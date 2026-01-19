BursaDEX+
Pada tanggal 19 Januari 2026, harga bitcoin di bursa terdesentralisasi Paradex dalam ekosistem Starknet turun menjadi nol, memicu gelombang likuidasi. ThePada tanggal 19 Januari 2026, harga bitcoin di bursa terdesentralisasi Paradex dalam ekosistem Starknet turun menjadi nol, memicu gelombang likuidasi. The

Harga Bitcoin di Bursa Paradex Jatuh ke Nol

Penulis: IncryptedSumber: Incrypted
2026/01/19 23:49
  • Di Paradex, harga bitcoin sempat turun ke nol, memicu likuidasi massal.
  • Gangguan terjadi pada pagi hari tanggal 19 Januari.
  • Tim melakukan rollback protokol.

Pada tanggal 19 Januari 2026, harga bitcoin di bursa terdesentralisasi Paradex dalam ekosistem Starknet turun ke nol, memicu gelombang likuidasi. Tim memutuskan untuk melakukan rollback protokol ke titik sebelum insiden terjadi. 

Menurut situs web resmi, gangguan terjadi pada pukul 07:36 GMT+2. Pada pukul 14:15 GMT+2, platform kembali beroperasi. Pernyataan tim menyebutkan protokol di-rollback ke blok 1.604.710. Semua order terbuka ditutup secara paksa, kecuali TPSL. 

Jumlah orang yang terkena likuidasi paksa, serta total kerugian pada saat artikel ini ditulis, tidak diketahui. Selain itu, insiden tersebut tidak disebutkan di halaman X (sebelumnya Twitter) resmi bursa. 

Pada saat yang sama, menurut DeFiLlama, volume perdagangan harian platform dalam kontrak perpetual futures mencapai $1,6 miliar. 

Situasi ini menuai kritik terhadap bursa dan timnya. Beberapa pengguna menunjukkan bahwa proyek tersebut melanggar prinsip immutability blockchain dan menyerukan untuk mengganggu operasinya dengan menarik aset.

