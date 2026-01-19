Dana pensiun Louisiana memperdalam eksposur Bitcoin melalui investasi saham MicroStrategy

Dana pensiun Louisiana ungkap taruhan ekuitas terkait Bitcoin senilai $3,2 juta

Sistem pensiun publik utama Louisiana secara diam-diam meningkatkan jejak kripto-nya dengan menggunakan saham microstrategy sebagai cara tidak langsung untuk memanfaatkan kinerja harga Bitcoin.

Louisiana State Employees' Retirement System (LASERS) telah mengungkapkan posisi senilai $3,2 juta di Strategy Inc. (MSTR), menyoroti bagaimana dana publik beralih ke pasar ekuitas untuk eksposur Bitcoin alih-alih membeli aset secara langsung.

Menurut laporan portofolio terbaru, LASERS memegang 17.900 saham MSTR di perusahaan perangkat lunak yang berfokus pada Bitcoin. Pada saat pengungkapan, harga saham microstrategy adalah sekitar $179 per saham, menilai kepemilikan tersebut sekitar $3,2 juta.

LASERS bergabung dengan dana publik AS lainnya yang menggunakan MSTR sebagai proksi Bitcoin

LASERS mengawasi sekitar $15,6 miliar aset pensiun untuk pegawai negara Louisiana. Alokasi MSTR barunya menandakan upaya yang lebih luas untuk mendapatkan eksposur proksi bitcoin institusional melalui sekuritas yang diatur. Selain itu, dana tersebut bergerak sejalan dengan pensiun publik AS lainnya yang menjelajahi Bitcoin melalui perusahaan terdaftar.

Pendekatan ini menempatkan Louisiana bersama dana publik New York, yang meningkatkan kepemilikan MSTR-nya sendiri menjadi $50 juta pada Desember 2025. Meskipun posisi Louisiana lebih kecil dalam nilai dolar, ini memperkuat tren institusi tingkat negara bagian yang menggunakan neraca perusahaan sebagai jembatan ke pasar kripto.

Selain MSTR, portofolio LASERS menampilkan posisi besar di nama-nama teknologi AS terkemuka, termasuk Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, dan Alphabet. Meski begitu, alokasi MSTR menonjol karena terkait langsung dengan cadangan Bitcoin daripada pendapatan perangkat lunak tradisional.

Tumpukan 190.000+ BTC MicroStrategy mendukung kasus investasi

Strategy, yang diketuai oleh Michael Saylor, telah bertransformasi dari penyedia perangkat lunak perusahaan menjadi salah satu pembeli Bitcoin korporat yang paling agresif. Berdasarkan pengajuan terbarunya, perusahaan memegang lebih dari 190.000 BTC di neracanya.

Perusahaan baru-baru ini membeli 13.627 BTC seharga $1,25 miliar, membayar rata-rata $91.519 per koin. Namun, strategi akumulasi ini juga meningkatkan sensitivitas perusahaan terhadap fluktuasi pasar kripto, membuat ekuitasnya berperilaku lebih seperti instrumen Bitcoin berleveraj daripada saham teknologi konvensional.

Bitcoin sendiri baru-baru ini melonjak di atas $97.000 sebelum turun kembali di bawah $93.000, menggarisbawahi volatilitas yang diterima dana ketika mereka menggunakan kendaraan terdaftar untuk eksposur bitcoin microstrategy. Meskipun aksi harga yang bergejolak, nilai aset bersih pasar (mNAV) Strategy yang dilaporkan berada di 1,07, menunjukkan saham diperdagangkan dengan premi terhadap nilai Bitcoin yang mendasarinya.

Kinerja pasar, harapan kenaikan, dan premi valuasi

Banyak investor institusional memperlakukan MSTR sebagai pelacak Bitcoin de facto dengan leverage korporat. Taruhan $3,2 juta Louisiana menunjukkan bahwa LASERS mengharapkan Bitcoin pulih dan berpotensi mendorong MSTR lebih dekat ke puncak 12 bulannya mendekati $450. Selain itu, posisi ini datang meskipun penurunan signifikan baru-baru ini dalam harga saham.

Selama enam bulan terakhir, saham Strategy telah turun 61%, mencerminkan kelemahan sektor kripto dan kekhawatiran atas ekspansi bertenaga utang perusahaan. Namun, saham naik 4% minggu lalu dan ditutup pada hari Jumat naik 1,6% di $173, menandakan minat pembeli yang diperbarui setelah penurunan tajam.

Bagi alokator jangka panjang, level harga saham microstrategy saat ini mungkin tampak menarik relatif terhadap level tertinggi sebelumnya, meskipun premi berkelanjutan terhadap mNAV menyoroti bahwa investor masih membayar ekstra untuk akses ke perbendaharaan Bitcoin dan strategi Saylor.

Kritik terhadap model Strategy dan pendekatan berat leverage

Ketergantungan berat perusahaan pada akumulasi Bitcoin telah menarik pengawasan dari bagian Wall Street dan industri kripto. Beberapa pengamat berpendapat bahwa ketergantungannya pada modal baru membuat bisnis secara inheren berisiko, terutama selama pasar beruang yang berkepanjangan.

Analis keuangan Herb Greenberg bahkan melabeli Strategy sebagai "skema Ponzi kuasi," menunjuk pada pendapatan operasi terbatas dari produk perangkat lunak inti dan penggunaan penawaran utang dan ekuitas yang sering untuk membiayai pembelian Bitcoin. Meski begitu, pendukung membalas bahwa perusahaan secara efektif beroperasi sebagai kendaraan aset alternatif daripada rumah perangkat lunak tradisional.

Michael Saylor telah berulang kali membela strategi tersebut. Dalam wawancara dengan CNBC, ia membandingkan model pembiayaan Strategy dengan pengembang properti di New York, dengan alasan bahwa "sama seperti pengembang di Manhattan mengeluarkan lebih banyak utang ketika real estat naik, kami menggunakan metode serupa" untuk memperluas kepemilikan Bitcoin selama siklus bullish.

Dana publik condong ke ekuitas terkait kripto

Dana pensiun publik semakin menyukai ekuitas terkait kripto alih-alih kustodi token langsung, mengutip kejelasan regulasi dan infrastruktur pasar yang mapan. Dalam konteks itu, saham microstrategy menawarkan rute berbasis pialang yang familiar untuk mendapatkan eksposur kripto dalam kerangka kepatuhan yang ada.

Strategy juga telah bereksperimen dengan penawaran saham preferen yang bermerek dengan nama seperti "Strike" dan "Stretch". Instrumen ini menjanjikan dividen tetap yang disusun berdasarkan kinerja Bitcoin, secara efektif memadukan fitur pendapatan tradisional dengan kenaikan terkait kripto. Namun, mereka juga memperkenalkan kompleksitas bagi manajer risiko yang menilai struktur modal dan kondisi pembayaran.

Menurut Saylor, produk-produk ini cocok dengan upaya yang lebih luas untuk membuat Strategy berfungsi seperti kendaraan Bitcoin beta tinggi untuk investor ekuitas. Dia telah mengatakan bahwa meskipun saham "bukan rekening bank berbunga tinggi," itu dapat menyerupai satu selama fase bullish yang kuat ketika harga Bitcoin melonjak dan keuntungan neraca melebar.

Adopsi institusional melalui struktur yang diatur akan tumbuh

Langkah LASERS menambahkan Louisiana ke daftar negara bagian AS yang berkembang yang bereksperimen dengan eksposur aset digital melalui perusahaan terdaftar dan struktur yang diatur lainnya. Selain itu, ini menggarisbawahi bagaimana manajer pensiun mencari kenaikan dari pasar kripto sambil berusaha menghindari kustodi langsung dan risiko operasional on-chain.

Saat kapitalisasi pasar Bitcoin berkembang dan lebih banyak korporat mengikuti strategi Strategy, analis mengharapkan investasi dana pensiun publik tambahan melalui ekuitas dan produk terstruktur. Untuk saat ini, kepemilikan $3,2 juta Louisiana mungkin sederhana relatif terhadap $15,6 miliar asetnya, tetapi ini menandai sinyal jelas bahwa strategi terkait kripto memasuki portofolio institusional arus utama.

Singkatnya, alokasi Louisiana ke MSTR menyoroti peran yang berkembang dari perusahaan yang diatur dan berat Bitcoin dalam menjembatani pensiun tradisional dan aset digital, bahkan saat volatilitas, leverage, dan kekhawatiran model bisnis terus mendorong perdebatan seputar keberlanjutan jangka panjang pendekatan ini.