Minggu ini, dua penambang Bitcoin independen berhasil menambang blok penuh, masing-masing memperoleh sekitar 3,15 BTC, atau sekitar $300.000 pada harga saat ini.

Biasanya, penambang bergabung dengan pool besar seperti Foundry USA, AntPool, atau F2Pool untuk meningkatkan konsistensi hadiah blok. Meskipun penambangan solo melibatkan probabilitas statistik yang rendah, penambang yang berhasil menerima hadiah blok penuh dan biaya transaksi terkait. Hasil ini menggambarkan bahwa meskipun keberhasilan solo yang langka terjadi, hasil penambangan yang konsisten biasanya bergantung pada skala dan infrastruktur.

Bagi penambang yang mencari efisiensi dan keandalan, TokensCloud menawarkan solusi yang lebih baik tahun ini. TokensCloud adalah platform cloud mining berbasis AI yang didirikan pada tahun 2019. Dengan lebih dari 50.000 unit penambangan, 42 EH/s hashpower terkelola, dan lebih dari 12 pusat data di lokasi strategis seperti Amerika Serikat, Kanada, Islandia, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Kazakhstan, TokensCloud menggabungkan teknologi mutakhir dengan infrastruktur global.

Berbeda dengan penambangan solo, platform cloud mining dapat menggunakan sistem otomatis untuk mengelola operasi. Platform ini menjelaskan fitur-fitur berikut:

Pelaporan Penghasilan Harian: Output penambangan dihitung dan dicatat setiap hari.

Alokasi Hashpower: Platform menyatakan bahwa sistem otomatis menyesuaikan alokasi sumber daya.

Langkah-langkah Keamanan: Platform melaporkan menggunakan enkripsi dan kontrol keamanan berlapis.

Paket Penambangan Fleksibel : Dari kontrak percobaan $100 hingga kontrak berbayar $100.000, ada paket untuk setiap penambang.

Dashboard Pengguna: Penghasilan dan aktivitas kontrak dapat dilihat melalui antarmuka online.

Perubahan dalam Distribusi Penambangan Bitcoin Global

Peristiwa penambangan solo baru-baru ini terjadi di tengah perubahan yang lebih luas dalam lanskap penambangan global. Dominasi AS dalam penambangan bitcoin melunak, dengan Kanada, Eropa Utara, dan wilayah lain menangkap bagian yang semakin besar dari aktivitas jaringan. Beberapa operator penambangan mendistribusikan pusat data di berbagai wilayah untuk mengakses biaya energi yang lebih rendah dan iklim yang menguntungkan.

Selain penambangan yang dikelola AI, TokensCloud juga menawarkan program afiliasi dan bounty yang kuat. Pengguna dapat memperoleh hingga 10% hadiah rujukan, berbagi wawasan di berbagai platform seperti YouTube, Reddit, Instagram, dan Medium, dan menerima bonus untuk membantu memperluas komunitas TokensCloud.

Bagi penambang baru maupun berpengalaman, TokensCloud menawarkan alternatif yang andal dan menguntungkan untuk penambangan pool solo. Dengan menggabungkan AI, infrastruktur global, dan alat yang berfokus pada pengguna, TokensCloud memastikan bahwa penambangan bitcoin tidak lagi diserahkan pada kebetulan.

Gambaran Umum TokensCloud

TokensCloud menggambarkan dirinya sebagai platform cloud mining berbasis AI yang menawarkan layanan penambangan otomatis dan pelacakan penghasilan online. Kunjungi www.tokenscloud.com untuk mempelajari lebih lanjut.

