Sinyal Likuiditas Bitcoin Menunjukkan Potensi Titik Terendah Setelah Koreksi Tajam

Selama siklus terakhir, periode pertumbuhan stablecoin yang kuat secara konsisten sejalan dengan fase pasar yang konstruktif. Kapitalisasi pasar stablecoin yang meningkat biasanya mencerminkan likuiditas segar yang menunggu untuk digunakan, bertindak sebagai dry powder untuk aset berisiko seperti Bitcoin.

Poin Penting Stablecoin Supply Ratio baru saja mencatat penurunan paling tajam dalam siklus saat ini, menandakan potensi undervaluasi Bitcoin

Likuiditas stablecoin yang besar tetap tersedia, menciptakan kondisi yang secara historis sejalan dengan dasar pasar

SSR yang meningkat dan kapitalisasi pasar stablecoin yang stabil diperlukan untuk mengkonfirmasi bahwa modal kembali memasuki pasar

Yang paling penting, bagaimanapun, bukan hanya ukuran kolam likuiditas tersebut, tetapi kapan dan bagaimana likuiditas itu digunakan.

Mengapa Stablecoin Supply Ratio Penting

Di sinilah Stablecoin Supply Ratio (SSR) menjadi krusial. Metrik ini membandingkan total kapitalisasi pasar Bitcoin dengan nilai gabungan stablecoin utama. Sederhananya, metrik ini menunjukkan apakah Bitcoin menjadi mahal relatif terhadap daya beli yang tersedia.

Ketika SSR melonjak lebih tinggi, ini sering menandakan bahwa kapitalisasi pasar Bitcoin berkembang lebih cepat daripada likuiditas stablecoin. Secara historis, hal ini bertepatan dengan kondisi yang terlalu panas atau momentum yang melemah. Di sisi lain, penurunan tajam dalam SSR menunjukkan bahwa likuiditas stablecoin tumbuh lebih cepat daripada valuasi Bitcoin, menunjukkan potensi undervaluasi.

Data terbaru menunjukkan salah satu penurunan SSR paling agresif dari seluruh siklus setelah koreksi Bitcoin baru-baru ini.

Ketidakseimbangan Likuiditas Muncul Setelah Penarikan

Pergerakan Bitcoin yang lebih rendah baru-baru ini memicu kontraksi tajam dalam kapitalisasi pasarnya, sementara pasokan stablecoin tetap relatif tangguh. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang nyata: kolam besar likuiditas stablecoin yang berada di hadapan valuasi Bitcoin yang lebih murah.

Secara historis, kondisi serupa sering menandai area di mana dasar pasar mulai terbentuk, karena likuiditas berlebih akhirnya mulai mengalir kembali ke BTC. Dari perspektif struktural, pengaturan ini cenderung mendukung fase pemulihan daripada penurunan yang berkepanjangan.

Namun, satu kondisi masih perlu dipenuhi.

Apa yang Perlu Terjadi Selanjutnya

Agar sinyal ini sepenuhnya terwujud, SSR perlu mulai naik lagi. Itu akan menunjukkan bahwa stablecoin tidak lagi menganggur dan secara aktif digunakan ke dalam Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas.

Pada saat yang sama, kapitalisasi pasar stablecoin harus tetap stabil atau terus meningkat. Penurunan pasokan stablecoin akan melemahkan interpretasi bullish, menunjukkan likuiditas meninggalkan sistem alih-alih mempersiapkan untuk penggunaan kembali.

Ketidakpastian makro tetap menjadi risiko utama. Ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan stres terkait perdagangan menambahkan lapisan ketidakpastian lain, yang berarti sinyal on-chain ini harus dipantau dengan cermat daripada diambil secara terpisah.

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

