukung beberapa rantai untuk penyelesaian dan kustodi. Yang mengatakan, NYSE menekankan bahwa sistem akan beroperasi dalam kerangka regulasi yang ada setelah persetujuan diberikan, menghubungkan jaringan tertoken ke infrastruktur pasar modal saat ini daripada menggantinya.

Perdagangan saham tertoken dan hak pemegang saham

Tergantung pada izin regulasi, infrastruktur baru akan menggerakkan venue perdagangan NYSE yang baru yang didedikasikan untuk perdagangan saham tertoken. Ini akan mendukung saham tertoken yang sepenuhnya dapat ditukar dengan sekuritas yang diterbitkan secara tradisional, serta token yang diterbitkan secara native sebagai sekuritas digital. Yang penting, pemegang tertoken akan mempertahankan hak ekonomi dan tata kelola tradisional.

Selain itu, pemegang saham tertoken ini akan tetap berhak atas dividen pemegang saham standar dan hak suara. Venue ini dirancang untuk selaras dengan prinsip-prinsip yang mapan untuk struktur pasar AS dan akan menyediakan distribusi melalui akses non-diskriminatif untuk semua broker-dealer yang memenuhi syarat, mencerminkan aturan akses yang sama yang mengatur operasi bursa yang ada.

NYSE menekankan bahwa, meskipun teknologi ini baru, perlindungan inti dan tanggung jawab yang terkait dengan kepemilikan ekuitas tetap tidak berubah. Namun, format baru ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi modal, mengurangi gesekan penyelesaian dan memperluas akses pasar di seluruh zona waktu.

Bagian dari strategi infrastruktur kliring tertoken ICE yang lebih luas

Peluncuran platform sekuritas tertoken bursa membentuk satu pilar dari roadmap digital ICE yang lebih luas. Strategi ini mencakup persiapan infrastruktur kliringnya untuk mendukung perdagangan 24/7 berkelanjutan dan integrasi masa depan agunan tertoken ke dalam alur kerja margin dan manajemen risiko.

ICE sudah berkolaborasi dengan bank-bank besar, termasuk BNY (NYSE: BK) dan Citi (NYSE: C), untuk memungkinkan deposit tertoken di seluruh rumah kliringnya. Selain itu, upaya ini dimaksudkan untuk membantu anggota kliring mentransfer dan mengelola uang di luar jam perbankan tradisional, memenuhi kewajiban margin secara real-time, dan mengatasi kebutuhan pendanaan di berbagai yurisdiksi dan zona waktu.

Secara praktis, infrastruktur kliring tertoken ini dapat memampatkan siklus penyelesaian, mengurangi risiko pihak lawan, dan memberi peserta pasar lebih banyak fleksibilitas dalam bagaimana dan kapan mereka mengerahkan modal. Namun, peluncurannya akan sangat bergantung pada umpan balik regulasi dan kesiapan lembaga keuangan besar untuk menyesuaikan sistem internal mereka.

Visi strategis dan komentar kepemimpinan

Untuk rencana sekuritas tertoken NYSE, kepemimpinan membingkai proyek ini sebagai kelanjutan dari lintasan modernisasi selama berabad-abad. "Selama lebih dari dua abad, NYSE telah mengubah cara pasar beroperasi," kata Lynn Martin, Presiden, NYSE Group. Dia memposisikan infrastruktur on-chain sebagai fase logis berikutnya dalam sejarah itu.

"Kami memimpin industri menuju solusi on-chain sepenuhnya, yang didasarkan pada perlindungan yang tak tertandingi dan standar regulasi tinggi yang memposisikan kami untuk menggabungkan kepercayaan dengan teknologi canggih," lanjut Martin. Selain itu, dia berpendapat bahwa memanfaatkan keahlian bursa untuk menemukan kembali infrastruktur pasar inti adalah bagaimana institusi akan "memenuhi dan membentuk tuntutan masa depan digital."

ICE, yang mengoperasikan enam rumah kliring di seluruh dunia, termasuk rumah kliring energi terbesar di dunia dan rumah kliring terbesar untuk credit default swap, telah menjadi kekuatan pendorong dalam inovasi pasar selama lebih dari 25 tahun. Yang mengatakan, langkah ke tokenisasi skala penuh dan penyelesaian berbasis blockchain menandai perbatasan baru bahkan untuk penyedia infrastruktur yang mapan ini.

Dari analog ke digital ke on-chain sepenuhnya

Pergeseran ke pasar tertoken diposisikan sebagai evolusi alami dari peran historis ICE. "Sejak didirikan, ICE telah mendorong pasar dari analog ke digital," kata Michael Blaugrund, Wakil Presiden Inisiatif Strategis di ICE. Pernyataannya menggarisbawahi bobot strategis di balik inisiatif ini.

Blaugrund menggambarkan dukungan untuk token penyelesaian instan dan aset digital sebagai langkah penting dalam visi jangka panjang ICE. Secara khusus, dia menyebut kemampuan baru ini sebagai langkah kunci dalam strategi ICE untuk mengoperasikan infrastruktur pasar on-chain yang mencakup perdagangan, penyelesaian, kustodi dan pembentukan modal dalam apa yang dia sebut "era baru keuangan global."

Secara keseluruhan, venue tertoken bursa, sistem pasca-perdagangan berbasis blockchain, dan kolaborasi bank menandakan bahwa pemimpin pasar tradisional sedang mempersiapkan masa depan di mana infrastruktur sekuritas inti berjalan on-chain. Namun, garis waktu untuk penerapan penuh akan tergantung pada persetujuan regulasi, adopsi industri, dan kemampuan sistem lama untuk beroperasi dengan lancar dengan jaringan blockchain.

Kesimpulannya, NYSE dan ICE memanfaatkan keahlian pasar yang mapan untuk membawa pasar tertoken yang diatur ke arus utama, bertujuan untuk menggabungkan penyelesaian blockchain instan sepanjang waktu dengan perlindungan investor dan pengawasan yang telah mendukung pasar modal modern selama beberapa dekade.